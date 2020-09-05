Son Dakika | Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel sessizliğini bozdu! 'Fenerbahçe rakip olamaz...'

Ondan sonra bir türlü dikiş tutturamadı Galatasaray kulübü başkanları. Kimse görev süresini tamamlayamadı! Düşünün Galatasaray kulübü 10 yıldır olağan bir genel kurul, seçim yapamıyor! Erken seçimler Galatasaray’a ciddi yaralar verdi. İşte yıllar sonra bu kez de Mustafa Cengiz yönetimi benzer durumla karşılaştı. Çok yanlış bir yolda ilerliyoruz. Galatasaray, liseli-lisesiz diye ayrılamaz. Biz kardeşiz ve bunun bilincinde olmamız gerekli. Ama maalesef ki çok çeşitli çekişmeler yaşanıyor. Liseli, lisesiz kavramını kaldırmamız lazım ortadan. Bu bölünme, gruplaşma yaşandığı sürece bu olaylar devam edecek aynı şekilde. Bizim Galatasaray olarak bu işi çözmemiz lazım. Galatasaray’da hizmet yarışı olması gerekiyor.