Son Dakika | Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel sessizliğini bozdu! 'Fenerbahçe rakip olamaz...'
Galatasaray'ın 'transfer sihirbazı' lakaplı eski yöneticisi, görevi bıraktıktan sonra ilk kez Hürriyet'e konuştu. Üstünel, Fenerbahçe rekabeti, Mustafa Cengiz yönetimi, harcama limiti gibi bir çok konuda gündem olacak açıklamalar yaptı.
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Ali Naci Küçük - Spor Arena
Haldun Üstünel, eski başkan Adnan Polat’ın tabiri ile ‘transfer sihirbazı’ 10 yıllık suskunluğunu Hürriyet için bozdu.
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Görev aldığı süreçte transfer görüşmelerindeki başarısı ile Galatasaray taraftarının gönlüne taht kuran Haldun Üstünel, görevden ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu. İşte Üstünel’in, Galatasaray camiası, yönetimi ve taraftarına önemli mesajları…
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Görevinizi bırakalı tam 10 sene oldu. Bu 10 sene içinde sizi en çok üzen olay ne idi Galatasaray’da
İki olay var. Biri, Özhan Canaydın’ın rahmetli olması…Özhan Canaydın’ı çok seviyorduk ve ayrı bir bağımız vardı. İkincisi de Adnan Polat’ın ibra edilmemesi. Ben yönetimden ayrıldıktan 3-4 ay sonra gerçekleşmişti. Ben o dönemde Adnan Polat’ın çok hakkının yendiğini düşünüyorum. Sanki bir ön ayak oldu Adnan Polat yönetimine yapılan bu eylem!
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Ondan sonra bir türlü dikiş tutturamadı Galatasaray kulübü başkanları. Kimse görev süresini tamamlayamadı! Düşünün Galatasaray kulübü 10 yıldır olağan bir genel kurul, seçim yapamıyor! Erken seçimler Galatasaray’a ciddi yaralar verdi. İşte yıllar sonra bu kez de Mustafa Cengiz yönetimi benzer durumla karşılaştı. Çok yanlış bir yolda ilerliyoruz. Galatasaray, liseli-lisesiz diye ayrılamaz. Biz kardeşiz ve bunun bilincinde olmamız gerekli. Ama maalesef ki çok çeşitli çekişmeler yaşanıyor. Liseli, lisesiz kavramını kaldırmamız lazım ortadan. Bu bölünme, gruplaşma yaşandığı sürece bu olaylar devam edecek aynı şekilde. Bizim Galatasaray olarak bu işi çözmemiz lazım. Galatasaray’da hizmet yarışı olması gerekiyor.
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Bir gün yeniden görev alma düşünceniz var mı ya da başkan olma hedefiniz?
Her Galatasaraylının gönlünde Galatasaray’a hizmet etmek olduğu için yöneticilik ve başkanlık hepimizin hayalinde olan bir gerçek. Bu, bütün Galatasaraylıların hayalidir.
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Peki başkan Mustafa Cengiz ve yönetimini nasıl buluyorsunuz?
Sayın başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak elinden gelen her şeyi yapıyor. Hele ki bu yaşadığımız süreçte! Ben eleştirilerin fazla abartıldığını düşünüyorum. Galatasaray camiasının bu yönetim ya da bir sonraki, artık göreve seçilen yönetimlerin Galatasaray için rahat çalışabilmesi adına önünü açması gerekiyor. En azından görev süreçlerini tamamlamaları için. Ne kadar rahat, huzurlu çalışırlarsa o kadar başarılı olurlar diye düşünüyorum. Bence elinden geldiği derecede, şartları zorlayarak kulübe hizmet etmeye çalışıyorlar. Ben gönülden destekliyorum kendilerini.
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Peki Adnan Polat size ‘Transfer sihirbazı’ demişti. Size soralım, yönetim transfer konusunda ciddi eleştiriler alıyor, neler söylersiniz?
Bana o dönemde sayın Adnan Polat ‘sihirbaz’ lakabı koydu. Beni onore etti. Aslında ben sihirbaz değilim. Sihir bende değil sihir Galatasaray’da. Beni başarılı görüyorlarsa takdir Galatasaray taraftarınındır. Ben Galatasaray yönetimini başarısız bulmuyorum. Çünkü şu anda Galatasaray’da farklı bir süreç yaşanıyor. Harcama limitleri olsun, UEFA FFP kriterleri ve kısıtları olsun, kulüp içinde yaşanan yapısal reform süreci olsun…Bu yıl ince eleyip sık dokumalıyız, Çok doğru, nokta transferler yapmamız gerekli. Bundan ötürü Galatasaray taraftarının çok aceleci bir beklenti içinde olmamasını tavsiye ediyorum. Doğru transferler ile bütçeyi aşmamak da gerekiyor. Bunu kimse unutmasın.
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Elinden geldiği derecede bütçeyi küçülterek transfer yapma çabası içinde Galatasaray yönetimi. Belki ağır adımlar atıyorlar ama emin adımlar atmak lazım! Transfer yapmak ile şampiyonluk ya da başarı gelmiyor. Rakiplerimiz çok fazla transfer yapıyor ancak bu zamana kadar çok şahit olduk başarının transferle gelmediğini ve hep beraber göreceğiz! Önemli olan transfer yapmak değil takım kurmak! Takım iskeletini kurmak ayrı bir meziyet.
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Arda’yı en yakından tanıyanlardan birisiniz. G.Saray’a geri dönüşü için neler söylersiniz?
