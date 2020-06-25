Son dakika | Galatasaray'dan sürpriz hamle! Mert Hakan Yandaş'ın yerine...
Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, orta saha için yeni hedefini yine Süper Lig'den belirledi. İşte detaylar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Galatasaray'ın Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katacağına kesin gözüyle bakılıyordu ancak Fenerbahçe son dakikada yaptığı atakla transferi bitirme aşamasına geldi. (Sabah)
2
Abone Ol
İşte transferde son detaylar...
3
Abone Ol
Belhanda'nın bileti kesildi
Fatih Terim, bir süredir Arap kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapan Younes Belhanda'nın biletini kesti.
4
Abone Ol
Jimmy Durmaz'ın sözleşmesi feshedilecek
Faslı yıldızın sezon biter bitmez gönderilmesini isteyen Terim, kendisine verilen şansı kullanamayan Jimmy Durmaz'ı da gözden çıkardı. Deneyimli futbolcunun kontratı, lig bitimiyle birlikte karşılıklı olarak feshedileceği iddia edildi.
5
Abone Ol
Sekidika da gözden düştü
Uzatmalarda penaltıyı yaptıran Jesse Sekidika da ya başka bir takıma kiralanacak ya da satılacak.
6
Abone Ol
Saracchi'nin kredisi bitiyor
Leipzig'den 1.5 sezonluğuna kiralanan ve önümüzdeki yıl da Galatasaray forması giyecek olan Marcelo Saracchi de kredisini tüketmek üzere. Uruguaylı sol bek, kalan haftalarda kendini toparlayamazsa, kiralık sözleşmesinin feshi gündeme gelebilir.
7
Abone Ol
AYTAÇ KARA GELİYOR
Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibe kaptıran sarı-kırmızılılar yıldız futbolcunun yerine orta sahaya takviyeyi 27 yaşındaki Aytaç Kara ile yapacak.
8
Abone Ol
Sarı-kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş transferinin ardından oluşan olumsuz havayı dağıtmak için transferi bir an önce sonlandırmak istiyor.
9
Abone Ol
27 maçta 8 gol, 2 asist
Kasımpaşa'da başarılı bir sezon geçiren Aytaç, lacivert-beyazlı formayla 27 maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
10
Abone Ol
Terim, Milli Takım'a çağırmıştı
Aytaç Kara, Teknik Direktör Fatih Terim'in 2013'te A Milli Takımı yönettiği dönemde ilk kez ay-yıldızlı formayı giymişti.
11
Abone Ol
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Aytaç'ın Kasımpaşa ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak kulübün küme düşmesi halinde kontratında bulunan özel madde sayesinde serbest kalacak. Kasımpaşa kümede kalması halinde de düşük bir bonservis bedeli önerilecek.