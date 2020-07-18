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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 12:39,

Son Dakika | Galatasaray'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i

Fatih Terim'den sürpriz kararlar...

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Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk ediyor. 8 maçtır galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılı ekip, hem kötü seriyi bozmak hem de Avrupa Ligi biletini kapmak istiyor...

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Takımdaki sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren teknik direktör Fatih Terim ise karşılaşmada sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Galatasaray - Göztepe maçının muhtemel 11'leri ve maçla ilgili son bilgiler....

3Pandemi arası sonrası iki takım da maç kazanamadı
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Pandemi arası sonrası iki takım da maç kazanamadı

İki takımın da en önemli özelliği koronavirüs sonrasında bir türlü konsantre olamamaları. Salgın sonrası yeniden start alan ligde Cimbom da Göz-Göz de sadece 2'şer puan toplayabildiler.

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Bu 6 maçta Aslan 6 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Göztepe ise aynı dönemde 9 gol kaydetti. 15 gol yedi. 8 haftadır kazanamayan Galatasaray da 6 maçtır 3 puana uzanamayan Göztepe de bugün galibiyet alarak hasretlerine son vermek istiyorlar.

5FALCAO VE LEMINA YİNE YOK
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FALCAO VE LEMINA YİNE YOK

Aslan'da Göztepe maçında Radamel Falcao ile Mario Lemina yine kadroda olmayacak. Fatih Terim bu iki oyuncusu için "Kalan 2 haftada bizle olacaklarını sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ile Florin Andone de bu mücadelede yerlerini alamayacak.

64 FUTBOLCU SARI SINIRINDA
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4 FUTBOLCU SARI SINIRINDA

Cimbom'da Göztepe karşılaşması öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı- kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli bugün kart görmeleri halinde son hafta Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayacaklar.

7FEGHOULI BİLMECESİ
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FEGHOULI BİLMECESİ

Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli'nin kırmızı kart cezası bitti. Ancak pandemi döneminde alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği belirtilen Cezayirli futbolcunun durumu belirsiz. Tecrübeli futbolcunun bugün sahada olup olmayacağına yönetim ile Fatih Terim arasındaki görüşmeden sonra karar verilecek.

8MUHTEMEL 11LER
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MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde

9Okan Kocuk
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Okan Kocuk

10Mariano
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Mariano

11Marcao
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Marcao

12Emin Bayram
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Emin Bayram

13Saracchi
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Saracchi

14Seri
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Seri

15Belhanda
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Belhanda

16Taylan Antalyalı
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Taylan Antalyalı

17Ömer Bayram
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Ömer Bayram

18Emre Akbaba
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Emre Akbaba

19Adem Büyük
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Adem Büyük

20Göztepenin muhtemel 11i ise şu şekilde:
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Göztepe'nin muhtemel 11'i ise şu şekilde:

Göktuğ, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Yalçın, Tripic, Mossoro.

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