Son Dakika: Göztepe - Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci ile Atakan Çankaya arasında yaşananlar! Görüntüler ortaya çıktı

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan da geçmişteki Vedat Muriqi olayını hatırlatarak, "Belki hatırlayacak olursanız söz konusu temsilcinin yaptığı sevk ile iki sezon önce o dönemki futbolcumuz Vedat Muriqi’nin niyet okuma gibi hukukta hiçbir türlü yeri olmayan bir yöntemle PFDK’ya sevk edilmesi arasında skandallık derecesi açısından, bizim açımızdan hiçbir fark yoktur." şeklinde konuştu.