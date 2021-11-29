Galatasaray'ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz'e veda... Cenaze töreninden fotoğraflar
Kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Mustafa Cengiz bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37'nci Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer vermişti.
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Mustafa Cengiz'in naaşı ilk olarak cenaze töreni öncesinde NEF Stadyumu'na getirildi.
Cenaze törenine başta oğlu Sarper Cengiz olmak üzere Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal, Faruk Süren, Lütfi Arıboğan, Dursun Özbek, Nihat Özdemir, Ali Koç, Göksel Gümüşdağ, Adnan Polat, Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi gibi isimler katıldı.