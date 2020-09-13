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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Eylül 2020 - 08:33 | 

Son Dakika | Geceye damga vurdu! Arda Turan...

Galatasaray'da tüm gözler Arda Turan'ın üzerindeydi, tam 9 yıl sonra...

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Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maça damga vuran isim Arda Turan oldu. İşte detaylar...

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Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek, sezona 3 puanla başladı.

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Türk Telekom Stadı'nda kırmızı-siyahlı takımı ağırlayan sarı-kırmızılılar, maça hızlı bir başlangıç yaptı.

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Müsabakanın 8. dakikasında Radamel Falcao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, 28. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

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Sarı-kırmızılılar, Falcao'nun 40. dakikada attığı golle durumu 3-0 yaptı ve devre arasına bu skorla önde girdi.

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İkinci yarının başında daha istekli görünen taraf Gaziantep temsilcisi oldu. Kırmızı-siyahlı takım, karşılaşmanın 53. dakikasında Andre'nin golüyle farkı 2'ye indirdi.

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Kalan bölümünde iki takımın da skoru değiştirme çabaları sonuçsuz kaldı ve Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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Galatasaray'ın sezona 3 puanla başlangıç yaptığı geceye damga vuran isim ise Arda Turan oldu.

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2011’de Galatasaray formasıyla son resmi maçına 20 Mayıs’ta Türk Telekom Stadı’ndaki 2-0 kazanılan Konyaspor karşısında çıkan Arda dün Gaziantep FK karşısında kaptan olarak görev yaptı.

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Yarım sezon sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu 66 dakika sahada kalırken daha sonra yerini Ryan Babel’e bıraktı.

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Golü ya da asisti bulunmamasına rağmen Falcao ve Emre ile uyumu dikkat çeken Arda görev yaptığı süre boyunca girdiği 11 ikili mücadelenin 9’unu kazandı.

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Yüzde 84 pas yüzdesiyle oynayan tecrübeli oyuncu ayrıca 2 top kaptı.

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Çektiği tek şutta isabet bulamayan Arda Turan takım arkadaşlarına ise 3 şut pası verdi.

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2011 yazında Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, son olarak Mayıs 2011'de kaptan olarak Sarı-kırmızılı formayı giymişti.

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Arda Turan 9 yıl(3 bin 403 gün) sonra yeniden Galatasaray kaptanı olarak resmi bir maça çıkmış oldu.

16ARDA NE YAPTI
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ARDA NE YAPTI?

SÜRE 66 DAKİKA

17İKILI MÜCADELE 9/11
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İKILI MÜCADELE 9/11

TOP KAPMA 2

18İSABETLI PAS %84
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İSABETLI PAS %84

ŞUT 0/1

19ŞUT PASI 3
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ŞUT PASI 3

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