Son dakika haberi... Günün transfer gelişmeleri: Rafael Benitez, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı! Galatasaray ve Beşiktaş'ta transferler an meselesi...
Son dakika transfer haberi.. Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte dört büyükler ve diğer takımlarda transfer çalışmaları başladı. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri.
GÜNÜN TRANSFER İDDİALARI
EURO2020 için geri sayım sürerken transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Güne damga vuran son dakika transfer haberlerini derledik. İşte çok konuşulan transfer iddiaları...
SERDAR DURSUN - DÖRT BÜYÜKLER
Darmstad formasıyla Bundesliga 2'de 27 kez rakip fileleri sarsan ve Avrupa'da gol krallığı yaşayan ilk futbolcu olan Serdar Dursun, Süper Lig'in devlerini ve Avrupa kulüplerini peşine taktı. Yıldız futbolcu, "Hedefim her zaman en üst seviyede oynayan ve kupalar kazanan takımlarda mücadele etmek. Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük takımlarda forma giymeyi her futbolcu ister. Türkiye'den çok sayıda teklif alıyorum. 1-2 kulüple ise ciddi görüşmelerimiz var ama henüz somut bir şey yok. Sadece Almanya'dan değil İspanya ve İtalya'dan da teklifler var. Ancak henüz karar vermedim. Teklifleri değerlendirip en doğru kararı vermek istiyorum" dedi.
KEREM AKTÜRKOĞLU - MARSİLYA
Şenol Güneş tarafından Avrupa Şampiyonası kadrosuna dahil edilen Kerem Aktürkoğlu'na, Avrupa'nın üst düzey liglerinden birisinden transfer teklifi geldiği iddia edilmişti. Bu iddia büyük ses getirirken Galatasaray'ın genç yıldızıyla ilgilenen takımın Marsilya olduğu ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre, Fransız ekibinin Thauvin'in yerine kanat oyuncusu aradığı ve Kerem'in takip ettikleri oyunculardan birisi olduğu ifade belirtildi. Marsilya'nın bonuslarla birlikte 10 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtilirken yöneticilerden randevu talep edildiği ancak seçim sonrasına gün verildiği ortaya çıktı.
CYLE LARIN - SPARTAK MOSKOVA & CSKA MOSKOVA
Beşiktaş ile bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan ve çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Cyle Larin'e Rusya Ligi takımları talip oldu. Ajansspor'un haberine göre; CSKA Moskova ve Spartak Moskova'nın, Kanadalı forvet oyuncusunun temsilcisiyle görüşmelere başladığını iddia etti. 26 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin ise 11 milyon Euro olduğu belirtildi.
ANDRAZ SPORAR - FENERBAHÇE
Yeni sezon öncesi 2 forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basını, sarı-lacivertlilerin adı daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan Andraz Sporar ile ilgilendiğini duyurdu. (A Spor)
KENAN KARAMAN VE KAAN AYHAN SAVAŞI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yeni yabancı kuralı sonrası transferde rota yerli yıldızlara kaydı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Milli Takımımız'ın iki önemli ismi Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katabilmek için savaşa başladı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, yıllık 1.2 milyon Euro'luk maaş talebini 3 kulübe de iletti. Pazarlıklar şu anda devam ediyor. (Takvim)
ROGER SCHMIDT - FENERBAHÇE
Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe’de son 2 yılda Alman ekolü üzerinde duran Ali Koç ve yönetimi, aslında bir isim üzerinde yoğunlaşıyor. 54 yaşındaki Alman çalıştırıcı Roger Schmidt, sarı-lacivertli yönetimin beğendiği bir isim olarak öne çıkıyor. Bu sene de şimdiki adaylar arasında Schmidt ismi yer alıyor. Ancak iki senedir şartlar bir türlü elverişli olmuyor. Geçen yıl da Erol Bulut öncesinde Schmidt’in adı geçse de PSV ile anlaşma sağlayınca olmamıştı. PSV ile 2022’ye kadar sözleşmesi olan ve bu sezon Hollanda’da ligde 2.’lik alan 54 yaşındaki teknik adam için yeni bir girişim hedefleniyor. (Fanatik)
ALEKSANDAR MITROVIC - FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Fulham'ın golcüsü Aleksandar Mitrovic'i kiralamak için girişimde bulundu. Mitrovic'i Newcastle'daki eski hocası Benitez'in önerdiği iddia edildi. Ayrıca İspanyol basını Rafael Benitez'in Everton'dan gelen teklifi reddettiğini, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık teklifini kabul ettiğini yazdı. İspanyol As gazetesi Rafael Benitez'in 16 Haziran'da İstanbul'a geleceğini, Başkan Ali Koç'un projesini 1. ağızdan dinleyeceğini de ifade etti.
