Fenerbahçe'den 5 bomba transfer daha!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk olarak Beşiktaş'tan Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattı.
2
Abone Ol
Fenerbahçe'de müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu önceki gün Beşiktaş ile sözleşmesi biten Gökhan Gönül ve menajeri Ahmet Bulut ile yemek yemişti.
3
Abone Ol
Görüşmede iki tarafın el sıkıştığı gelen haberler arasında... Gökhan bir sürpriz olmazsa gelecek sezon tekrar Fenerbahçe formasını giyecek.
4
Abone Ol
TEKRAR BULUŞUYORLAR
35 yaşındaki sağ bek, Emre Belözoğlu ile uzun yıllar birlikte oynadığı Fenerbahçe'de iki, Beşiktaş'ta ise bir şampiyonluk yaşadı. Bu sezon ise siyah-beyazlı forma ile ligde 29 maça çıkıp 4 gol+4 asist üretti.
5
Abone Ol
CANER'DEN YANIT BEKLENİYOR
Sarı-lacivertliler bir başka eski oyuncusu Caner Erkin'den de yanıt bekliyor. Galatasaray'ın da radarında olan Caner de ikna edilirse sağ ve sol bekteki eksik eski oyuncular ile çözülmüş olacak.
6
Abone Ol
31 yaşındaki Caner Erkin de bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 11 asist yaparken, 3 tane de gol attı.
7
Abone Ol
GIULIANO BOMBASI
Transferde birçok isim üzerinde duran sarı-lacivertlilerde eski yıldız Giuliano'nun geri dönme ihtimali de gündeme geldi.
8
Abone Ol
TRT Spor'un haberine göre, Giuliano'nun menajeri, Fenerbahçe yönetimiyle İstanbul'da özel bir görüşme gerçekleştirdi ve Brezilyalı oyuncuyu bedelsiz olarak getirebileceğini belirtti.
9
Abone Ol
30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma dönmek istediğini iletti ve Fenerbahçe de bu teklifi değerlendireceği yönünde geri dönüş yaptı. Al-Nassr'dan 5 aydır maaş alamadığı için FIFA'ya başvuran Giuliano, bonservisini eline almaya çalışıyor.
10
Abone Ol
Sambacı'nın menajeri D'Avila daha önce yaptığı açıklamada oyuncusunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını söylemişti. Giuliano, 2017-18 sezonunda Çubuklu formayla ligde 30 maçta 14 gol atmış, 5 asist yapmıştı.
11
Abone Ol
EROL BULUT DA YUVAYA DÖNDÜ
Alanyaspor'da iyi bir sezonu geride bırakan Erol Bulut da futbolculuk döneminde formasını giydiği Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak geri dönüyor.
12
Abone Ol
Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından uzun süredir teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe yönetimi Erol Bulut isminde karar kıldı.
13
Abone Ol
1+3 YILLIK SÖZLEŞME
Taraflar arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı ve 45 yaşındaki çalıştırıcı gelecek sezondan itibaren sarı-lacivertli takımın başarısı için uğraş verecek. Erol Bulut ile Fenerbahçe 1+3 yıllık sözleşme imzalayacak. 45 yaşındaki teknik adam sarı lacivertli takımdan yıllık 800 bin Euro alacak.
14
Abone Ol
Fenerbahçe yönetiminin Erol Bulut'u tercih etmesinde disiplinli, genç, başarıya aç ve camiayı tanıması etkili oldu. Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor ile 29 Temmuz'da Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile karşılaşacak. 45 yaşındaki teknik adam final maçından sonra Akdeniz ekibine veda ederek Fenerbahçe'nin başına geçecek.
15
Abone Ol
SIRA YASİR VE RAMAZAN'DA
Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yeni yabancı kuralına göre de hareket ediyor. Sarı-lacivertliler, altyapısında yetişmiş olan Yasir Subaşı ve Ramazan Civelek'i de yeniden kadrosuna katacak. (Sabah)