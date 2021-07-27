Son dakika günün transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz yerli kaleci hamlesi! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda... Beşiktaş dünyaca ünlü savunmacıyı bitirdi...

XHERDAN SHAQIRI - FENERBAHÇE & GALATASARAY Kosova asıllı İsviçreli millî futbolcu Xherdan Shaqiri, kariyeriyle ilgili önemli bir karar aldı. Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Shaqiri, Liverpool ile yollarını ayıracağını duyurdu. 29 yaşındaki futbolcu konuyla ilgili, "Liverpool'a yeni bir meydan okumaya hazır olduğumu söyledim ve benim bu talebimi kabul ettiler. Liverpool ile sözleşmem devam ediyor ve beni satma kararı aldılar. 29 yaşındayım ve Avrupa'nın en iyi liglerinde oynadım ve bunların bir parçası olmaya devam etmek istiyorum. Henüz kariyerimin sonuna geldiğimi düşünmüyorum ve kariyerimin sonuna geldiğimi düşünmem için çok uzun bir zamanım var. Kaderin benim için nasıl bir yol çizeceğini hep beraber göreceğiz" dedi. Bonservisi 12 milyon euro olan ve Liverpol ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun bu gelişme sonrası hangi takımda kariyerine devam edeceği merak konusu.