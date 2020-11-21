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GeriFutbol Son Dakika | Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında dikkat çeken detay! Juventus'tan sonra ilk...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 18:18 | 

Son Dakika | Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında dikkat çeken detay! Juventus'tan sonra ilk...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 5 golle mağlup ederken, sarı lacivertlilerin Arjantinli yıldızı Perotti, maça damga vurdu.

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Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibini Mert Hakan Yandaş, Diego Perotti (2), Jose Sosa ve Ozan Tufan'ın golleriyle 5-1 yendi. Gençlerbirliği'nin tek golü ise Diego'dan geldi.

2MAÇ FAZLASIYLA LİDER
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MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 20'ye çıkardı ve iki maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan'la ilk maçından yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği ise oynadığı 8. maçında 5. yenilgisini aldı ve 5 puanda kaldı.

3DEPLASMAN SERİSİ DEVAM ETTİ
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DEPLASMAN SERİSİ DEVAM ETTİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmandaki başarılı sonuçlarına Gençlerbirliği karşısında da devam etti.

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Dış sahada 5. maçına çıkan sarı-lacivertliler, 4. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, deplasmanda bu sezon tek puan kaybını Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak yaşadı.

5BULUTUN 100Ü GÜLDÜ
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BULUT'UN "100"Ü GÜLDÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerindeki 100. maçından galibiyetle ayrıldı.

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Kariyerinde Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Fenerbahçe'yi çalıştıran Bulut, "dalya" dediği Gençlerbirliği maçında takımının 3 puan kazanmasının sevincini yaşadı.

7MERT HAKANDAN İLK GOL
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MERT HAKAN'DAN İLK GOL

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.Sarı-lacivertli takımı 14. dakikada öne geçiren golü atan Mert Hakan, ilk kez 11'de forma giydiği maçta şansını iyi kullandı.

8PELKASTAN İKİNCİ ASİST
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PELKAS'TAN İKİNCİ ASİST

Bu sezon bir Süper Lig maçında iki asist yapan oyuncular: Dimitrios Pelkas ve Chadli.

9FENERBAHÇEDEN GENÇLERBİRLİĞİNE YİNE 5 GOL
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FENERBAHÇE'DEN GENÇLERBİRLİĞİ'NE YİNE 5 GOL

Fenerbahçe, ligde en son 5 gol attığı takım olan Gençlerbirliği karşısında yine aynı skoru buldu.

Geçen sezon 14. haftada İstanbul'da oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 5-2 yenen sarı-lacivertliler, daha sonra ligde oynadığı 28 maçta 5 gol birden atamamıştı.

10EN FAZLA PENALTI ATAN TAKIM
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EN FAZLA PENALTI ATAN TAKIM

Sarı-lacivertliler, taraftarına uzun bir aradan sonra 5 gollü galibiyet hediye etti. Öte yandan bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım Fenerbahçe oldu.

11GENÇLERBİRLİĞİ KÖTÜ GİDİŞATI DURDURAMADI
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GENÇLERBİRLİĞİ KÖTÜ GİDİŞATI DURDURAMADI

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.Son olarak 4 Ekim'de Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen kırmızı-siyahlılar, daha sonra çıktığı 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alabildi.

12PEROTTİ PERFORMANSIYLA ÖN PLANA ÇIKTI
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PEROTTİ PERFORMANSIYLA ÖN PLANA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti, Gençlerbirliği karşısında gösterdiği etkili performansla dikkati çekti.

13GOL SAYISINI 3E ÇIKARDI
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GOL SAYISINI 3'E ÇIKARDI

Takımının ikinci golü öncesi penaltıyı kazandıran Perotti, beyaz noktadan topu filelere gönderdi. İkinci yarıda takımının 4. golünü atan Arjantinli futbolcu, sarı-lacivertli formayla gol sayısını da 3'e çıkardı.

14EN SON JUVEYE 2 GOL ATMIŞTI
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EN SON JUVE'YE 2 GOL ATMIŞTI

Diego Perotti, Gençlerbirliği maçından önce en son Roma formasıyla Juventus'a 1 maçta 2 gol atmıştı.

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