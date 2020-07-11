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Hürriyet
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 12:47,

Max Kruse'den sonra o da Almanya'ya gitti

Dönmek istemiyor, Galatasaray transferi için devreye girdi

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Fenerbahçe'de iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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2017-18 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen Mehmet Ekici, Sarı-Lacivertli takıma transfer olabilmek için Trabzonspor'da kadro dışı kalmıştı.

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6 ay top oynamadıktan sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Ekici, daha sonra üst üste sakatlıklar yaşadı.

4KADRO DIŞI KALDI, AFFEDİLDİ
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KADRO DIŞI KALDI, AFFEDİLDİ

Bir ara kadro dışı da bırakılan Mehmet Ekici bu tatsız sürece rağmen çalışmalarını sürdürdü ve affedilerek yine formayı terletmeye çalıştı.

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Mehmet Ekici bu sezon Fenerbahçe'de 9 maçta görev aldı ve 2 asist yaptı.

6ALMANYAYA GİTTİ
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ALMANYA'YA GİTTİ

Son sakatlığının ardından kalan maçlarda oynayamayacağı anlaşılan milli oyuncunun tedavisi için Almanya'ya gitmesine izin verildi.

7YÖNETİM İYİLEŞTİKTEN SONRA DÖNMESİNİ BEKLİYOR
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YÖNETİM İYİLEŞTİKTEN SONRA DÖNMESİNİ BEKLİYOR

Sarı-Lacivertli yönetim Mehmet Ekici ile bir görüşme yaparak, "Almanya'ya giderek tedavini ol, iyileş, tatilini de yap ve tekrar buraya gel. Seninle devam etmek istiyoruz" dese de tecrübeli isim buna pek sıcak bakmıyor.

8TEKLİF BELİRSİZ
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TEKLİF BELİRSİZ

Serbest kalan oyuncu yeni sezon için henüz plan yapmazken gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

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Fenerbahçe'nin kendisine nasıl bir teklif vereceği de henüz belli değil.

10GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR VE KASIMPAŞA İSTİYOR
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GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR VE KASIMPAŞA İSTİYOR

Ekici ise yıllık ücretlerin düşeceğinin farkında ama sürekli oynayabileceği bir takıma imza atmak istediği de gelen haberler arasında...

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Edinilen bilgilere göre Başakşehir, Kasımpaşa ve Galatasaray'ın milli futbolcu için nabız yokladıkları ve lig biter bitmez görüşme planladıkları belirtildi.

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46 yıl önce bugün | Fatih Terim Galatasaray’da!

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in kulübe imza atışının 46. yılına özel bir video hazırladı.

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