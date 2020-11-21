Son Dakika | Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında dikkat çeken detay! Juventus'tan sonra ilk...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 5 golle mağlup ederken, sarı lacivertlilerin Arjantinli yıldızı Perotti, maça damga vurdu.
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Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibini Mert Hakan Yandaş, Diego Perotti (2), Jose Sosa ve Ozan Tufan'ın golleriyle 5-1 yendi. Gençlerbirliği'nin tek golü ise Diego'dan geldi.
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MAÇ FAZLASIYLA LİDER
Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 20'ye çıkardı ve iki maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan'la ilk maçından yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği ise oynadığı 8. maçında 5. yenilgisini aldı ve 5 puanda kaldı.
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DEPLASMAN SERİSİ DEVAM ETTİ
Fenerbahçe, bu sezon deplasmandaki başarılı sonuçlarına Gençlerbirliği karşısında da devam etti.
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Dış sahada 5. maçına çıkan sarı-lacivertliler, 4. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, deplasmanda bu sezon tek puan kaybını Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak yaşadı.
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BULUT'UN "100"Ü GÜLDÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerindeki 100. maçından galibiyetle ayrıldı.
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Kariyerinde Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Fenerbahçe'yi çalıştıran Bulut, "dalya" dediği Gençlerbirliği maçında takımının 3 puan kazanmasının sevincini yaşadı.
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MERT HAKAN'DAN İLK GOL
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.Sarı-lacivertli takımı 14. dakikada öne geçiren golü atan Mert Hakan, ilk kez 11'de forma giydiği maçta şansını iyi kullandı.
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PELKAS'TAN İKİNCİ ASİST
Bu sezon bir Süper Lig maçında iki asist yapan oyuncular: Dimitrios Pelkas ve Chadli.
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FENERBAHÇE'DEN GENÇLERBİRLİĞİ'NE YİNE 5 GOL
Fenerbahçe, ligde en son 5 gol attığı takım olan Gençlerbirliği karşısında yine aynı skoru buldu.
Geçen sezon 14. haftada İstanbul'da oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 5-2 yenen sarı-lacivertliler, daha sonra ligde oynadığı 28 maçta 5 gol birden atamamıştı.
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EN FAZLA PENALTI ATAN TAKIM
Sarı-lacivertliler, taraftarına uzun bir aradan sonra 5 gollü galibiyet hediye etti. Öte yandan bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım Fenerbahçe oldu.
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GENÇLERBİRLİĞİ KÖTÜ GİDİŞATI DURDURAMADI
Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.Son olarak 4 Ekim'de Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen kırmızı-siyahlılar, daha sonra çıktığı 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alabildi.
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PEROTTİ PERFORMANSIYLA ÖN PLANA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti, Gençlerbirliği karşısında gösterdiği etkili performansla dikkati çekti.
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GOL SAYISINI 3'E ÇIKARDI
Takımının ikinci golü öncesi penaltıyı kazandıran Perotti, beyaz noktadan topu filelere gönderdi. İkinci yarıda takımının 4. golünü atan Arjantinli futbolcu, sarı-lacivertli formayla gol sayısını da 3'e çıkardı.
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EN SON JUVE'YE 2 GOL ATMIŞTI
Diego Perotti, Gençlerbirliği maçından önce en son Roma formasıyla Juventus'a 1 maçta 2 gol atmıştı.