Son Dakika | Gökhan Gönül kararını açıkladı! "Anlaştım, hakkınızı helal edin..."
Beşiktaş'taki geleceği yılan hikayesine dönen Gökhan Gönül son kararını verdi.
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HERKES MERAK EDİYORDU
Fenerbahçe taraftarının en çok merak ettiği transferde mutlu sona ulaşıldı. Beşiktaş yönetimini aradı ve bizzat kararını iletti. İşte detaylar...
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SÜLEYMAN ARAT | SPOR ARENA
Fenerbahçe’de antrenörler Tahir Karapınar, Volkan Demirel ile Mehmet Aurelio’nun hazırladığı raporlar doğrultusunda ve yakın zamanda isminin açıklanması beklenen teknik direktör Erol Bulut’un bilgisi dahilinde yönetim, transferler için çalışmalarını sürdürüyor.
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HARCAMA LİMİTLERİ BEKLENİYOR
Sarı lacivertlilerin 4-5 isimle temas kurup anlaşma noktasına gediği ancak kesin anlaşma için Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklayacağı harcama limitlerinin beklendiği öğrenildi.
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İMZALAR ARKA ARKAYA
Koronavirüs salgınına bağlı olarak gelirlerin büyük ölçüde düşmesi, kombine satışlarının yapılamaması, forma tanıtımlarının başlayamaması, reklam gelirlerinin de darbe almasından dert yanan yöneticiler, harcama limitlerinin açıklandığı an transfer için düğmeye basacaklarını ve peş peşe isimler açıklayacaklarını belirttiler.
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FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Harcama limitleri aşımının devre arasında olduğu gibi yüzde 30 düzeyinde açıklanmasını beklediklerini belirten yöneticiler “Aylardır bu transferler için çalışıyoruz ancak limitler belli olmadığı için somut bir adım atamadık. Limitler açıklanır açıklanmaz yeni sezon kadromuz şekillenecek” dediler.
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SPOR ARENA | İSMAİL ER
Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren ve ismi Fenerbahçe ile anılan futbolculardan Gökhan Gönül’ün kalıp kalmayacağı sorusu nihayet netleşti.
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GÖKHAN GÖNÜL FENERBAHÇE'DE
Tecrübeli sağ bek, yeni sezonda takımda olmayacağını yönetime bildirdi.
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SÜRE İSTEMİŞTİ
Siyah beyazlıların sözleşme yenilemek istediği Gökhan Gönül, eski kulübü Fenerbahçe’den de teklif alınca, her iki taraftan da düşünmek için süre istemişti.
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TERCİHİ FENERBAHÇE OLDU
Ailesi ve yakınlarıyla görüştükten sonra kararını veren 35 yaşındaki futbolcunun tercihi; sarı lacivertliler oldu.
Siyah beyazlı yöneticileri dün telefonla arayan Gökhan, “Ben Fenerbahçe’ye gitme kararı aldım. Hakkınızı helal edin” dedi.
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SAĞ BEK ARAYIŞLARI BAŞLADI
Bu sezon 32 karşılaşmada forma giyip; 4 gol, 4 asist üreten Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe’ye gidecek olmasının ardından Beşiktaş’ta sağ bek arayışları başladı.
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BRUNO PERES GÜNDEMDE
Geçen yıl bu mevki için Demir Grup Sivasspor’dan alınan Douglas’ı sakatlığı nedeniyle sadece 7 maçta oynatabilen siyah beyazlılar, bonservisi Roma’da olan ve Sao Paulo’da kiralık olarak forma giyen Bruno Peres’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sağ bek ile görüşüyor.