Son Dakika | Galatasaray'ın 3'lü Sivas planı! Son hedef...

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Koronavirüs salgını ve aldığı ekonomik tedbirler kapsamında ‘döviz’ bazlı kontrat yapmak istemeyen ve yerli oyuncular ile kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
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Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivassporlu bir oyuncu için daha harekete geçti.
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SİVAS'TAN BİR İSİM DAHA
Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ocak ayında söz kesen sarı kırmızılıların gözüne kestirdiği yeni isim belli oldu.
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Galatasaray, transfer listesine son olarak Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt'u dahil etti.
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BONSERVİSİ ELİNDE OLACAK
Sezon sonu bonservisini eline alacak olan 26 yaşındaki futbolcuyu uzun süre takip eden Galatasaray’ın sözleşmesinin bitişiyle beraber resmi anlaşmayı yapmak istediği öğrenildi.
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Almanya doğumlu olan ve Türkiye’de Altınordu ile Sivasspor’da forma giyen Erdoğan Yeşilyurt’un birçok farklı mevkide oynayabiliyor olması sarı kırmızılılarda transferine onay çıkmasında büyük rol oynadı
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Genç oyuncu, her iki kanatta ve santrforda görev yapabiliyor. Erdoğan Yeşilyurt’ta da mutlu sona ulaşılırsa Galatasaray, Demir Grup Sivasspor’dan üç futbolcuyu birden bonservis bedeli olmaksızın kadrosuna katmış olacak.