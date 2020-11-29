Son Dakika | Geceye damga vuran görüntü! Tarihe geçen Sergen Yalçın...

Siyah-beyazlı ekip, son iki haftada önemli galibiyetlere imza attı. Geçen hafta son şampiyon Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, derbi maçta da Fenerbahçe'ye üstünlük kurdu.
Bu sezonki 9. maçta 5. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, puanını 16'ya yükseltti.
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ABOUBAKAR, FENERBAHÇE DERBİSİNDE YİNE ATTI
Beşiktaş'ın ilk 2 golünü atan Vincent Aboubakar, üçüncü Fenerbahçe derbisinde üçüncü golünü attı.
Siyah-beyazlı takımda 2016-2017'da kiralık forma giyen Aboubakar, söz konusu sezonda Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atmıştı.
Kamerunlu futbolcu, bu sezonki ilk derbi maçta fileleri 2 kez havalandırmayı bildi. Aboubakar, bu sezon ligdeki 4. golünü de kaydetti.
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NECİP UYSAL 4 SEZON SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI
Eksik kaldığı dakikalarda Beşiktaş'ın 3. golünü atan Necip Uysal, 4 sezon sonra gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı formayla son olarak 2015-2016 sezonundaki Antalyaspor maçında fileleri havalandıran Necip, 53. dakikada takımının üçüncü golüne imza attı.
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Necip ayrıca Beşiktaş kariyerindeki ilk derbi golünü de kaydetti. Maç içinde sakatlık yaşayan Necip Uysal, yerini Welinton'a bıraktı.
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BU SEZONKİ ÜÇÜNCÜ KIRMIZI KART
Siyah-beyazlı oyuncular, bu sezon üçüncü kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta De Souza kırmızı kart görürken, Gaziantep FK mücadelesinde ise kaleci Ersin Destanoğlu aynı durumu yaşadı.
Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe ile oynadığı derbi mücadelesinde ise Larin, kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
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SERGEN YALÇIN TARİHE GEÇTİ
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yenmesiyle birlikte siyah-beyazlılar rakibini deplasmanda 15 yıl aradan sonra mağlup ederken, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarihe geçti.
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, 15 yıl sonra bu deplasmanda gelen galibiyetle büyük coşku yaşadı.
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15 YIL SONRA AYNI SEVİNÇ...
17 Nisan 2005 yılında siyah-beyazlı ekip, kalecisi Cordoba'nın atılmasıyla birlikte 10 kişi kalmış ve kaleye Pancu'yu geçirmişti. Beşiktaş o maçta son dakikada Koray Avcı'nın golüyle 4-3 kazanırken, şu anda Beşiktaş'ın başında olan Sergen Yalçın ve yardımcısı Murat Şahin, 15 yıl önceki karşılaşmada kadroda olan isimlerdi.
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2005'te alınan bu galibiyetin ardından Beşiktaş, 15 yıl boyunca Kadıköy'de galibiyet yaşayamazken, Sergen Yalçın bu kez teknik direktör olarak seriyi bozmayı başardı ve Beşiktaş, tıpkı 15 yıl önce olduğu gibi yine 10 kişiyle maçı 4-3 kazandı. Yalçın, bu galibiyetle birlikte tarihe geçti.
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PUAN KAPTIRMADI
Beşiktaş'ın başında 2. Fenerbahçe derbisine çıkan ve bu maçların ikisini de kazanan Sergen Yalçın, rakibine puan kaptırmadı. Geçtiğimiz sezonun 33. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi, pandemi nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından 19 Temmuz 2020 tarihinde oynanmıştı.
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19 Temmuz tarihi, 19.07 olması sebebiyle 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' olarak kutlanır. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında 2 Fenerbahçe maçını da kazanırken bu karşılaşmalardan ilki 'Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne denk geldi, diğeri ise Beşiktaş'ın 15 yıllık kazanamama serisinin bozulduğu mücadeleye.
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4. GOLDEN SONRA BÜYÜK SEVİNÇ
Karşılaşmanın 87. dakikasında 4-2 öne geçen Beşiktaş'ta oyuncular ve kenar yönetimi büyük sevinç yaşadı.
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Siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular yedek kulübesinde birbirleriyle sevinerek bu coşkuya ortak oldu.
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YERİNDE DURAMADI
Maç boyuncu yerinde duramayan Sergen Yalçın ise dördüncü golün ardından büyük sevinç yaşadı.
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DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Yerinde duramayan deneyimli teknik adam, sevinçten çılgına dönerken, düşme tehlikesi geçirdi.
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Maçın ardından siyah-beyazlılar, Beşiktaşlı taraftarların resimlerinin bulunduğu bölüme giderek galibiyet kutlaması yaptı.