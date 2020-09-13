Son Dakika | Geceye damga vurdu! Arda Turan...

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maça damga vuran isim Arda Turan oldu. İşte detaylar...Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek, sezona 3 puanla başladı.Türk Telekom Stadı'nda kırmızı-siyahlı takımı ağırlayan sarı-kırmızılılar, maça hızlı bir başlangıç yaptı.Müsabakanın 8. dakikasında Radamel Falcao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, 28. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Falcao'nun 40. dakikada attığı golle durumu 3-0 yaptı ve devre arasına bu skorla önde girdi.İkinci yarının başında daha istekli görünen taraf Gaziantep temsilcisi oldu. Kırmızı-siyahlı takım, karşılaşmanın 53. dakikasında Andre'nin golüyle farkı 2'ye indirdi.Kalan bölümünde iki takımın da skoru değiştirme çabaları sonuçsuz kaldı ve Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.Galatasaray'ın sezona 3 puanla başlangıç yaptığı geceye damga vuran isim ise Arda Turan oldu.2011’de Galatasaray formasıyla son resmi maçına 20 Mayıs’ta Türk Telekom Stadı’ndaki 2-0 kazanılan Konyaspor karşısında çıkan Arda dün Gaziantep FK karşısında kaptan olarak görev yaptı.Yarım sezon sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu 66 dakika sahada kalırken daha sonra yerini Ryan Babel’e bıraktı. Golü ya da asisti bulunmamasına rağmen Falcao ve Emre ile uyumu dikkat çeken Arda görev yaptığı süre boyunca girdiği 11 ikili mücadelenin 9’unu kazandı.Yüzde 84 pas yüzdesiyle oynayan tecrübeli oyuncu ayrıca 2 top kaptı.Çektiği tek şutta isabet bulamayan Arda Turan takım arkadaşlarına ise 3 şut pası verdi.2011 yazında Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, son olarak Mayıs 2011'de kaptan olarak Sarı-kırmızılı formayı giymişti. Arda Turan 9 yıl(3 bin 403 gün) sonra yeniden Galatasaray kaptanı olarak resmi bir maça çıkmış oldu.SÜRE 66 DAKİKATOP KAPMA 2ŞUT 0/1