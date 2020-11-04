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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 08:17 | 

Son Dakika | Galatasaray'dan transfer sürprizi! Amcası resmen açıkladı...

Galatasaray'da transfer bombası patlıyor. Henry Onyekuru derken milli yıldızın amcasından heyecanlandıran bir açıklama geldi: "Her zaman bir gün Türkiye'de futbol oynamak istediğini söylemişti, belki o gün gelmiştir... "

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Süper Lig'de Fenerbahçe beraberliği sonrası art arda alınan Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetleri, Galatasaray'da transfer söylentilerini hareketlendirmişti.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü galibiyetleriyle çıkışa geçen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hedefini açıkça dile getirmişti.

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"İyi oyun değil, 3 puan önemliydi" diyen deneyimli teknik adam, Ocak ayına yani devre arası transfer dönemine kadar, oynayacağı futboldan ziyade alacağı skorları önemseyeceğinin sinyallerini vermişti.

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Devre arasında ise takıma katılacak yıldızlarla şampiyonluk daha yüksek sesle istenecek. Bu doğrultuda Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı ekip için sürpriz bir açıklama geldi.

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Nijeryalu oyuncuyla birlikte Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürülen bir diğer yıldız futbolcunun menajeri, Galatasaray iddialarını doğruladı. İşte o sözler...

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Radyospor'a konuşan Yunus Mallı'nın amcası ve menajeri İlhan Mallı, yeğeninin Wolfsburg'da istediği kara süre alamadığının altını çizdi ve teknik direktör Oliver Glasner ile yıldızının barışmadığını hatırlattı.

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"Yunus, Wolsfburg'ta pek fazla süre alamıyor. Teknik direktör Oliver Glasner'le yıldızı barışmadı. Elinden geleni yapıyor; her zaman hazır."

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"Hazır olduğunu teknik heyet de söylüyor; ama bir türlü süre vermiyorlar. Yunus, 28 yaşında ve en verimli çağında, oynamak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Önümüze bakacağız."

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"Galatasaray yönetimi ile bir temasımız olmadı; fakat birkaç aracı aradı. Ancak biz doğrudan kulüple görüşme istiyoruz."

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"Fatih Terim hoca bizi zaten iyi tanıyor. Böyle bir şey olursa kulübün bize ulaşması yeterli. Gereken yapılır."

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"Yunus her zaman bir gün Türkiye'de futbol oynamak istediğini söyledi. Belki o gün gelmiştir... "

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"Fatih Terim ile Yunus'un teması var. Zaman zaman görüşürler; ama transfer konusunda görüşmek isterlerse, her zaman görüşmeye hazırım."

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Arşiv | Wolfsburg 1-3 Bayern Münih (MAÇ ÖZET)

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