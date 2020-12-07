Son Dakika | Galatasaray'ın yeni yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun film gibi hikayesi! Kalacak yeri bile yoktu...

Ve bir de şart koştu: “Asgari ücretten 5 yıl sözleşme imzala ve bu yıl Erokspor’da kiralık oyna.” aNCaK Kerem “1 yıl oynarım ama sözleşme imzalamam. İstanbul’da nasıl geçineceğim. Teklifler de var” diyerek bu teklifi reddetti. Başakşehir de Erok’a gitmeyen Kerem’i kadro dışı bıraktı.