Son Dakika | Galatasaray'ın orta saha transferini duyurdular! Fenerbahçe'yi reddetmişti...
Galatasaray'da orta saha arayışları devam ederken sürpriz bir ismin transferinde önemli gelişmeler yaşandığı belirtildi.
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Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yeni hamlesini duyurdular.
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5 TRANSFER RESMEN AÇIKLANMIŞTI
Galatasaray, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar ve Oğulcan Çağlayan gibi isimlerini transferlerini resmen açıklamıştı.
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Bu takviyelerin ardından gözler orta sahaya çevrilirken, Galatasaray Başkanı Musta Cengiz, transferde aceleci davranmayacaklarını açıklamıştı.
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Taraftara da çağrıda bulunan Cengiz, "Benim de taraftarlarımızdan beklentim var. Lütfen store'lara gidin, ne buluyorsanız alın. Pandemiden dolayı zor durumun içine düştük. Kulüpleri ayakta tutacak tek güç, taraftarları ve camiaları. Gücümüz sizsiniz. Store'lara gidin ki orta sahaya, forvete transferlerimizi devam ettirelim" şeklinde konuşmuştu.
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YENİ HEDEFİNİ DUYURDULAR
Ancak sarı-kırmızılıların transferdeki yeni hedefini ise Yunan basını duyurdu.
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Sarı-kırmızılıların, Olympiakos'un kaptanlığını yapan Konstantinos Fortounis ile ilgilendiği belirtildi.
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Galatasaray'dan Belhanda'nın ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu ve yerinin Yunan oyuncuyla doldurulacağı kaydedildi.
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GALATASARAY BÜYÜK BİR TAKIM
Yunan ekibinin eski oyuncularından Petros Xanthopoulos, 27 yaşındaki oyuncuya Galatasaray'a gitmesini önerirken, "Genellikle oyunculara Türkiye'ye gitmesini önermem. Her oyuncu da ne istediğini herkesten iyi bilir ancak Galatasaray büyük bir takım.
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İşin finansal yönü de var ancak Türkiye'de takımların finansal problemleri olduğunu da biliyoruz. Finansal açıdan iyi bir teklif olursa, Fortounis gidebilir" ifadelerini kullandı
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FENERBAHÇE'Yİ REDDETMİŞTİ
Yunan oyuncu, geçen sezon başında 4 yıllık yeni sözleşme imzaladıktan sonra Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediğini söylemişti.
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Fortounis, "Yalan söylemeyeceğim, Fenerbahçe'den teklif aldım. Daha önce de çok söyledim, Olympiakos'tan ayrılırsam, çok daha iyi bir takıma gitmek isterim. Burada iyi hissediyorum ve iyi bir birlikteliğimiz var." demişti.
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Olympiakos'ta toplam 216 maça çıkan ve orta sahanın her yerinde oynayabilen 27 yaşındaki futbolcu, toplam 70 gol ve 64 asistlik performans sergiledi.