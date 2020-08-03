Son Dakika | Gökhan Gönül ile birlikte Fenerbahçe'ye gidiyor! Beşiktaş köşeye sıkıştı...

Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren ve ismi Fenerbahçe ile anılan futbolculardan Gökhan Gönül’ün kalıp kalmayacağı sorusu nihayet netleşmişti.Hürriyet Gazetesi Beşiktaş Muhabiri İsmail Er'in haberine göre; Tecrübeli sağ bek, yeni sezonda takımda olmayacağını dün yönetime bildirmişti.Siyah beyazlıların sözleşme yenilemek istediği Gökhan Gönül, eski kulübü Fenerbahçe’den de teklif alınca, her iki taraftan da düşünmek için süre istemişti.Ailesi ve yakınlarıyla görüştükten sonra kararını veren 35 yaşındaki futbolcunun tercihi; sarı lacivertliler olmuştu.Siyah beyazlı yöneticileri dün telefonla arayan Gökhan, “Ben Fenerbahçe’ye gitme kararı aldım. Hakkınızı helal edin” demişti.Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin Beşiktaş forması giyen bir başka isimle daha anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.Sarı-Lacivertlilerin, Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladığı öne sürüldü. 1 yıl sözleşmesi kalan milli futbolcu, bir süredir siyah-beyazlı yönetimle anlaşmazlık yaşıyordu. İşte Fenerbahçe ve Dorukhan Toköz'le ilgili iddianın detayları...Yeni sözleşmede teklif edilen rakamı beğenmeyen ve Fenerbahçe ile masaya oturan Dorukhan'ın Sarı-Lacivertliler ile anlaştığı öğrenildi. Fenerbahçe şimdi de Beşiktaş ile masaya oturacak. Ezeli rakibiyle anlaşma zemini arayacak olan Fenerbahçe'nin para ve futbolcu teklifi yapması bekleniyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa Dorukhan 2021'de bedelsiz transfer edilecek. 1 yıl sonra Dorukhan'ın kalacak olmasından dolayı Beşiktaş yönetimi köşeye sıkışmış durumda. Siyah- Beyazlılar'ın bu nedenle Fenerbahçe ile anlaşma yolunu seçebileceği belirtiliyor.Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Spor Arena'ya açıklamalarda bulunan Ahmet Bulut, Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe ile görüştüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.Bulut, Dorukhan konusunda Fenerbahçe ile ilgili bir gelişme yok, Dorukhan’ın Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı var çıkan haberlerin aslı yok. demişti.Transfer iddialarının ardından Dorukhan Toköz sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulunmuştu.Paylaştığı fotoğrafından sadece emoji kullanan orta saha oyuncusunun, 'sus' ve 'kartal' işaretlerini kullanması dikkat çekti.6 Ekim'de Alanyaspor ile oynanan maçta dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz tam 9 ay sahalardan uzak kaldı. Genç yıldız ligin son haftasında Gençlerbirliği karşısında 7 dakika süre aldı. (Takvim)