Son Dakika | Göztepe galibiyetinin ardından herkes bunu konuşuyor! Takım otobüsünde Ozan Tufan ve Caner Erkin...

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın dönüşünde sarı lacivertli takım otobüsünde geceye damga vuran anlar yaşandı. İşte herkesin galibiyetten daha çok konuştuğu ve Caner Erkin ile Ozan Tufan ikilisinin başrolde olduğu o anlar...
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PERDEYİ SOSA AÇTI
Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, üst üste 2. galibiyetine imza attı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 26. dakikasında Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 34. dakikada Guilherme'nin penaltı vuruşuna engel olamadı.
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PELKAS SKORU BELİRLEDİ
Fenerbahçe, 43. dakikada Serdar Aziz'in golüyle ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarının başında Dimitris Pelkas'la farkı 2'ye çıkaran Fenerbahçe, Guilherme'nin golüne rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
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KRİTİK BİR GALİBİYET DAHA
Sezona 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başladıktan sonra Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'la golsüz berabere kalan Fenerbahçe, 4. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendikten sonra konuk olduğu Göztepe'yi 3-2'lik skorla geçti.
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MAÇ FAZLASIYLA LİDER
Ligde ilk kez 3 gol kaydeden sarı-lacivertli ekip, üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 11'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezon ilk hafta kazandıktan sonra çıktığı 3 maçta sahadan beraberlik ayrılan Göztepe ise ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.
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SERDAR AZİZ'İN İLK GOLÜ
Bu sezon 2. golüne ulaşan Jose Sosa, Çaykur Rizespor karşısında da penaltıdan bir gol bulmuştu. Yaptırdığı penaltıdan sonra takımını 2-1 öne geçiren gole imza atan Serdar Aziz de bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Savunma oyuncusu geçen sezon 2-2 tamamlanan Göztepe karşılaşmasında da 1 gol kaydetmişti.
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PELKAS GÖZ DOLDURDU
Fenerbahçe'nin yeni kadrosuna dahil ettiği isimlerden Yunan oyuncu Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta takımının 3. golüne imza attı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Pelkas'ın performansı geçer not alırken, 26 yaşındaki futbolcu bir kez de ağları sarstı.
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TARİHE GEÇMEYİ BAŞARDI
Karşılaşmanın 51. dakikasında Ozan Tufan'ın yaptığı ortada kafa vuruşunu yapan Pelkas, takımını 3-1 öne geçiren golü kaydetti. Pelkas böylece, Dimitrios Pelkas, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla gol atan ilk Yunan oyuncu oldu.
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GECEYE DAMGA VURDU
Geceye damga vuran olay ise maçın ardından İzmir'den İstanbul'a doğru yola çıkan Fenerbahçe takım otobüsünde yaşandı. Sarı lacivertli ekibin yükselen yıldızı Ozan Tufan, maç esnasında gülmekten konsantrasyonlarının bozulduğu o anları anlattı.
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SAHADA İSMİNİ UNUTTU
Maç sırasında Fenerbahçe'nin yeni transferi Pelkas'ın adını unuttuğunu anlatan Ozan Tufan, yetenekli oyuncuya yaptığı asistin sorulmasının üzerine Caner Erkin'le o esnada yaşadıkları komik anları paylaşarak kendini gülmekten alamadı.
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TAKIM OTOBÜSÜNDE KIRDI GEÇİRDİ
Dimitrios Pelkas'ın adını unuttuğunu itiraf eden Ozan Tufan, "Sahada Pelkas'ın bir ara adını unuttum, 'Yunanistan' diye seslendim çocuğa. Caner ağabey de duydu, gülmeye başladı, konsantrasyonumuz dağıldı bir an." ifadelerini kullandı.
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SOSYAL MEDYADA BÜYÜK SES GETİRDİ
Yetenekli futbolcunun takım otobüsündeki bu itirafı geceye damga vuran olay oldu. Otobüste kahkaha tufanının yaşandığı o anların videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce kez izlendi.
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"GERÇEKTEN GÜZEL BİR ORTAMIMIZ OLUŞTU"
Ozan Tufan ayrıca Göztepe deplasmanına aldıkları kritik 3 puan sebebiyle mutlu olduklarının altını çizerek liderlik koltuğuna yükseldiklerinin altı çizdi. Takım içerisindeki arkadaşlığa da değinen Ozan Tufan, "Gerçekten güzel bir ortamımız oluştu" dedi.
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"LİDERİZ, MUTLUYUZ"
"Milli Takım'dan geldik, takımla çalışamadık ama arkadaşlarımız çok iyi hazırlanmış maça. Hem ofansif, hem defansif olarak çok iyi oynadık, çok gol kaçırdık. Sıkıntı yaşayabilirdik son dakikalarda ama 3 puanı aldık, şu anda lideriz, mutluyuz. Gerçekten güzel bir ortamımız oluştu, daha iyi olur diye düşünüyorum."