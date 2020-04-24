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Futbol
Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 07:00,

Son Dakika | Galatasaray'ın 3'lü Sivas planı! Son hedef...

Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'da üçüncü hedef belli oldu.

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Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Koronavirüs salgını ve aldığı ekonomik tedbirler kapsamında ‘döviz’ bazlı kontrat yapmak istemeyen ve yerli oyuncular ile kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

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Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivassporlu bir oyuncu için daha harekete geçti.

3SİVASTAN BİR İSİM DAHA

SİVAS'TAN BİR İSİM DAHA

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ocak ayında söz kesen sarı kırmızılıların gözüne kestirdiği yeni isim belli oldu.

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Galatasaray, transfer listesine son olarak Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt'u dahil etti.

5BONSERVİSİ ELİNDE OLACAK

BONSERVİSİ ELİNDE OLACAK

Sezon sonu bonservisini eline alacak olan 26 yaşındaki futbolcuyu uzun süre takip eden Galatasaray’ın sözleşmesinin bitişiyle beraber resmi anlaşmayı yapmak istediği öğrenildi.

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Almanya doğumlu olan ve Türkiye’de Altınordu ile Sivasspor’da forma giyen Erdoğan Yeşilyurt’un birçok farklı mevkide oynayabiliyor olması sarı kırmızılılarda transferine onay çıkmasında büyük rol oynadı

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Genç oyuncu, her iki kanatta ve santrforda görev yapabiliyor. Erdoğan Yeşilyurt’ta da mutlu sona ulaşılırsa Galatasaray, Demir Grup Sivasspor’dan üç futbolcuyu birden bonservis bedeli olmaksızın kadrosuna katmış olacak.

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