EDIN DZEKO - BEŞİKTAŞ
Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, önümüzedki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılıyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmenin peşinde. Bir yandan takımdaki kiralıkları kadroda tutmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, öte yandan golcü sorununu çözmek istiyor. İtalyan basınından gelen iddialara göre, Jose Mourinho'nun başına geçtiği Roma'da forma giyen ve şu sıralar Türkiye'de tatilde bulunan Bosna-Hersek'li golcü Edin Dzeko için Beşiktaş harekete geçti. İtalyan basını, bu transfer için en güçlü adayın Beşiktaş olduğunu yazarken, Edin Dzeko'nun yıllık 7.5 milyon euro'yu bulan ücreti yüzünden transferde pazarlıkların süreceğini belirtti. Roma'nın yüksek ücreti nedeniyle göndermeyi tercih ettiği Dzeko'nun, yeni bir takıma transfer olması için yıllık ücretine ciddi bir indirim yapması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaşayıp sezonu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, transferde hata yapmak istemiyor. Başkan Ali Koç'un radikal kararla Emre Belözoğlu'nun yerine yabancı bir teknik adamın düşünüldüğünü açıklamasıyla birlikte birçok teknik adamın ismi ortaya atılırken bir yandan da golcü arayışları sürüyor. Fenerbahçe, Lazio'ya 17.5 milyon euro bedelle sattığı Vedat Muriqi'yi kiralamak için harekete geçti. İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Kosovalı golcü de eski takımına geri dönüş sinyali verdi. Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye dönmek istediğini sarı lacivertli yetkililere aktardı. (A Spor)
MAREK HAMSIK - TRABZONSPOR
Trabzonspor'un kadrosuna katmak için en üst limitlere çıktığı Slovak orta saha Marek Hamsik kararını bugün bildirecek. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun, teklife olumlu dönüş yapması bekleniyor. Trabzonspor'un uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Marek Hamsik için karar haftasına girildi. Geçtiğimiz haftadan itibaren görüşmelerin yoğunlaştığı Slovak oyuncuya yönetim kurulu tarafından verilebilecek en üst limitten teklif yapılmıştı. Yıllık 1 milyon 500 bin Euro maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar içeren 1 milyon Euro'luk ekstra teklif yapan bordo-mavililere, oyuncu tarafından pazartesi günü işaret edilerek, "Kararımı size bildireceğim" yanıtı verilmişti. Oyuncuyla transfer görüşmelerini yapan yetkililer, sürecin istedikleri gibi gittiğini ve oyuncudan olumlu dönüş beklediklerini dile getirdi. Bu arada Abdullah Avcı'nın da Hamsik'in transfer edilmesi durumunda gelecek sezonki oyun planında değişiklikler yaparak tecrübeli isme özel sorumluluklar yüklemek istediği öğrenildi. (Sabah)
LUIZ GUSTAVO - CORINTHIANS
Fenerbahçe'de geldiği günden beri vazgeçilmez isimlerden biri olan Luiz Gustavo'ya Brezilya'dan talip var. Sambacı’nın Brezilya’daki eski takımı Corinthians, onu geri döndürmenin hayalini kuruyor. Takımın teknik patronu Sylvinho’nun, Gustavo ileilgili gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi. (Fanatik)
ROMDHANE - GALATASARAY & FENERBAHÇE
Transferde her sezon karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon da flaş bir isim için yarışa girecek. Galatasaray ile adı anılan Mohamed Ali Ben Romdhane'nin Fenerbahçe'ye de önerildiği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, teknik direktör konusuna odaklanırken, Tunus'un Esperance takımında forma giyen Romdhane'nin menajeri Aziz Ben Aissa, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili iki büyük kulübe öneride bulundu. Orta alanda görev yapan ve Tunus Milli Takımı'na da seçilen Ben Romdhane ile ilgili hem G.Saray'a hem F.Bahçe'ye geniş bir sunum yapıldı. Oyuncunun özellikleri tek tek anlatıldı. Genç yeteneğin hem 6 hem de 8 numarada oynayabilen iki yönlü bir orta saha olduğu bildirildi. Futbolcunun bonservisinin 2 milyon Euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe cephesinden henüz oyuncuyla ilgili adım atılmadı. Bunun sebebi olarak teknik direktör belirsizliği gösterildi. Oyuncu Lyon ve Hoffenheim kulübünün de radarında. Ancak Ben Romdhane, Afrika Şampiyonlar Ligi'nin sona ermesinin ardından son kararını verecek. Ben Romdhane, geride kalan sezonda 33 resmi maçta 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
MARCELO SARACCHI - TRABZONPOR
