2.5 MÄ°LYON EURO Ä°STEDÄ° AMA 6- Sosa ilk etapta 2.5 milyon euro civarÄ± bir rakam istedi. BeÅŸiktaÅŸ rakamÄ± daha da yukarÄ± Ã§ekemeyeceÄŸini iletti. FenerbahÃ§eli yetkililer de bu rakama Ã§Ä±kamayacaklarÄ±nÄ± ilettiler.