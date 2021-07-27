Son dakika günün transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz yerli kaleci hamlesi! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda... Beşiktaş dünyaca ünlü savunmacıyı bitirdi...
Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'in başlamasına 1 aydan az süre kalmasına karşın kulüpler transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kadrosunu güçlendirmek isterken, dünyaca ünlü yıldızların transferlerini bitirme noktasına getirdi.
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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu takımları, transfer bombalarını peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. İşte Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kalmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran kulüpler için bugün çıkan son dakika transfer haberleri...
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TEIXEIRA - BEŞİKTAŞ
Spor servisi / İsmail ER - Beşiktaş uzun süredir takip ettiği ve transferi için tüm imkanlarını seferber ettiği Alex Teixeira için mutlu sona yaklaşıyor. Siyah beyazlıların anlaşma imzalamasına kesin gözle bakılırken, Sharjah ve Al Hilal’in ilgilendiği Sambacı transfer görüşmeleri için gittiği Dubai’de umduğunu bulamadı. Beşiktaş’ın 2 yıllık 5 milyon Euro’luk teklifine karşılık 2 yıl için 10 milyon Euro öneren Sharjah ve Al Hilal görüşmelerden sonuç alamayınca transferde rota yine Beşiktaş’a döndü. Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Alex Teixeira için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü ve Josef de Souza’nın da transferde aracılık yaptığını belirtirken “Alex Teixeira için kulübün menfaatleri doğrultusunda fiyat politikamızı ilettik. Kendilerinden haber bekliyoruz. Bence teklife sıcak bakıyorlar” dedi. Teixeira dışında alternatif birkaç oyuncu ile daha görüştüklerini vurgulayan Kocadağ “Sergen Yalçın ile sürekli transfer çalışmalarını beraber yürütüyoruz. Bir an önce takımın tamamlanması için çalışıyoruz. Taraftarlarımız merak etmesinler” diye konuştu.
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GALATASARAY'DA 8 AYRILIK
Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt’un kadroya katılması ile birlikte yabancı sayısı 15’e çıkan G.Saray’da şimdi ayrılık zamanı 8+6 yabancı kuralı nedeniyle en fazla 14 yabancı futbolcuya kadrosunda yer verebilecek olan sarı kırmızılılarda bu durum transferden çok ayrılık görüşmelerinin hız kazanmasına neden oldu. Başta Gedson ile bir de stoper takviyesi planlayan Galatasaray’da hem yeni oyunculara yer açmak hem de takım bütçesini düşürmek adına bu hafta kadroda düşünülmeyen futbolcularla görüşmeler yapılacak. 8 futbolcunun ayrılığı gündeme gelirken 1 yıllık sözleşmeleri kalan ve yüksek maliyetleri nedeniyle kontratlarından kurtulmak istenen Falcao, Feghouli, Babel listenin en üst sırasında yer alan isimler. Sarı kırmızılılar, özellikle Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma, TFF’nin maaş limitlerini de göz önüne alarak takım bütçesini düşürmek, yeni isimlere yer açmak adına öncelikle bu 3 futbolcu ile yollarını ayırma hedefinde. Başkan Burak Elmas da bu futbolcular ve menajerleri ile kulübün mali durumunu da görüşerek yolları ayırmak istediklerini iletirken, bu hafta 3 yıldız oyuncunun temsilcileri ile önemli bir görüşmeye daha imza atılacak.
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SALOMON RONDON - BEŞİKTAŞ
Spor Arena - Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş’a menajerler oyuncu önermeye devam ediyor. Son olarak Çin’de forma giyen Venezuelalı golcü Salomon Rondon’un menajeri gelmek istediklerini iletti. Siyah beyazlılar ise Diego Costa ve birkaç golcü ile temasta olduklarını belirterek teklifi düşüneceklerini belirtti. Çin ekibi Dalian Professional ile sözleşmesi ocakta bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu geçen sezonun 2. yarısında CSKA Moskova formasıyla 13 maça çıkarken 4 gol attı, 2 de asist yaptı.
