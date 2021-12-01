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GeriFutbol Son Dakika: Göztepe - Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci ile Atakan Çankaya arasında yaşananlar! Görüntüler ortaya çıktı
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Futbol
Haber Giriş: 01 Aralık 2021 - 15:56 | 

Son Dakika: Göztepe - Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci ile Atakan Çankaya arasında yaşananlar! Görüntüler ortaya çıktı

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci’nin 5 ila 10 maç arasında ceza talebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesinin ardından her iki kulüpten konuyla ilgili açıklama gelirken tünelde yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...

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Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci’nin 5 ila 10 maç arasında ceza talebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesine gerekçe gösterilen ‘saldırı’ görüntüleri ortaya çıktı. 
2GÖRÜNTÜLER ELİMİZDE

'GÖRÜNTÜLER ELİMİZDE'

Göztepe Kulübü, devre arasında yaşanan olay sebebiyle Atakan Çankaya’nın disiplin kuruluna sevk edilmesinin kabul edilemez olduğu ifade ederken "Kart gösterilmesine bile gerek olamayabilecek durum nedeniyle oyuncumuzun disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilemez. Yaşanan olaylarla ilgili tüm görüntüler kulübümüzde mevcut olup, oyuncumuzun gerekli savunması hukuk birimimiz tarafından en hızlı şekilde yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan da geçmişteki Vedat Muriqi olayını hatırlatarak, "Belki hatırlayacak olursanız söz konusu temsilcinin yaptığı sevk ile iki sezon önce o dönemki futbolcumuz Vedat Muriqi’nin niyet okuma gibi hukukta hiçbir türlü yeri olmayan bir yöntemle PFDK’ya sevk edilmesi arasında skandallık derecesi açısından, bizim açımızdan hiçbir fark yoktur." şeklinde konuştu.
4İŞTE O ANLAR...

İŞTE O ANLAR...

Ajansspor'un ulaştığı görüntülere göre; takımlar soyunma odasına girerken İrfan Can Kahveci, saha içinde de tartıştığı Göztepeli Atakan Çankaya ile tünelin girişinde denk geliyor.
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Görüntülerde İrfan Can Kahveci'nin, Atakan Çankaya'nın formasını tutup üzerine yürüdüğü görülüyor.
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Daha sonra Atakan Çankaya, İrfan'a cevap veriyor ve iki takım oyuncuları araya giriyor.
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Sözlü atışma devam ederken kavga çok uzamadan sona eriyor.
8GERİLİM ESKİYE DAYANIYOR

GERİLİM ESKİYE DAYANIYOR

İrfan Can Kahveci - Atakan Çankaya arasında yaşanan gerilim eskiye dayanıyor. İkili arasındaki tartışma Ocak 2021'de oynanan Ankaragücü - Başakşehir maçında başladı ve o maçtan sonra Atakan ile İrfan'ın ilk kez Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ocak 2021'deki A.Gücü-Başakşehir maçının 45. dakikasında ikili arasındaki gerilim başlarken her iki isim de sarı kart gördü.
9TFF HUKUK KURULU 5 MAÇ CEZA İSTETDİ

TFF HUKUK KURULU 5 MAÇ CEZA İSTETDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu tarafından dün yapılan sevklerde şöyle denilmişti:
“FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine..”
10ÇIKACAK CEZA MERAK KONUSU

ÇIKACAK CEZA MERAK KONUSU

Söz konusu sevk maddesi 5 ila 10 maç arasında cezayı öngörüyor
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Sarı-lacivertli takımın bulduğu golde Serdar Dursun'a asist yapan ve Fenerbahçe'nin hücumdaki en etkili ismi olan İrfan Can Kahveci, Pereira'nın kendisini oyundan almasına tepki göstermişti.
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Değişiklik tabelasında numarasını gördükten sonra kaptan Mesut Özil'le kısa bir diyalog kuran 26 yaşındaki futbolcu, üzgün bir şekilde saha kenarına geldi.
13BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ

'BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?'

İrfan Can daha sonra tünel girişinde öfkesini gösterdi. Söylenerek kenara gelen İrfan Can Kahveci'nin "Böyle bir şey olabilir mi?" dediği anlar ekranlara yansıdı.
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PEREİRA MAÇIN ARDINDAN NE DEDİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Göztepe maçının ardından basının sorularını yanıtlarken İrfan Can Kahveci'nin oyundan çıkmasıyla ilgili de konuştu.
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