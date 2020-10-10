Son Dakika | Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'yu yıkan sakatlık pozisyonu!

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde Falcao'nun formasını giydiği Kolombiya, Venezuela ile karşı karşıya geldi. Maça sakatlık pozisyonu damga vurdu!Metropolitano Roberto Melendez Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kolombiya 3-0 gibi net bir skorla kazandı.Ev sahibinin gollerini 16. dakikada Duvan Zapata, 26 ve 45. dakikalarda Luis Muriel kaydetti.Galatasaraylı Radamel Falcao, 74. dakikada Duvan Zapata'nın yerine oyuna dahil oldu. Bu galibiyetle Kolombiya 2022 Dünya Kupası elemelerine galibiyetle başladı.Maçın 9. dakikasında Kolombiya, Santiago Arias'ın sakatlığıyla yıkıldı. Sol kanattan gelişen atakta yatarak topu kesmek isteyen Arias'ın ayak bileği vücudunun altında kaldı.Pozisyon sonrası acı içinde kıvranan Santiago Arias'a sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Sol ayak bileğinde büyük bir kırık olduğu görülen Arias ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kolombiyalı ve Venezuelalı bazı oyuncular Arias'ın ayağını görünce gözyaşlarını tutamadı.Pozisyonun içinde olan ve kırmızı kart gören Darwin Machis, olaydan en çok etkilenen isim oldu.Galatasaraylı Radamel Falcao da sakatlık sonrası büyük üzüntü yaşadı.Maç sonu sosyal medyadan Arias için paylaşım yapan Falcao, 'Daha güçlü döneceğine eminim' ifadelerini kullandı.