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi RB Leipzig takımında bulunan Saracchi'yi kiralamak için hamle yaptı. 23 yaşındaki sol bekin Türkiye'de oynama fikrine sıcak baktığı öğrenilirken, sakatlıklar nedeniyle 13 maç kaçırması ise kafalarda soru işareti oluşturdu. Bu arada yönetim, Meling için Nimes kulübüne yaptığı son teklife cevap bekliyor. Fransız kulübünün 4 milyon Euro'luk bonservis rakamında ısrar etmesi nedeniyle en son 2 milyon 500 bin Euro'ya kadar çıkan yönetim, gelecek cevaba göre bu transferle ilgili bir karar verecek. (Sabah)
VINCENT ABOUBAKAR - FENERBAHÇE
Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş, geçen sezon başında Porto’dan bedelsiz olarak aldığı, çifte kupalı sezondaki başarıda büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar ile halen anlaşabilmiş değil. Siyah beyazlı formayla 29 resmi maçta 16 gole imza atan Kamerunlu futbolcuyla imzalanan 1 yıllık sözleşme, 1 Temmuz tarihinde sona eriyor. Beşiktaş ile geçen sezon başı toplam 1.5 milyon Euro’ya anlaşan Vincent Aboubakar bu kez yılda 2.5 milyon Euro olmak üzere 3 yıllık garanti ücret istedi. Yıldız oyuncu ayrıca “Dizindeki sakatlık nükseder ve uzun süreli sahalardan uzak alırsa sözleşmesi tek taraflı tazminatsız feshedilir” maddesinin iptalini talep etti. Kamerunlu oyuncunun bu talebi karşısında ise yönetim 1.8 milyon Euro teklif etti. Siyah beyazlılar, futbolcunun temsilcisine, tüm dünyayı sarsan pandeminin halen etkilerinin devam ettiğini hatırlatırken, siyah beyazlı kulübün içinde bulunduğu maddi durumu belirtti ve bu rakamı aşmalarının mümkün olmadığını dile getirdi. İki taraf da ödün vermeyince görüşmeler tıkandı. Aboubakar’a Fenerbahçe’nin de talip olduğu hatta ezeli rakiplerinin siyah beyazlılara oranla bu futbolcuya daha yüksek ücret teklif ettiği öne sürüldü.
GALATASARAY'DA 4 İSMİN GELECEĞİ BELİRSİZ
Spor Arena - Sarı kırmızılı takımda sezonun sona ermesi ile birlikte toplam 12 futbolcunun kontratı bitti. A Takım kadrosunda şu anda sözleşmeli 18 futbolcusu kalan Galatasaray’da özellikle 4 futbolcu kariyerlerine yön vermek adına kulüpten gelecek olan haberi beklemeye başladı. 19 Haziran’da gerçekleşecek olan seçimli genel kurul sonrasında iç transferde adımlarını atacak olan Galatasaray’da, özellikle kulüple olan sözleşmeleri sona eren Emre Akbaba, Ömer Bayram, Donk ve Arda Turan’ın durumu halen büyük soru işareti durumunda… Kontratı biten oyuncular için kararı 19 Haziran’da göreve gelecek olan yönetim ve teknik heyet tayin edecek. Henüz hiçbir kulüple anlaşmayan ve Galatasaray ile sözleşmeleri sona eren 4 futbolcudan özellikle Emre Akbaba’ya Süper Lig’den teklifler geldiği ancak oyuncunun şu ana kadar bir adım atmadığı ifade edildi. Sarı kırmızılı kulüpte kadroya yapılacak takviyeler kadar bu 4 futbolcu da hem kulüp başkanı hem de teknik direktörün belirlenip nihai kararın verilmesini beklemeye geçti.
ROSIER - BEŞİKTAŞ & FENERBAHÇE
Beşiktaş, geçen sezon Sporting’den kiraladığı ve büyük verim aldığı Valentin Rosier ile devam etmek için girişimlerini sürdürüyor. Asbaşkan Emre Kocadağ, şu sıralar Bodrum’da tatilde olan Fransız sağ bekle görüştü. Rosier, biri Rusya olmak üzere yurt dışından iki teklif aldığını ancak kabul etmediğini iletirken, siyah beyazlılarda kalmak istediğini yineledi. Futbolcudan bu mesajı alan Beşiktaş Yönetimi, Portekiz ekibi Sporting Kulübü’nü ikna etmeye çalışacak.
LUKAS PODOLSKI - BOLUSPOR
TFF 1. Lig'de yeni sezonda hedefi Süper Lig olan Beypiliç Boluspor teknik direktör Reha Erginer ile 'devam' dedi ve Erginer ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferde düğmeye basan Boluspor yönetimi ses getirecek bir hamle için kolları sıvadı ve Süper Lig'in yıldız golcüsünü listesine ekledi. Boluspor, Antalyaspor'la yollarını ayıran ve bir dönem Galatasasaray'da forma giyen Alman yıldız Luklas Podolski'ye transfer teklifi yaptı. Boluspor, Lukas Podolski'ye 1+1 yıllık sözleşme önerdi. Podolski'ye 1. Lig için yıllık 600 bin Euro teklif eden kırmızı beyazlılar, Süper Lig'e yükselmesi halinde ise Alman yıldıza 1.2 milyon Euro teklif yaptı. Bayern Münih, Arsenal ve Inter gibi dünya devlerinin formasını giyen Lukas Podolski, 2019-2020 sezonunun devre arasında transfer olduğu Antalyaspor'da 29'u ilk 11, 47 maçta görev aldı ve 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. (Ajansspor)
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