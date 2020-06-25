Son dakika | Galatasaray'dan sürpriz hamle! Mert Hakan Yandaş'ın yerine...

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR Aytaç'ın Kasımpaşa ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak kulübün küme düşmesi halinde kontratında bulunan özel madde sayesinde serbest kalacak. Kasımpaşa kümede kalması halinde de düşük bir bonservis bedeli önerilecek.