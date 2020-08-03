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GeriFutbol Son Dakika | Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu! "Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin"
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 07:58,

Son Dakika | Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu! "Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin"

Beşiktaş'taki geleceği yılan hikayesine dönen Gökhan Gönül son kararını verdi.

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1HERKES MERAK EDİYORDU
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HERKES MERAK EDİYORDU

Fenerbahçe taraftarının en çok merak ettiği transferde mutlu sona ulaşıldı. Beşiktaş yönetimini aradı ve bizzat kararını iletti. İşte detaylar...

2SÜLEYMAN ARAT | SPOR ARENA
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SÜLEYMAN ARAT | SPOR ARENA

Fenerbahçe’de antrenörler Tahir Karapınar, Volkan Demirel ile Mehmet Aurelio’nun hazırladığı raporlar doğrultusunda ve yakın zamanda isminin açıklanması beklenen teknik direktör Erol Bulut’un bilgisi dahilinde yönetim, transferler için çalışmalarını sürdürüyor.

3HARCAMA LİMİTLERİ BEKLENİYOR
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HARCAMA LİMİTLERİ BEKLENİYOR

Sarı lacivertlilerin 4-5 isimle temas kurup anlaşma noktasına gediği ancak kesin anlaşma için Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklayacağı harcama limitlerinin beklendiği öğrenildi.

4İMZALAR ARKA ARKAYA
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İMZALAR ARKA ARKAYA

Koronavirüs salgınına bağlı olarak gelirlerin büyük ölçüde düşmesi, kombine satışlarının yapılamaması, forma tanıtımlarının başlayamaması, reklam gelirlerinin de darbe almasından dert yanan yöneticiler, harcama limitlerinin açıklandığı an transfer için düğmeye basacaklarını ve peş peşe isimler açıklayacaklarını belirttiler.

5FENERBAHÇEDEN AÇIKLAMA
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FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Harcama limitleri aşımının devre arasında olduğu gibi yüzde 30 düzeyinde açıklanmasını beklediklerini belirten yöneticiler “Aylardır bu transferler için çalışıyoruz ancak limitler belli olmadığı için somut bir adım atamadık. Limitler açıklanır açıklanmaz yeni sezon kadromuz şekillenecek” dediler.

6SPOR ARENA | İSMAİL ER
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SPOR ARENA | İSMAİL ER

Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren ve ismi Fenerbahçe ile anılan futbolculardan Gökhan Gönül’ün kalıp kalmayacağı sorusu nihayet netleşti.

7GÖKHAN GÖNÜL FENERBAHÇEDE
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GÖKHAN GÖNÜL FENERBAHÇE'DE

Tecrübeli sağ bek, yeni sezonda takımda olmayacağını yönetime bildirdi.

8SÜRE İSTEMİŞTİ
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SÜRE İSTEMİŞTİ

Siyah beyazlıların sözleşme yenilemek istediği Gökhan Gönül, eski kulübü Fenerbahçe’den de teklif alınca, her iki taraftan da düşünmek için süre istemişti.

9TERCİHİ FENERBAHÇE OLDU
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TERCİHİ FENERBAHÇE OLDU

Ailesi ve yakınlarıyla görüştükten sonra kararını veren 35 yaşındaki futbolcunun tercihi; sarı lacivertliler oldu.

10FENERBAHÇEYE GİTME KARARI ALDIM, HAKKINIZI HELAL EDİN
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"FENERBAHÇE'YE GİTME KARARI ALDIM, HAKKINIZI HELAL EDİN"

Siyah beyazlı yöneticileri dün telefonla arayan Gökhan, “Ben Fenerbahçe’ye gitme kararı aldım. Hakkınızı helal edin” dedi.

11SAĞ BEK ARAYIŞLARI BAŞLADI
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SAĞ BEK ARAYIŞLARI BAŞLADI

Bu sezon 32 karşılaşmada forma giyip; 4 gol, 4 asist üreten Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe’ye gidecek olmasının ardından Beşiktaş’ta sağ bek arayışları başladı.

12BRUNO PERES GÜNDEMDE
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BRUNO PERES GÜNDEMDE

Geçen yıl bu mevki için Demir Grup Sivasspor’dan alınan Douglas’ı sakatlığı nedeniyle sadece 7 maçta oynatabilen siyah beyazlılar, bonservisi Roma’da olan ve Sao Paulo’da kiralık olarak forma giyen Bruno Peres’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sağ bek ile görüşüyor.

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