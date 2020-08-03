Son Dakika | Gökhan Gönül kararını açıkladı! "Anlaştım, hakkınızı helal edin..."

BRUNO PERES GÜNDEMDE Geçen yıl bu mevki için Demir Grup Sivasspor’dan alınan Douglas’ı sakatlığı nedeniyle sadece 7 maçta oynatabilen siyah beyazlılar, bonservisi Roma’da olan ve Sao Paulo’da kiralık olarak forma giyen Bruno Peres’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sağ bek ile görüşüyor.