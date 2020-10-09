Son Dakika | Galatasaray'ın Efecan Karaca pişmanlığı ortaya çıktı! Cüzi rakam...
Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca, geçen sene Galatasaray’ın gündemine geldi. Ancak sarı-kırmızılılar sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı için bonservis ödemek istemeyip yüksek bir teklif sunmayınca Efecan Karaca kapıdan döndü.
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FIRSAT NASIL KAÇTI?
Almanya karşısındaki performansıyla parmak ısırtan Efecan Karaca ve zamanında Galatasaray ile gerçekleştirdiği transfer flörtünün detayları ortaya çıktı.
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FUTBOLCU SATIŞISI SINIFTA KALDI
Futbolcu satışında başarılı olamayan Galatasaray son dönemde transfer ettiği oyuncuların çoğundan beklediği katkıyı alamadı.
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SADECE EMRE KILINÇ
Yerli kalitesi de düşen sarı-kırmızılılar, A Milli Takım'a bu sezon Sivasspor'dan aldığı Emre Kılınç dışında kimseyi gönderemedi.