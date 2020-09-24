Son Dakika | Galatasaray'ın Hajduk Split maçında sürpriz isim! Mirte Surjak, Fatih Terim ile röportaj yaptı...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşılaştı.
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda rotasyona gitti.
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Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları derbi öncesinde çok sayıda as oyuncusunu dinlendirmeyi tercih etti.
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Fatih Terim, Süper Lig'de hafta sonunda Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın ilk 11'inde 7 değişiklik yaparak, takımını Hajduk Split karşısında sahaya sürdü.
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Sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi müsabakanın kadrosunda yer almazken, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan ve Radamel Falcao yedeğe çekildi.
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Hajduk Split müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ryan Donk, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Mbaye Diagne forma giydi.
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Galatasaray maça Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Etebo, Ömer Bayram, Babel ve Diagne ile başladı.
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Etebo ilk kez 11'de
Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, sarı-kırmızılı takımda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. İngiliz ekibi Stoke City'den kiralanan Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.
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Öte yandan isimleri UEFA listesinde yer alan oyunculardan Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol maçın kadrosunda yer almadı.
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Falcao maçı bu şekilde takip etti
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Hajduk Split TV Mirte Surjak, Galatasaray maçı için Türk Telekom Stadı'na geldi.
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Fatih Terim ile röportaj yaptı
Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, Fatih Terim ile maç öncesi bir röportaj yaptı.
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Fatih Terim bu röportajda: "Hajduk, tarihi olan bir kulüp. Bu takım hakkında çok şey biliyorum. Önemli isimler yetiştirdi. Zor bir maç oynayacağız. Bizim için çok önemli bir gece. Turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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Stadı çok beğendi
Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, Galatasaray'ın evi Türk Telekom Stadı'nı çok beğendi. Surjak canlı yayında; ""Bu stat gerçekten etkileyici" diye konuştu.