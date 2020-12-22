Son Dakika | Gaziantep FK - Fenerbahçe maçından sonra olay telefon! Cüneyt Çakır pişman oldu ve itiraf etti...

CÜNEYT ÇAKIR PİŞMAN OLDU Pozisyonun tekrarını izledikten sonra MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı aradığı ileri sürülen Cüneyt Çakır'ın, şu sözleri kullandığı belirtildi: "Daha sonra pozisyona baktım ve bu golde ofsayt yok. Bir daha Mete Kalkavan'la çalışmak istemiyorum."