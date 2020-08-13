Son Dakika | Gece yarÄ±sÄ± bombasÄ± patladÄ±! Fenerbahçe'ye yazÄ±lan Jose Sosa... | Transfer Haberleri...
Transferi yÄ±lan hikayesine dÃ¶nen Jose Sosa'da son dakika... Gece yarÄ±sÄ± yaÅŸanan telefon trafiÄŸi sonrasÄ± yÄ±ldÄ±z futbolcuyla prensipte anlaÅŸma saÄŸladÄ±. Ä°ÅŸte detaylar...
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Trabzonspor, sÃ¶zleÅŸmesi biten oyunculardan Jose Sosa'ya son teklifini iletmiÅŸ; 35 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun teklife sessiz kalmasÄ±, menajerinin oyuncusunu Ä°stanbul kulÃ¼plerine Ã¶nermesi sonrasÄ± iÅŸler bir hayli karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
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GECE YARISI BOMBASI
Gece yarÄ±sÄ± ise Jose Sosa transferiyle ilgili sÄ±cak bir geliÅŸme yaÅŸandÄ± ve Ibiza'da tatilde olan yÄ±ldÄ±z futbolcuyla bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±.
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Ä°ÅžTE JOSE SOSA TRANSFERÄ°NDE YAÅžANANLAR
1- Trabzonspor yÃ¶netimi pandemi Ã¶ncesi 2 milyon 250 bin euro Ã¶nerdi. Jose Sosa sezon sonunu iÅŸaret ederek bu teklifi kabul etmedi.
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2- Pandemi sonrasÄ± teklif 1 milyon 750 bin euro'ya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Sosa bu kez ilk teklif Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sÃ¼rmesini istedi.
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3- Trabzonspor yÃ¶netimi eski teklifin geÃ§erli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iletti.
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BEÅžÄ°KTAÅž, FENERBAHÃ‡E VE GALATASARAY
4- Bu geliÅŸme Ã¼zerine menajeri Ä°stanbul kulÃ¼pleriyle masaya oturdu. Sosa, BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e ve Galatasaray'a Ã¶nerildi.
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5- Sosa'nÄ±n menajeri oyuncuya Ä°stanbul takÄ±mlarÄ±nÄ±n tekliflerini iletti. Ä°Ã§lerinde en ciddi teklifleri FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ yaptÄ±. Bu teklifler 1.5 milyon euro civarÄ±ndaydÄ±. Galatasaray bu transfere yanaÅŸmadÄ±.
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2.5 MÄ°LYON EURO Ä°STEDÄ° AMA
6- Sosa ilk etapta 2.5 milyon euro civarÄ± bir rakam istedi. BeÅŸiktaÅŸ rakamÄ± daha da yukarÄ± Ã§ekemeyeceÄŸini iletti. FenerbahÃ§eli yetkililer de bu rakama Ã§Ä±kamayacaklarÄ±nÄ± ilettiler.
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7- Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun da Jose Sosa ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenilirken dÃ¼n akÅŸamki gÃ¶rÃ¼ÅŸme trafiÄŸi sonucu bu rakam 2 milyon euro civarÄ±na geldi.
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PRENSÄ°PTE ANLAÅžMA TAMAM
8- Menajer Flavio Bilardo durumu oyuncusuyla paylaÅŸtÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re kariyerini Ä°stanbul'da sÃ¼rdÃ¼rmeye sÄ±cak bakan Jose Sosa, bu teklife 'tamam' dedi.
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IBIZA'DAN Ä°STANBUL'A
Ä°biza'da tatilde bulunan Arjantinli yÄ±ldÄ±zÄ±n birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde Ä°stanbul'a gelip resmi imzayÄ± atacaÄŸÄ± iddia edildi.Â Â
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Son pÃ¼rÃ¼zlerin giderilmesi sonrasÄ± Jose Sosa'nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta iÃ§i saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§erek Topuk YaylasÄ±'ndaki kampa katÄ±lmasÄ± bekleniyor.