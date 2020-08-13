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Futbol
Haber GiriÅŸ: 13 AÄŸustos 2020 - 07:50,

Son Dakika | Gece yarÄ±sÄ± bombasÄ± patladÄ±! Fenerbahçe'ye yazÄ±lan Jose Sosa... | Transfer Haberleri...

Transferi yÄ±lan hikayesine dÃ¶nen Jose Sosa'da son dakika... Gece yarÄ±sÄ± yaÅŸanan telefon trafiÄŸi sonrasÄ± yÄ±ldÄ±z futbolcuyla prensipte anlaÅŸma saÄŸladÄ±. Ä°ÅŸte detaylar...

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Trabzonspor, sÃ¶zleÅŸmesi biten oyunculardan Jose Sosa'ya son teklifini iletmiÅŸ; 35 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun teklife sessiz kalmasÄ±, menajerinin oyuncusunu Ä°stanbul kulÃ¼plerine Ã¶nermesi sonrasÄ± iÅŸler bir hayli karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

2GECE YARISI BOMBASI
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GECE YARISI BOMBASI

Gece yarÄ±sÄ± ise Jose Sosa transferiyle ilgili sÄ±cak bir geliÅŸme yaÅŸandÄ± ve Ibiza'da tatilde olan yÄ±ldÄ±z futbolcuyla bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±.

3Ä°ÅžTE JOSE SOSA TRANSFERÄ°NDE YAÅžANANLAR
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Ä°ÅžTE JOSE SOSA TRANSFERÄ°NDE YAÅžANANLAR

1- Trabzonspor yÃ¶netimi pandemi Ã¶ncesi 2 milyon 250 bin euro Ã¶nerdi. Jose Sosa sezon sonunu iÅŸaret ederek bu teklifi kabul etmedi.

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2- Pandemi sonrasÄ± teklif 1 milyon 750 bin euro'ya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Sosa bu kez ilk teklif Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sÃ¼rmesini istedi.

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3- Trabzonspor yÃ¶netimi eski teklifin geÃ§erli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iletti.

6BEÅžÄ°KTAÅž, FENERBAHÃ‡E VE GALATASARAY
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BEÅžÄ°KTAÅž, FENERBAHÃ‡E VE GALATASARAY

4- Bu geliÅŸme Ã¼zerine menajeri Ä°stanbul kulÃ¼pleriyle masaya oturdu. Sosa, BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e ve Galatasaray'a Ã¶nerildi.

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5- Sosa'nÄ±n menajeri oyuncuya Ä°stanbul takÄ±mlarÄ±nÄ±n tekliflerini iletti. Ä°Ã§lerinde en ciddi teklifleri FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ yaptÄ±. Bu teklifler 1.5 milyon euro civarÄ±ndaydÄ±. Galatasaray bu transfere yanaÅŸmadÄ±.

82.5 MÄ°LYON EURO Ä°STEDÄ° AMA
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2.5 MÄ°LYON EURO Ä°STEDÄ° AMA

6- Sosa ilk etapta 2.5 milyon euro civarÄ± bir rakam istedi. BeÅŸiktaÅŸ rakamÄ± daha da yukarÄ± Ã§ekemeyeceÄŸini iletti. FenerbahÃ§eli yetkililer de bu rakama Ã§Ä±kamayacaklarÄ±nÄ± ilettiler.

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7- Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun da Jose Sosa ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenilirken dÃ¼n akÅŸamki gÃ¶rÃ¼ÅŸme trafiÄŸi sonucu bu rakam 2 milyon euro civarÄ±na geldi.

10PRENSÄ°PTE ANLAÅžMA TAMAM
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PRENSÄ°PTE ANLAÅžMA TAMAM

8- Menajer Flavio Bilardo durumu oyuncusuyla paylaÅŸtÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re kariyerini Ä°stanbul'da sÃ¼rdÃ¼rmeye sÄ±cak bakan Jose Sosa, bu teklife 'tamam' dedi.

11IBIZADAN Ä°STANBULA
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IBIZA'DAN Ä°STANBUL'A

Ä°biza'da tatilde bulunan Arjantinli yÄ±ldÄ±zÄ±n birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde Ä°stanbul'a gelip resmi imzayÄ± atacaÄŸÄ± iddia edildi.Â Â

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Son pÃ¼rÃ¼zlerin giderilmesi sonrasÄ± Jose Sosa'nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta iÃ§i saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§erek Topuk YaylasÄ±'ndaki kampa katÄ±lmasÄ± bekleniyor.

13SÃ–ZLEÅžME SÃœRESÄ° NET DEÄžÄ°L
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SÃ–ZLEÅžME SÃœRESÄ° NET DEÄžÄ°L

SÃ¶zleÅŸme sÃ¼resinin 1+1 yÄ±l mÄ± yoksa 2 yÄ±l mÄ± olacaÄŸÄ± ise henÃ¼z netlik kazanmadÄ±.

14TARAFTARI HEYECANLANDIRAN TRANSFER
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TARAFTARI HEYECANLANDIRAN TRANSFER

FenerbahÃ§eli taraftarlar Ã¶zellikle sosyal medyada Jose Sosa'nÄ±n takÄ±ma katÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir hayli istekli.

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SOSA'NIN EÅžÄ°NDEN HORON ÅžOV

Trabzonspor'un Arjantinli kaptanÄ± Jose Sosa'nÄ±n eÅŸi Carolina Alurralde horon Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸladÄ±.

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