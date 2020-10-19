Son Dakika | Göztepe galibiyetinin ardından herkes bunu konuşuyor! Takım otobüsünde Ozan Tufan ve Caner Erkin...

TAKIM OTOBÜSÜNDE KAHKAKA TUFANI Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın dönüşünde sarı lacivertli takım otobüsünde geceye damga vuran anlar yaşandı. İşte herkesin galibiyetten daha çok konuştuğu ve Caner Erkin ile Ozan Tufan ikilisinin başrolde olduğu o anlar...