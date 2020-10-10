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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'yu yıkan sakatlık pozisyonu!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Ekim 2020 - 13:00 | 

Son Dakika | Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'yu yıkan sakatlık pozisyonu!

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, ülkesinin Venezuela ile yaptığı 2022 Dünya Kupası Eleme maçında forma giydi. Mücadeleye Kolombiyalı bir futbolcunun yaşadığı sakatlık damga vurdu.

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2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde Falcao'nun formasını giydiği Kolombiya, Venezuela ile karşı karşıya geldi. Maça sakatlık pozisyonu damga vurdu!

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Metropolitano Roberto Melendez Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kolombiya 3-0 gibi net bir skorla kazandı.

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Ev sahibinin gollerini 16. dakikada Duvan Zapata, 26 ve 45. dakikalarda Luis Muriel kaydetti.

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Galatasaraylı Radamel Falcao, 74. dakikada Duvan Zapata'nın yerine oyuna dahil oldu. Bu galibiyetle Kolombiya 2022 Dünya Kupası elemelerine galibiyetle başladı.

5MAÇIN BAŞINDA ŞOKE EDEN SAKATLIK
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MAÇIN BAŞINDA ŞOKE EDEN SAKATLIK

Maçın 9. dakikasında Kolombiya, Santiago Arias'ın sakatlığıyla yıkıldı. Sol kanattan gelişen atakta yatarak topu kesmek isteyen Arias'ın ayak bileği vücudunun altında kaldı.

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Pozisyon sonrası acı içinde kıvranan Santiago Arias'a sağlık görevlileri hemen müdahale etti.

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Sol ayak bileğinde büyük bir kırık olduğu görülen Arias ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kolombiyalı ve Venezuelalı bazı oyuncular Arias'ın ayağını görünce gözyaşlarını tutamadı.

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Pozisyonun içinde olan ve kırmızı kart gören Darwin Machis, olaydan en çok etkilenen isim oldu.

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Galatasaraylı Radamel Falcao da sakatlık sonrası büyük üzüntü yaşadı.

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Maç sonu sosyal medyadan Arias için paylaşım yapan Falcao, 'Daha güçlü döneceğine eminim' ifadelerini kullandı.

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