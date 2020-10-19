Son Dakika | Göztepe galibiyetinin ardından Fenerbahçe'de Caner Erkin bombası! Milli takım...

İKİ PERDELİ MAÇ İki perdeli bir maç izledik dün Gürsel Aksel Stadı’nda... İlk devrede Fenerbahçe sadece kenarlardan oynadı. Caner zaten hep etkili. Nazım da Caner’e ayak uydurdu ve özellikle hücum katkısıyla büyük takım oyuncusu olduğunu bir kez daha gösterdi. Buraya kadar sıkıntı yok gibi görünüyor aslında. Ancak problem, Fenerbahçe’nin sürekli kenardan hücum etmesinin bir orta zorunluluğu doğurmasında yatıyor. Bu ortalara ceza alanında vurabilecek tek adam Samatta. Zira oralara ikinci santrfor koşusu yapacak bir adam yok.