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GeriFutbol Son Dakika | Gökhan Gönül ile birlikte Fenerbahçe'ye gidiyor! Beşiktaş köşeye sıkıştı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 15:32,

Son Dakika | Gökhan Gönül ile birlikte Fenerbahçe'ye gidiyor! Beşiktaş köşeye sıkıştı...

Gökhan Gönül'ün ardından bir Beşiktaşlı yıldız daha Fenerbahçe'ye "evet" dedi! Herkes Caner Erkin diye beklerken...

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Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren ve ismi Fenerbahçe ile anılan futbolculardan Gökhan Gönül’ün kalıp kalmayacağı sorusu nihayet netleşmişti.

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Hürriyet Gazetesi Beşiktaş Muhabiri İsmail Er'in haberine göre; Tecrübeli sağ bek, yeni sezonda takımda olmayacağını dün yönetime bildirmişti.

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Siyah beyazlıların sözleşme yenilemek istediği Gökhan Gönül, eski kulübü Fenerbahçe’den de teklif alınca, her iki taraftan da düşünmek için süre istemişti.

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Ailesi ve yakınlarıyla görüştükten sonra kararını veren 35 yaşındaki futbolcunun tercihi; sarı lacivertliler olmuştu.

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Siyah beyazlı yöneticileri dün telefonla arayan Gökhan, “Ben Fenerbahçe’ye gitme kararı aldım. Hakkınızı helal edin” demişti.

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Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin Beşiktaş forması giyen bir başka isimle daha anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

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Sarı-Lacivertlilerin, Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladığı öne sürüldü.

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1 yıl sözleşmesi kalan milli futbolcu, bir süredir siyah-beyazlı yönetimle anlaşmazlık yaşıyordu. İşte Fenerbahçe ve Dorukhan Toköz'le ilgili iddianın detayları...

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Yeni sözleşmede teklif edilen rakamı beğenmeyen ve Fenerbahçe ile masaya oturan Dorukhan'ın Sarı-Lacivertliler ile anlaştığı öğrenildi.

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Fenerbahçe şimdi de Beşiktaş ile masaya oturacak. Ezeli rakibiyle anlaşma zemini arayacak olan Fenerbahçe'nin para ve futbolcu teklifi yapması bekleniyor.

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Eğer anlaşma sağlanamazsa Dorukhan 2021'de bedelsiz transfer edilecek. 1 yıl sonra Dorukhan'ın kalacak olmasından dolayı Beşiktaş yönetimi köşeye sıkışmış durumda.

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Siyah- Beyazlılar'ın bu nedenle Fenerbahçe ile anlaşma yolunu seçebileceği belirtiliyor.

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Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Spor Arena'ya açıklamalarda bulunan Ahmet Bulut, Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe ile görüştüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

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Bulut, "Dorukhan konusunda Fenerbahçe ile ilgili bir gelişme yok, Dorukhan’ın Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı var çıkan haberlerin aslı yok." demişti.

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Transfer iddialarının ardından Dorukhan Toköz sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulunmuştu.

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Paylaştığı fotoğrafından sadece emoji kullanan orta saha oyuncusunun, 'sus' ve 'kartal' işaretlerini kullanması dikkat çekti.

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6 Ekim'de Alanyaspor ile oynanan maçta dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz tam 9 ay sahalardan uzak kaldı.

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Genç yıldız ligin son haftasında Gençlerbirliği karşısında 7 dakika süre aldı. (Takvim)

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