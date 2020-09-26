Son Dakika | Galatasaray'ın orta saha transferini duyurdular! 'Yeni Melo'yu Falcao ve Telles getiriyor
Galatasaray'da sezona 4'te 4 ile başlanmasına rağmen transfer hareketliliği sürüyor. Uzun süredir orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların yeni transferini duyurdular. İşte detaylar...
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Galatasaray, Etebo'dan sonra orta sahaya ikinci transferi de bitirmeye hazırlanıyor.
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FATİH TERİM AÇIKLAMIŞTI
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Hajduk Split maçı sonrasında "Alınacak oyuncular da olabilir, satılacak olanlar da. Mümkünse kiralık oyunculardan biraz uzaklaşmamızı istedim. Belki bir oyuncu kiralayabiliriz, öyle görünüyor" şeklinde açıklama yapmıştı.
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MARIO VE ASAMOAH YAZILDI AMA...
Bu açıklamaların ardından Galatasaray'ın fırsat transferi olarak Joao Mario ve Asamoah ile ilgilendiği belirtilmişti.
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Galatasaray'ın, Joao Mario için bilgi aldığı ve transferi için hem oyuncunun kulübü, hem de yetkilisiyle iletişime geçtiği kaydedilmişti.
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Asamoah'ın da Inter'in maç kadrosunda yer almaması sebebiyle sarı-kırmızılı takıma transferinin yakın olduğu ileri sürülmüştü.
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TRANSFER BİTME NOKTASINA GELDİ
Ancak Galatasaray'ın hedefindeki ismin Arjantin'den olduğu ve transferin bitme noktasına geldiği duyuruldu.
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Hajduk maçı sonrası, "Abdurrahim Bey ile transfer için toplantı yaptık" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği ismin Jorman Campuzano olduğu ortaya çıktı.
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Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray, 24 yaşındaki Kolombiyalı oyuncuyu transfer konusunda ikna etti.
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TELLES BEKLENİYOR
Aslan, Porto'dan Manchester United'a imza atması beklenen eski sol beki Alex Telles'ten haber bekliyor. Porto, Brezilyalı yıldızı 6.5 milyon euro'nun üstünde satacağı bedelden yüzde 10 payı Cimbom'a ödeyecek.
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RADAMEL FALCAO DEVREYE GİRDİ
İdareciler de eli kulağında olan transferden gelecek miktarı Campuzano'ya harcayacak. Oyuncuyla Falcao üzerinden iletişime geçen yönetime yeşil ışık yandı
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BABEL AYRILIRSA
Boca'yla da görüşen idareciler 4.5-5 milyon euro'ya işi bitirmeye çalışıyor. Eğer Babel ayrılırsa da imza atılacak
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Jorman Campuzano'yu İtalya'dan da iki kulüp istedi. Fiorentina ile Benevento'nun da 24 yaşındaki Kolombiyalı orta sahayı listelerinde bulundurduğu öğrenildi
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MELO'YA BENZİYOR
24 yaşındaki Kolombiyalı, sert ve tempolu futboluyla dikkat çekiyor. Kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunan Campuzano'nun çok top çalması, sert futbolu ve yaptığı driplingler eski Cimbomlu Felipe Melo'yu da andırıyor.