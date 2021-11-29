Galatasaray'ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz'e veda... Cenaze töreninden fotoğraflar

Cenaze törenine başta oğlu Sarper Cengiz olmak üzere Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal, Faruk Süren, Lütfi Arıboğan, Dursun Özbek, Nihat Özdemir, Ali Koç, Göksel Gümüşdağ, Adnan Polat, Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi gibi isimler katıldı.