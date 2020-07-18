Son Dakika | Galatasaray'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk ediyor. 8 maçtır galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılı ekip, hem kötü seriyi bozmak hem de Avrupa Ligi biletini kapmak istiyor...
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Takımdaki sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren teknik direktör Fatih Terim ise karşılaşmada sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Galatasaray - Göztepe maçının muhtemel 11'leri ve maçla ilgili son bilgiler....
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Pandemi arası sonrası iki takım da maç kazanamadı
İki takımın da en önemli özelliği koronavirüs sonrasında bir türlü konsantre olamamaları. Salgın sonrası yeniden start alan ligde Cimbom da Göz-Göz de sadece 2'şer puan toplayabildiler.
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Bu 6 maçta Aslan 6 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Göztepe ise aynı dönemde 9 gol kaydetti. 15 gol yedi. 8 haftadır kazanamayan Galatasaray da 6 maçtır 3 puana uzanamayan Göztepe de bugün galibiyet alarak hasretlerine son vermek istiyorlar.
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FALCAO VE LEMINA YİNE YOK
Aslan'da Göztepe maçında Radamel Falcao ile Mario Lemina yine kadroda olmayacak. Fatih Terim bu iki oyuncusu için "Kalan 2 haftada bizle olacaklarını sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ile Florin Andone de bu mücadelede yerlerini alamayacak.
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4 FUTBOLCU SARI SINIRINDA
Cimbom'da Göztepe karşılaşması öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı- kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli bugün kart görmeleri halinde son hafta Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayacaklar.
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FEGHOULI BİLMECESİ
Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli'nin kırmızı kart cezası bitti. Ancak pandemi döneminde alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği belirtilen Cezayirli futbolcunun durumu belirsiz. Tecrübeli futbolcunun bugün sahada olup olmayacağına yönetim ile Fatih Terim arasındaki görüşmeden sonra karar verilecek.