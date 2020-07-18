Son Dakika | Galatasaray'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i

FALCAO VE LEMINA YİNE YOK Aslan'da Göztepe maçında Radamel Falcao ile Mario Lemina yine kadroda olmayacak. Fatih Terim bu iki oyuncusu için "Kalan 2 haftada bizle olacaklarını sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ile Florin Andone de bu mücadelede yerlerini alamayacak.