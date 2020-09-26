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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın orta saha transferini duyurdular! 'Yeni Melo'yu Falcao ve Telles getiriyor
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Eylül 2020 - 17:06 | 

Son Dakika | Galatasaray'ın orta saha transferini duyurdular! 'Yeni Melo'yu Falcao ve Telles getiriyor

Galatasaray'da sezona 4'te 4 ile başlanmasına rağmen transfer hareketliliği sürüyor. Uzun süredir orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların yeni transferini duyurdular. İşte detaylar...

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Galatasaray, Etebo'dan sonra orta sahaya ikinci transferi de bitirmeye hazırlanıyor.

2FATİH TERİM AÇIKLAMIŞTI
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FATİH TERİM AÇIKLAMIŞTI

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Hajduk Split maçı sonrasında "Alınacak oyuncular da olabilir, satılacak olanlar da. Mümkünse kiralık oyunculardan biraz uzaklaşmamızı istedim. Belki bir oyuncu kiralayabiliriz, öyle görünüyor" şeklinde açıklama yapmıştı.

3MARIO VE ASAMOAH YAZILDI AMA...
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MARIO VE ASAMOAH YAZILDI AMA...

Bu açıklamaların ardından Galatasaray'ın fırsat transferi olarak Joao Mario ve Asamoah ile ilgilendiği belirtilmişti.

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Galatasaray'ın, Joao Mario için bilgi aldığı ve transferi için hem oyuncunun kulübü, hem de yetkilisiyle iletişime geçtiği kaydedilmişti.

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Asamoah'ın da Inter'in maç kadrosunda yer almaması sebebiyle sarı-kırmızılı takıma transferinin yakın olduğu ileri sürülmüştü.

6TRANSFER BİTME NOKTASINA GELDİ
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TRANSFER BİTME NOKTASINA GELDİ

Ancak Galatasaray'ın hedefindeki ismin Arjantin'den olduğu ve transferin bitme noktasına geldiği duyuruldu.

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Hajduk maçı sonrası, "Abdurrahim Bey ile transfer için toplantı yaptık" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği ismin Jorman Campuzano olduğu ortaya çıktı.

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Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray, 24 yaşındaki Kolombiyalı oyuncuyu transfer konusunda ikna etti.

9TELLES BEKLENİYOR
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TELLES BEKLENİYOR

Aslan, Porto'dan Manchester United'a imza atması beklenen eski sol beki Alex Telles'ten haber bekliyor. Porto, Brezilyalı yıldızı 6.5 milyon euro'nun üstünde satacağı bedelden yüzde 10 payı Cimbom'a ödeyecek.

10RADAMEL FALCAO DEVREYE GİRDİ
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RADAMEL FALCAO DEVREYE GİRDİ

İdareciler de eli kulağında olan transferden gelecek miktarı Campuzano'ya harcayacak. Oyuncuyla Falcao üzerinden iletişime geçen yönetime yeşil ışık yandı

11BABEL AYRILIRSA
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BABEL AYRILIRSA

Boca'yla da görüşen idareciler 4.5-5 milyon euro'ya işi bitirmeye çalışıyor. Eğer Babel ayrılırsa da imza atılacak

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Jorman Campuzano'yu İtalya'dan da iki kulüp istedi. Fiorentina ile Benevento'nun da 24 yaşındaki Kolombiyalı orta sahayı listelerinde bulundurduğu öğrenildi

13MELOYA BENZİYOR
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MELO'YA BENZİYOR

24 yaşındaki Kolombiyalı, sert ve tempolu futboluyla dikkat çekiyor. Kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunan Campuzano'nun çok top çalması, sert futbolu ve yaptığı driplingler eski Cimbomlu Felipe Melo'yu da andırıyor.

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