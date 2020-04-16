Son Dakika | Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! Corona virüse (Koronavirüs) rağmen...
Corona virüsü (Koronavirüs) nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendiren Galatasaray, çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılarda gündem Radamel Falcao'nun ayrılması halinde yerine kimin geleceği…
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İşte Fatih Terim'in planı...
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Daha önce Drogba'yı Çin'de yaşanan bir kriz sonrasında bedava getiren, Monaco'dan Falcao'yu bonservissiz almayı başaran Galatasaray, bu kez de başka yıldızları aynı şekilde bitirmeye çalışıyor.
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Radamel Falcao'nun ayrılığı sonrası için hazırlık yapan Galatasaray yönetiminin adının Hulk'la anılması bile Avrupalı menajerleri harekete geçirdi.
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İlk olarak Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan ve menajeri Mino Raiola'nın teklifiyle Galatasaray'ın gündemine gelen Mario Balotelli konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.
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29 yaşındaki İtalyan santrfor, Galatasaray'ın vermeyi düşündüğü yıllık 1.5 milyon euro garanti parayı kabul etti.
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Menajer Raiola'nın Şükrü Hanedar'a gönderdiği mesaja göre, bu rakam başarı primleriyle birlikte 4 ile 6 milyon euro arasına kadar çıkabilecek.
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Galatasaray'da başka sürprizler de var...
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Galatasaray, Juventus'un göndermek istediği Higuain için de nabız yoklayacak.
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Radardaki bir başka isim Napoli ile sözleşmesi biten Mertens
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Adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan Edinson Cavani de menajerler tarafından Galatasaray'ın önüne getirilen isim oldu.