Son Dakika | Galatasaray'ın orta saha transferini duyurdular! Fenerbahçe'yi reddetmişti...

Fortounis, "Yalan söylemeyeceğim, Fenerbahçe'den teklif aldım. Daha önce de çok söyledim, Olympiakos'tan ayrılırsam, çok daha iyi bir takıma gitmek isterim. Burada iyi hissediyorum ve iyi bir birlikteliğimiz var." demişti.