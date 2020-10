Son Dakika | Göztepe galibiyetinin ardından Fenerbahçe'de Caner Erkin bombası! Milli takım...

Yalnız Ozan’ı sırf bir stopere baskı yapsın diye (yani bir defansif rol için) on numara oynatmak bana sürekli bir plan olmamalı gibi geliyor. Bunun da iki sebebi var: 1- Ozan’ın en önemli ekstrası ikinci-üçüncü bölgeyi driplingle geçmesi. Bunu da en iyi sekiz numara rolünde yapıyor. 2- On numara rolünde yakın gelecekte Pelkas, Perotti, Thiam gibi adamları kullanarak ekstra bir skor silahı yaratabilirsiniz. On numaranın tek işi stopere baskı değildir zira.