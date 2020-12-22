Son Dakika | Gaziantep FK - Fenerbahçe maçından sonra olay telefon! Cüneyt Çakır pişman oldu ve itiraf etti...
Gaziantep FK - Fenerbahçe mücadelesinin ardından Türk futbolunda eşine az rastlanır bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Gaziantep deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, 90 dakika sonunda özellikle bir pozisyon için isyan etmişti. Karşılaşmanın 2-1 olduğu 63. dakikada ağları havalandıran Pelkas'ın sevinci VAR'dan gelen uyarının ardından yarım kalmıştı.
CÜNEYT ÇAKIR PİŞMAN OLDU
Pozisyonun tekrarını izledikten sonra MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı aradığı ileri sürülen Cüneyt Çakır'ın, şu sözleri kullandığı belirtildi: "Daha sonra pozisyona baktım ve bu golde ofsayt yok. Bir daha Mete Kalkavan'la çalışmak istemiyorum."
Cüneyt Çakır'ın VAR'ın gol için ofsayt tespitinin ardından pozisyonun tekrarını izlemediği için pişman olduğu öğrenilirken, MHK Başkanı'nın FIFA kokartlı hakeminin serzenişine, "Durumu değerlendireceğiz" karşılığını verdiği ifade edildi.
Yayıncı kuruluş BeIN Sports'un daha sonra ofsayt çizgisinin çekildiği anı vermesiyle sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar pozisyonun ofsayt olmadığını savunarak isyan etmişti.
11