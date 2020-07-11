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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 11:58,

Son Dakika | Gökhan Gönül'den Fenerbahçe sorusuna yanıt!

Bitti denilen transferde sürpriz gelişme...

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Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'ün geleceği merak konusu.

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Fenerbahçe'nin uzun süredir talip olduğu yıldız isim için Beşiktaş, lig bitiminde görüşme kararı almıştı.

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Gökhan'ın Fenerbahçe sorusuna verdiği yanıt ise gündem oldu!

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Şampiyonluk hasreti 6 yıla çıkan Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek olan sarı-lacivertliler, yabancı sınırının düşmesiyle de yerli arayışına başlamıştı.

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Bu doğrultuda Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapan, Caner Erkin'i 4 yıl aradan sonra takıma dönmesi için büyük ölçüde ikna eden Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

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TFF'nin yeni yabancı kuralı nedeniyle transferde önceliği yerli isimlere veren Sarı-Lacivertliler'in, bir başka eski yıldızı Gökhan Gönül ile de el sıkıştığı öne sürüldü.

8SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
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SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon bitiyor. Siyah-Beyazlılar ile Gökhan arasında yeni kontrat için henüz anlaşma sağlanmamıştı.

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35 yaşındaki futbolcuya yeniden 'Çubuklu' formayı giydirmek isteyen Emre Belözoğlu'nun, eski takım arkadaşını 4. yıldız için mücadele edecek kadronun içinde yer alması için ikna ettiği kaydedildi.

10HAYIRLISI OLSUN
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"HAYIRLISI OLSUN"

Gökhan Gönül, bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor. Ancak Fanatik'in haberine göre yıldız futbolcunun, yakın çevresinden Fenerbahçe ile ilgili gelen sorulara, "Hayırlısı olsun" yanıtını verdiği öğrenildi.

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35 yaşındaki sağ bek 2007 yılında Gençlerbirliği'nden transfer olduğu Fenerbahçe'de 9 sene forma giymiş, 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

12AÇIKLAMA SEZON SONUNDA
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AÇIKLAMA SEZON SONUNDA

Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül transferini sezonun bitiminde açıklaması bekleniyor.

13CANER ERKİN İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
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CANER ERKİN İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli kulüpte sol beke düşünülen Caner Erkin için görüşmeler devam ediyor. Maaş ve sözleşme süresinde anlaşma sağlanması halinde bu transfer de gerçekleşecek.

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