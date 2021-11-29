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GeriFutbol Galatasaray'ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz'e veda... Cenaze töreninden fotoğraflar
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Futbol
Haber Giriş: 29 Kasım 2021 - 14:42 | 

Galatasaray'ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz'e veda... Cenaze töreninden fotoğraflar

Kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Mustafa Cengiz bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

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1MUSTAFA CENGİZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

MUSTAFA CENGİZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Mustafa Cengiz'den dün acı haber gelmişti.
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Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, dün İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede yaşamını yitirmişti.
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Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37'nci Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer vermişti.
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Mustafa Cengiz'in naaşı ilk olarak cenaze töreni öncesinde NEF Stadyumu'na getirildi.
5GELİŞMELERİ AKTARIYORUZ

GELİŞMELERİ AKTARIYORUZ

Galatasaray'ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz bugün son yolculuğuna uğurlanıyor...
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Mustafa Cengiz’in cenaze töreni, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak ikindi namazı sonrası gerçekleştirilecek ve ardından Ulus Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedilecek.
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Cenaze törenine başta oğlu Sarper Cengiz olmak üzere Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal, Faruk Süren, Lütfi Arıboğan, Dursun Özbek, Nihat Özdemir, Ali Koç, Göksel Gümüşdağ, Adnan Polat, Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi gibi isimler katıldı.
8CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’ne geldikten sonra ilk olarak Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz'e taziyelerine iletti.
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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, cenaze törenine eşi Yelda Süren Elmas ile birlikte geldi.
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Galatasaray forması giyen futbolcular da Mustafa Cengiz'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
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Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da cenaze törenine geldi.
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım de Cengiz ailesini cenaze töreninde yalnız bırakmadı.
13FATİH TERİM

FATİH TERİM

14ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

15AHMET NUR ÇEBİ

AHMET NUR ÇEBİ

16NİHAT ÖZDEMİR

NİHAT ÖZDEMİR

17ABDURRAHİM ALBAYRAK

ABDURRAHİM ALBAYRAK

18DURSUN ÖZBEK

DURSUN ÖZBEK

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