Galatasaray kulübü vefalı davrandı Arda’ya! Galatasaray camiası bir evladına sahip çıkmıştır. Hatasıyla, sevabıyla Arda’yı kucaklamamız, sonuna kadar destek olmamız gerekiyor. Arda’yı asla kaybetmememiz ve kazanmamız gerekli Galatasaray olarak ve taraftarımızdan bunu istirham ediyorum. Arda, Galatasaray’ın ona verdiği şansı çok iyi değerlendirmeli. Arda’nın büyük bir hırsı vardır. İnşallah o eski günlerine kavuşur ve biz de zevkle Arda’yı seyrederiz.
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Arda Turan’ın 22 yaşında Galatasaray kaptanı olması hata mıydı?
Arda, Galatasaray kaptanlık bandını taktığında bizler yöneticiydik. Sayın başkan Adnan Polat ile büyük desteğimiz ve onayımız vardı. Ben bu konuda çok fazla öz eleştiri yaptım. Arda’yı biraz erken kaptan yaptığımız inancındayım. Arda o dönemde adaptasyon sürecini çabuk atlattı. Sanki uzun senelerdir kaptanlık yapıyormuş gibiydi. Olgun davranışları kaptanlığı hak ettiği görüntüsünü verdi. Ama biraz daha zamana ihtiyacı vardı. Çünkü 22 yaşındaki Arda’nın omuzlarına çok ağır bir sorumluluk yükledik. Galatasaray kaptanı olmak kolay bir meziyet değil. Onun altında ezilme yönünde gidiyordu ancak Arda kendini kurtardı.
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Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti için neler söylersiniz?
Kupa ve şampiyonluk açısından son 20 senedir bir Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti mevzu bahis değil! Çünkü Galatasaray arayı çok açtı. Sonuçlar, kupalar ortada. Fenerbahçe’yi bu konuda rakip olarak da görmüyorum. Birbirini yenmek açısından derseniz. O açıdan da Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı başarılıdır. O başarı da geçen yıl bozuldu. O büyüyü bozduk en sonunda. Rekabet olarak Fenerbahçe’nin en büyük dayanağı o idi. Kupa almak, şampiyonluk açısından Fenerbahçe yanımıza dahi yaklaşamaz. Fatih hocanın da bunda payı çok büyük…
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Fatih hocanın payı büyük dediniz. Terim için neler söylersiniz?
Fatih hoca için fazla bir şey söylemeye gerek yok. O bir İmparator. Zaman zaman çok üstüne gidiliyor. Eleştiri doğaldır ancak dozajı arttırmamak gerekli. Zaman zaman hakkının yendiğini düşüncesindeyim. Galatasaray’ın çıkarlarını düşünerek bir savaş veriyor gerektiğinde Fatih hoca. Tamamen Galatasaray’ı düşünerek bunları yapıyor ve Galatasaray için o cezaları alıyor. Aldığı cezalar da Fatih hoca olduğu için Galatasaray markası olduğu için fazla abartılıyor.
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'Fenerbahçe kuralları hiçe sayarak transfer yaptı. Nihat Özdemir eski Fenerbahçeli de olsa kuralları uygulayıp ceza vermeli'
Çok abartılı çıkışlara imza atmasına rağmen başka kulüp başkanlarına verilen cezaları görüyoruz! Federasyonun uyguladığı, kişiye göre cezalar, yaptırımlar çok fark ediliyor. Bazı isimlere çok toleranslı davranılıyor. Federasyonun adaletli olması gerekli. Örneğin Fenerbahçe kuralları hiçe sayarak transferlere imza attı. Eğer limit konusunda yükümlülükleri yerine getiremezse TFF başkanı Nihat ağabey eski Fenerbahçeli de olsa kuralları uygulamalı, yerine getirmesi gerekiyor. Bursaspor’a, Eskişehir’e uygulanan kurallar, verilen cezalar aynı şekilde Fenerbahçe’ye de, Beşiktaş’a da, Galatasaray’a da uygulanması gerekiyor. Eğer çifte standart yoksa, adalet varsa kuralı çiğneyen kimse cezası verilmeli. Limit aşımları konusunda TFF adil davranmalı.
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ÜSTÜNEL İLE KISA
Sizi en çok mutlu eden transfer? Hary Kewell… Hayal kırıklığına uğratan transfer? Elano Blumer. 50 kez Brezilya Milli Takımında oynamıştı. İstediğimiz verimi alamadık
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G.Saray taraftarı sizi çok seviyor, mesajınız?
Onlardan bir ricam var. Galatasaray oyuncularını çok çabuk linç ediyoruz, yeriyoruz. Sosyal medyada Galatasaray taraftarı olarak inanılmaz bir gücümüz var. Onu biraz iyi yönde kullanamıyoruz maalesef ki. Biraz daha sahiplenici olmamız gerekiyor oyuncularımıza. Bir de benim yıllardır sosyal medya hesabım yok, bilgilerine. Çok fazla sahte hesap açıldığı için ısrarlar üzerine bir tek instagramda haldunustünel1905 adı ile hesap açtım.
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'Ergin Ataman basketbolun başına getirilmeli'
Bir de basketbol için bir şeyler söylemek istiyorum. Ergin Ataman da basketbolun İmparator’u. Galatasaray için önemli bir değer. Galatasaray basketbolunun başına acilen getirmemiz gerekli diye düşünüyorum.