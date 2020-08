Son Dakika | Gazi Koşusu'nu Call To Victory kazandı!

REKOR AHMET ÇELİK'TE Jokey Ahmet Çelik, 6 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı atla kazanarak bu yarışı üst üste kazanma rekoru kırdı.Tecrübeli jokey, geçen sene yapılan 93. Gazi Koşusu'nu da "The Last Romance" isimli safkanla alarak, üst üste 5 kez birincilik sevinci yaşadı. Ahmet Çelik, bu sene, Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu "Call To Victory" isimli safkanla yarışacak.Çelik, hem üst üste kazanma rekorunu 6 yarışa çıkarmayı hem de aktif jokeyler arasında en fazla yarış kazanan isim unvanını Halis Karataş ile paylaşmayı hedefliyor.Ahmet Çelik, daha önce bu rekoru 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanan unutulmaz jokey Ekrem Kurt ile paylaşıyordu.KAZANAN AT SAHİBİNİ ZENGİN EDECEKTürk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine hatırı sayılır bir miktar ödül kazandıracak.Gazi Koşusu'nda, 2020 yılı birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin lira olurken, ikinciye 700 bin lira, üçüncüye 350 bin lira, dördüncüye 175 bin lira, beşinci safkana ise 87 bin 500 lira ikramiye ödenecek.Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 2 milyon 455 bin 250 lira ikramiye kazanacak. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503 bin 125 liralık yetiştiricilik primi ile toplamda 2 milyon 958 bin 375 liranın sahibi olacak.