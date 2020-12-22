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GeriFutbol Son Dakika | Gaziantep FK - Fenerbahçe maçından sonra olay telefon! Cüneyt Çakır pişman oldu ve itiraf etti...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Aralık 2020 - 07:44 | 

Son Dakika | Gaziantep FK - Fenerbahçe maçından sonra olay telefon! Cüneyt Çakır pişman oldu ve itiraf etti...

Gaziantep FK - Fenerbahçe mücadelesinin ardından Türk futbolunda eşine az rastlanır bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

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Gaziantep deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, 90 dakika sonunda özellikle bir pozisyon için isyan etmişti. Karşılaşmanın 2-1 olduğu 63. dakikada ağları havalandıran Pelkas'ın sevinci VAR'dan gelen uyarının ardından yarım kalmıştı.

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Orta hakem Cüneyt Çakır, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın talimatından sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etmişti. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu izlemeden karar veren Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı.

3CÜNEYT ÇAKIR PİŞMAN OLDU
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CÜNEYT ÇAKIR PİŞMAN OLDU

Pozisyonun tekrarını izledikten sonra MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı aradığı ileri sürülen Cüneyt Çakır'ın, şu sözleri kullandığı belirtildi: "Daha sonra pozisyona baktım ve bu golde ofsayt yok. Bir daha Mete Kalkavan'la çalışmak istemiyorum."

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Pozisyonun tekrarını izledikten sonra MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı aradığı ileri sürülen Cüneyt Çakır'ın, şu sözleri kullandığı belirtildi: "Daha sonra pozisyona baktım ve bu golde ofsayt yok. Bir daha Mete Kalkavan'la çalışmak istemiyorum."

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Cüneyt Çakır'ın VAR'ın gol için ofsayt tespitinin ardından pozisyonun tekrarını izlemediği için pişman olduğu öğrenilirken, MHK Başkanı'nın FIFA kokartlı hakeminin serzenişine, "Durumu değerlendireceğiz" karşılığını verdiği ifade edildi.

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Gaziantep karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından Fenerbahçe cephesinin en çok tepki gösterdiği pozisyon Dimitrios Pelkas'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüydü.

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Sarı Lacivertliler, skor olarak 2-1 geride olduğu 66. dakikada Dimitrios Pelkas ile golü bulmuştu. Ancak yardımcı hakem Tarık Ongun, ofsayt gerekçesiyle bayrağını havaya kaldırmıştı.

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Golü iptal eden Cüneyt Çakır ise VAR kontrolünü beklemiş ve daha sonra oradan da gelen onayla golü iptal etmişti.

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Yayıncı kuruluş BeIN Sports'un daha sonra ofsayt çizgisinin çekildiği anı vermesiyle sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar pozisyonun ofsayt olmadığını savunarak isyan etmişti.

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Maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarı sonrası verdiği karar nedeniyle pişman olduğunu MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya ilettiği iddia edildi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep FK maçının ardından düzenlediği basın toplantısında VAR ile ilgili sert eleştirilerde bulunmuş ve Pelkas'ın iptal edilen söz konusu golü hakkında tepki gösterdmişti.

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Erol Bulut, "90 dakika oyunun hakimiyeti bizdeydi ama şanssızlıklar üzerimizde. Bugüne kadar VAR ile ilgili, hakemlerle ilgili hiç konuşmadım. VAR'da çizgileri kim çekiyor merak ediyorum." demişti.

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Bulut ayrıca, "Dün Galatasaray, bugün Trabzonspor maçındaki penaltılara baktığımızda, bizim kararı nasıl verdiler merak ediyorum. Bugün penaltımız verilmedi, golümüz verilmedi. Tekrar söylüyorum, dün ve bugün verilen penaltılara baksınlar, bir de bize verilmeyene baksınlar..." ifadelerini kullanmıştı. (Fotomaç)

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