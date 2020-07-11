Son Dakika | Gökhan Gönül'den Fenerbahçe sorusuna yanıt!

"HAYIRLISI OLSUN" Gökhan Gönül, bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor. Ancak Fanatik'in haberine göre yıldız futbolcunun, yakın çevresinden Fenerbahçe ile ilgili gelen sorulara, "Hayırlısı olsun" yanıtını verdiği öğrenildi.