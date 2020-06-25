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GeriFutbol Son dakika | Galatasaray'dan sürpriz hamle! Mert Hakan Yandaş'ın yerine...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Haziran 2020 - 13:18,

Son dakika | Galatasaray'dan sürpriz hamle! Mert Hakan Yandaş'ın yerine...

Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, orta saha için yeni hedefini yine Süper Lig'den belirledi. İşte detaylar...

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Galatasaray'ın Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katacağına kesin gözüyle bakılıyordu ancak Fenerbahçe son dakikada yaptığı atakla transferi bitirme aşamasına geldi. (Sabah)

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İşte transferde son detaylar...

3Belhandanın bileti kesildi
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Belhanda'nın bileti kesildi

Fatih Terim, bir süredir Arap kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapan Younes Belhanda'nın biletini kesti.

4Jimmy Durmazın sözleşmesi feshedilecek
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Jimmy Durmaz'ın sözleşmesi feshedilecek

Faslı yıldızın sezon biter bitmez gönderilmesini isteyen Terim, kendisine verilen şansı kullanamayan Jimmy Durmaz'ı da gözden çıkardı. Deneyimli futbolcunun kontratı, lig bitimiyle birlikte karşılıklı olarak feshedileceği iddia edildi.

5Sekidika da gözden düştü
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Sekidika da gözden düştü

Uzatmalarda penaltıyı yaptıran Jesse Sekidika da ya başka bir takıma kiralanacak ya da satılacak.

6Saracchinin kredisi bitiyor
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Saracchi'nin kredisi bitiyor

Leipzig'den 1.5 sezonluğuna kiralanan ve önümüzdeki yıl da Galatasaray forması giyecek olan Marcelo Saracchi de kredisini tüketmek üzere. Uruguaylı sol bek, kalan haftalarda kendini toparlayamazsa, kiralık sözleşmesinin feshi gündeme gelebilir.

7AYTAÇ KARA GELİYOR
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AYTAÇ KARA GELİYOR

Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibe kaptıran sarı-kırmızılılar yıldız futbolcunun yerine orta sahaya takviyeyi 27 yaşındaki Aytaç Kara ile yapacak.

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Sarı-kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş transferinin ardından oluşan olumsuz havayı dağıtmak için transferi bir an önce sonlandırmak istiyor.

927 maçta 8 gol, 2 asist
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27 maçta 8 gol, 2 asist

Kasımpaşa'da başarılı bir sezon geçiren Aytaç, lacivert-beyazlı formayla 27 maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

10Terim, Milli Takıma çağırmıştı
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Terim, Milli Takım'a çağırmıştı

Aytaç Kara, Teknik Direktör Fatih Terim'in 2013'te A Milli Takımı yönettiği dönemde ilk kez ay-yıldızlı formayı giymişti.

111 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
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1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Aytaç'ın Kasımpaşa ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak kulübün küme düşmesi halinde kontratında bulunan özel madde sayesinde serbest kalacak. Kasımpaşa kümede kalması halinde de düşük bir bonservis bedeli önerilecek.

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