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OZAN TUFAN - CRYSTAL PALACE
Fenerbahçe 'de Attila Szalai'nin ardından Ozan Tufan'a da Premier Lig'den talip çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, daha önce Ozan'ı transfer etmeye çok yaklaşıp son anda geri adım atan Crystal Palace'ın eski aşkı yeniden alevlendi. Fransız çalıştırıcı Patrick Vieira yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Bordo-Mavililer, Ozan için 8 milyon Euro'yu gözden çıkarttı. Crystal Palace'ın kısa sürede resmi teklifi yapması bekleniyor. Konuşulan rakam, Sarı- Lacivertliler'in beklentilerinin altında. Yönetim, Ozan'ın EURO 2020'de patlama yapmasını ve böylece 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedeline yakın bir teklifin gelmesini umuyordu. Ancak turnuvada işler istendiği gibi gitmedi. Yine de yönetimin 8 milyon Euro'dan daha fazlasını istemesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Lacivertliler, Ozan'ın satılması ihtimaline karşılık da alternatifini belirledi. Fanatik'in haberine göre; bonservisi elinde olan, Ozan gibi hem orta sahanın çeşitli bölgelerinde hem de sağ bekte görev yapabilen Dorukhan Toköz ile temas kurulması planlanıyor. Milli oyuncu son olarak Trabzonspor 'dan senelik 15 milyon TL garanti ücret istemişti. Eğer Ozan iyi bir rakama gönderilirse, Fenerbahçe, bonservis bedeli ödemeyeceği Dorukhan'a istediği maaşı verebilir.
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MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden biri olan FCSB futbolcusu Olimpiu Morutan'ın menajeri Florin Vulturar, oyuncusunun transfer görüşmeleri yaptığını açıkladı. Florin Vulturar transfer için görüşmelerin olduğunu söyleyerek Rumen basınına "Sizden saklamıyorum, bazı görüşmeler var. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Galatasaray büyük bir kulüp. Morutan'ın Galatasaray'a gitmesi kariyeri açısından büyük bir adım olur. Becali'nin isteğiyle Galatasaray'ın önerdiği fiyat arasında çok büyük fark yok." şeklinde demeç vermişti. 22 yaşındaki Rumen futbolcu, transfer iddialarını "Galatasaray haberleriyle ilgili bir şey bilmiyorum ama benimle ilgilenmeleri mutluluk verici. Transfer olursam mutlu olurum. Bonservisimin düşmesi için önceki maçlarda kötü oynadım. Şaka yapıyorum tabii. (Gülerek) Bugün önemli olan kazanamaktı ve kazandık. Bu şekilde devam etmeliyiz." şeklinde yorumlamıştı.
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BOUPENDZA - FENERBAHÇE
Sarı lacivertliler bu sezon gol yollarında sıkıntı çekmemek için garanti bir forvet arıyor. Geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza'nın ismi yeniden gündeme geldi! Boupendza da İstanbul'da oynamaya sıcak bakıyor. Transferin önünde bir engel var. Kanarya'nın henüz elden çıkaramadığı oyuncular nedeniyle transfer yapamadığı ve 7-8 milyon Euro'luk bir bütçe açılımı olmadan yeni bir imzanın da imkânsız olduğu ifade edildi. Hatayspor cephesine de "Bütçe açılırsa ilgilenebiliriz" notu iletildi. Hatayspor'un 12 milyon Euro fiyat biçtiği Boupendza ile Celtic ve Sassuolo da ilgileniyor. (Sabah)
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LUUK DE JONG - BEŞİKTAŞ
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş; Rosier ve Ghezzal'ı kadrosuna katmak için gün sayıyor. Geçen sezon elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ikiliyle el sıkışan Kartal, forvet ve orta saha bölgesi için arayışlarını sürdürüyor. Aboubakar'ın ayrılığı sonrası gol bölgesine yıldız bir isim almak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir Diego Costa ile pazarlık halindeydi. Costa'nın zora girmesi sonrası rota Luuk de Jong'a çevrildi. (Sabah)
