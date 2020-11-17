Son Dakika Haber: Maçlar seyircisiz mi oynanacak? Süper Lig maçlarında son durum: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Toplantıda 3 ana konuda karar aldıklarını aktaran Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan futbol maçlarına taraftar alınması, yayıncı kuruluş beIN Sports'un sözleşme hükümlerine uymaması ve gündemde olan spor kulüpleri yasası ile ilgili talepleri olduğunu belirtti.



Futbol müsabakalarında tribünlere yüzde 30 oranında seyirci alınmasını istediklerini dile getiren Nihat Özdemir, "Futbol, seyirciyle oynanınca güzel. Bugüne kadar sadece localarımızda yüzde 50 kapasite kullanma kararını aldık ve bunu uyguluyoruz. Ancak bu yeterli değil. UEFA'nın da isteği olan yüzde 30 kapasiteyle seyircili maçların oynanmasını talep etmekteyiz." diye konuştu.