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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın Hajduk Split maçında sürpriz isim! Mirte Surjak, Fatih Terim ile röportaj yaptı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 22:21 | 

Son Dakika | Galatasaray'ın Hajduk Split maçında sürpriz isim! Mirte Surjak, Fatih Terim ile röportaj yaptı...

Galatasaray maçına damga vurdu! Herkes onu konuştu...

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşılaştı.

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda rotasyona gitti.

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Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları derbi öncesinde çok sayıda as oyuncusunu dinlendirmeyi tercih etti.

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Fatih Terim, Süper Lig'de hafta sonunda Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın ilk 11'inde 7 değişiklik yaparak, takımını Hajduk Split karşısında sahaya sürdü.

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Sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi müsabakanın kadrosunda yer almazken, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan ve Radamel Falcao yedeğe çekildi.

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Hajduk Split müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ryan Donk, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Mbaye Diagne forma giydi.

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Galatasaray maça Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Etebo, Ömer Bayram, Babel ve Diagne ile başladı.

8Etebo ilk kez 11de
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Etebo ilk kez 11'de

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, sarı-kırmızılı takımda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. İngiliz ekibi Stoke City'den kiralanan Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.

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Öte yandan isimleri UEFA listesinde yer alan oyunculardan Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol maçın kadrosunda yer almadı.

10Falcao maçı bu şekilde takip etti
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Falcao maçı bu şekilde takip etti

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Hajduk Split TV Mirte Surjak, Galatasaray maçı için Türk Telekom Stadı'na geldi.

12Fatih Terim ile röportaj yaptı
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Fatih Terim ile röportaj yaptı

Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, Fatih Terim ile maç öncesi bir röportaj yaptı.

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Fatih Terim bu röportajda: "Hajduk, tarihi olan bir kulüp. Bu takım hakkında çok şey biliyorum. Önemli isimler yetiştirdi. Zor bir maç oynayacağız. Bizim için çok önemli bir gece. Turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

14Stadı çok beğendi
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Stadı çok beğendi

Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, Galatasaray'ın evi Türk Telekom Stadı'nı çok beğendi. Surjak canlı yayında; ""Bu stat gerçekten etkileyici" diye konuştu.

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