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SADIK ÇİFTPINAR - HATAYSPOR & YENİ MALATYASPOR
Teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan 4 futbolcudan biri olan Sadık Çiftpınar'ın yeni adresi belli oluyor. 2 yıl önce Yeni Malatyaspor'dan 750 bin euro karşılığında transfer edilen ancak kendisinden bekleneni veremeyen ve yaşadığı sakatlıklarla birçok maç kaçıran Sadık Çiftpınar'ın Sarı-Lacivertlilerdeki macerası sona eriyor. Kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenen 28 yaşındaki stopere Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve Kasımpaşa talip oldu. İki ekiple de görüşmelerini sürdüren Sadık Çiftpınar'ın kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor. Tecrübeli savunmacının bu 2 ekipten birine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. (Fanatik)
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MORUTAN - GALATASARAY
Galatasaray, 22 yaşındaki Rumen 10 numara Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu transferdeki amacı geleceğe yatıtım yaparak yetenekli genç oyuncuyu iyi bir bonservis bedeliyle satmak. Galatasaray, Morutan için 8 milyon euroyu gözden çıkardı. (Sabah)
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MERT GÜNOK - GALATASARAY
Daha önce Rosier, Ghezzal ve Gedson’da karşı karşıya gelen iki kulüp, şimdi de milli futbolcunun peşine düştü. İlk olarak siyah-beyazlıların radarında bulunan milli kaleci Mert Günok, son PSV maçının ardından Cim-Bom’un gündemine oturdu. Teknik direktör Fatih Terim’in, Mert Günok ile görüşerek, transferi konusunda ilk konuşmayı yaptığı öğrenildi. Galatasaray’ın, Başakşehir’e henüz resmi bir teklif yapmasa da, görüşme konusunda kulübü bilgilendirdiği dile getirildi. Son oynanan PSV Eindhoven karşılaşmasında kendisine yakışmayacak goller yiyen Muslera’nın durumunu da göz önüne alan sarı-kırmızılılar, yerli kaleciler içerisinde en uygun ismin Mert Günok olduğuna karar verdi. Fatih Öztürk, İsmail Çipe ve Berk Balaban gibi yedek isimler olmasına rağmen, Muslera’nın yanına koyabilecekleri bir kaleci arayışına giren Galatasaray, Mert Günok’a ilk teklifi yaptı. Terim’in, maç yoğunluğunu göz önüne alarak Muslera ile Mert’i rotasyonlu olarak kullanmayı amaçladığı ifade edildi. Cim-Bom’un, Mert’e alternatif olarak Bursaspor ile sözleşme yenilemeyen Atakan Dadakdeniz ile de ilgilendiği vurgulandı. (Milliyet)
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SALİH ÖZCAN - BEŞİKTAŞ
Transfer döneminin ilk günlerinde Beşiktaş ile anılan ancak Köln ile sözleşme uzatan gurbetçi futbolcu Salih Özcan, transferiyle ilgili konuştu. Salih, Alman ekibinde teknik direktörü nedeniyle kalma kararı aldığını söyledi. Uzun süre adı Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile anılan ancak Köln'de kalan gurbetçi futbolcu Salih Özcan, açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki futbolcu, "Bundesliga'dan ve Avrupa kulüplerinden birçok teklif aldım. Bunları değerlendirdim ve Köln'de kalmaya karar verdim. Bu kararımda teknik direktör Steffen Baumgart'ın çok önemli bir rolü var. Köln ile planlarını konuştuk ve hemen ardından içimde iyi bir his oluştu" dedi. Sezon sonunda bonservisini eline alan Salih Dursun'un Beşiktaş'a transferi konuşuluyordu ancak başarılı orta saha oyuncusu Köln'de kariyerine devam etme kararı almıştı.
