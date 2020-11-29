Son Dakika | Geceye damga vuran görüntü! Tarihe geçen Sergen Yalçın...

2005'te alınan bu galibiyetin ardından Beşiktaş, 15 yıl boyunca Kadıköy'de galibiyet yaşayamazken, Sergen Yalçın bu kez teknik direktör olarak seriyi bozmayı başardı ve Beşiktaş, tıpkı 15 yıl önce olduğu gibi yine 10 kişiyle maçı 4-3 kazandı. Yalçın, bu galibiyetle birlikte tarihe geçti.