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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın Efecan Karaca pişmanlığı ortaya çıktı! Cüzi rakam...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 09:54 | 

Son Dakika | Galatasaray'ın Efecan Karaca pişmanlığı ortaya çıktı! Cüzi rakam...

Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca, geçen sene Galatasaray’ın gündemine geldi. Ancak sarı-kırmızılılar sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı için bonservis ödemek istemeyip yüksek bir teklif sunmayınca Efecan Karaca kapıdan döndü.

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1FIRSAT NASIL KAÇTI
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FIRSAT NASIL KAÇTI?

Almanya karşısındaki performansıyla parmak ısırtan Efecan Karaca ve zamanında Galatasaray ile gerçekleştirdiği transfer flörtünün detayları ortaya çıktı.

2FUTBOLCU SATIŞISI SINIFTA KALDI
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FUTBOLCU SATIŞISI SINIFTA KALDI

Futbolcu satışında başarılı olamayan Galatasaray son dönemde transfer ettiği oyuncuların çoğundan beklediği katkıyı alamadı.

3SADECE EMRE KILINÇ
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SADECE EMRE KILINÇ

Yerli kalitesi de düşen sarı-kırmızılılar, A Milli Takım'a bu sezon Sivasspor'dan aldığı Emre Kılınç dışında kimseyi gönderemedi.

Spor Arena Özel | Suat Kaya: Efecan Karaca Galatasaray'da olsaydı...
4EFECAN KARACA FIRTINASI
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EFECAN KARACA FIRTINASI

Türkiye'nin 3-3 berabere kaldığı Almanya maçına ise Florya'dan yetişen bir isim damgasını vurdu: Efecan Karaca.

5GALATASARAY ALTYAPISINDAN ÇIKTI
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GALATASARAY ALTYAPISINDAN ÇIKTI

Galatasaray altyapısından çıkan Efecan, 2013 yılından bu yana Alanyaspor formasını giyiyor.

6GALATASARAYIN GÜNDEMİNDE
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GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun geçen sene Aslan'ın gündemine girdiği ortaya çıktı.

7BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEK İSTEMEDİLER
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BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEK İSTEMEDİLER

Ancak Galatasaray sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Efecan'a cüzi de olsa bonservis bedeli ödemek istemedi ve Alanyaspor'dan yüksek bir teklif sunmadı.

8SÖZLEŞMESİ UZATILDI
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SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Cimbom ağırdan alınca Efecan kulübüyle sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.

9FEGHOULI ALTERNATIFSİZ KALDI
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FEGHOULI ALTERNATIFSİZ KALDI

Sarı-kırmızılılar, sağ kanatta Feghouli'yi alternatifsiz bırakmanın bedelini ödedi ve Cezayirli oyuncu istikrarsız performansıyla Fatih Terim'i zor durumda bıraktı.

10İSTİKRARINI TAÇLANDIRDI
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İSTİKRARINI TAÇLANDIRDI

Feghouli ile hem aynı mevkide oynayan hem de yaşıt olan Efecan ise Alanyaspor'daki istikrarlı performansını A Milli Takım'daki başarısıyla taçlandırdı.

11İLK GOLÜNÜ ATTI
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İLK GOLÜNÜ ATTI

3. kez ayyıldızlı formayı giyen Efecan Karaca, ilk golünü özel maçta Almanya'ya attı.

12BU SEZON 2 ASİSTİ VAR
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BU SEZON 2 ASİSTİ VAR

Bu sezon Alanyaspor ile 3 lig maçında görev alan 30 yaşındaki sağ kanat 2 asist yaptı.

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9 GOLE KATKI

2019-20 sezonunda 41 resmi maça çıkarken 2 gol, 7 asist ile takımına katkı verdi.

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