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MERT ÇETİN - GALATASARAY
Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ozan Kabak ve Kaan Ayhan’dan istediğini elde edemeyen G.Saray, bonservisi Roma’da olan ancak 2 sezonluğuna Verona’ya kiralanan Mert Çetin için temas kurdu. Başkent ekibi ise adresi Verona olarak gösterip “Önce onları ikna edin” cevabını verdi. (Sabah)
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DIEGO GODIN - BEŞİKTAŞ
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi macerasına atılacak olan Beşiktaş, Avrupa'nın devleri arasında yarışabilmek adına güçlü bir kadro kurmanın peşinde. Alex Teixeira, Ghezzal ve Rosier transferlerinde son aşamada olan siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü stoper Diego Godin transferinde aşama kaydetti. 35 yaşındaki oyuncunun kulübü Cagliari'nin başkanı Tommaso Giulini, İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle görüşecek. (Sabah)
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HENRY ONYEKURU - FENERBAHÇE
Fenerbahçe 'de Henry Onyekuru harekatı... Galatasaray 'ın bonservisini almadığı Nijeryalı kanat oyuncusu dün Monaco'da teknik direktör Nico Kovac tarafından kadro dışı bırakıldı. Oyuncuyu kadrosuna katmak için daha önce de görüşmeler yapan Sarı-Lacivertliler, Onyekuru'nun Fransız ekibinde yeni sezon planlamasına dahil edilmemesinin ardından gaza bastı. Nijeryalı'nın menajeriyle ve Monaco ile masaya oturuldu. Teknik direktör Vitor Pereira'dan da 'olur' yanıtı alındı. "soccernet.ng"nin haberine göre ise Fenerbahçe bu transferde yalnız değil. Nijerya basını Onyekuru'yu Yunan devi Olympiakos'un da istediğini ancak 24 yaşındaki oyuncunun gönlünün Türkiye'de oynamaktan yana olduğunu vurguladı. Monaco ise gelecek tekliflere göre hareket edecek. Fenerbahçe'nin oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı da ifade edildi. (Akşam)
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WILLIAN JOSE (TRABZONSPOR)
Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk’le görüşme halinde olan Trabzonspor, sürpriz bir hamle yaparak Willian Jose’ye yöneldi. 29 yaşındaki forvet için Real Sociedad, istediği rakamı 8 milyon Euro’ya çekti. (Sabah)
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SERI - ADANA DEMİRSPOR & TRABZONSPOR
2019-20 sezonunda Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Jean Michael Seri yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Fildişili yıldızın menajerliğini yapan Franklin Mala Makani, Trabzonspor ve Adana Demirspor’la görüştüklerini doğruladı. (Sabah)
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XHERDAN SHAQIRI - FENERBAHÇE & GALATASARAY
Kosova asıllı İsviçreli millî futbolcu Xherdan Shaqiri, kariyeriyle ilgili önemli bir karar aldı. Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Shaqiri, Liverpool ile yollarını ayıracağını duyurdu. 29 yaşındaki futbolcu konuyla ilgili, "Liverpool'a yeni bir meydan okumaya hazır olduğumu söyledim ve benim bu talebimi kabul ettiler. Liverpool ile sözleşmem devam ediyor ve beni satma kararı aldılar. 29 yaşındayım ve Avrupa'nın en iyi liglerinde oynadım ve bunların bir parçası olmaya devam etmek istiyorum. Henüz kariyerimin sonuna geldiğimi düşünmüyorum ve kariyerimin sonuna geldiğimi düşünmem için çok uzun bir zamanım var. Kaderin benim için nasıl bir yol çizeceğini hep beraber göreceğiz" dedi. Bonservisi 12 milyon euro olan ve Liverpol ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun bu gelişme sonrası hangi takımda kariyerine devam edeceği merak konusu.
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UMUT MERAŞ - TRABZONSPOR
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. TRT SPOR'a konuşan Ağaoğlu, Le Havre'de forma giyen milli sol bek Umut Meraş transferinden ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçtiklerini söyledi. "Transferi şimdilik durdurduk" diyen Ağaoğlu, medyada çıkan isimlerin ise doğru olmadığını belirtti.
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EMRE MOR - ADANA DEMİRSPOR
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Emre Mor'un transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak "Emre Mor ile ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı. Sancak, kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise "1 sağ açık, 1 yabancı kaleci (kaleci Muhammet Şengezer de gelirse onu da istiyoruz), 1 sol stoper alıp transferi bitireceğiz. Nokta" bilgisini verdi.
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MUSLERA'DAN GODIN'E BEŞİKTAŞ TAVSİYESİ
UEFA Şampiyonlar Ligi için kaliteli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Uruguaylı stoper Diego Godin'i kadrosuna katmaya çok yakın. Cagliari'de forma giyen 35 yaşındaki yıldızla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. İtalyan ekibi ise Godin için bonservis talep ediyor. Bonservis sorunu çözüldüğü an 35 yaşındaki imzaya gelecek. Siyah-Beyazlılar Godin ile senelik 2.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli oyuncunun Galatasaray'ın yıldızı Fernando Muslera'dan da bilgi aldığı öğrenildi. Nando'nun Godin'e Beşiktaş'ı, Türkiye'yi ve İstanbul'u anlattığı, 35 yaşındaki yıldızın da vatandaşının bu sözleri sonrasında Beşiktaş'a olumlu yanıt verdiği kaydedildi.