Son Dakika | Galatasaray'dan Süper Lig formülü: "İstanbul'da oynayalım"

Turuncu lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, “Biz fikstür gereği Galatasaray ile kendi stadımızda oynayacağız. Ancak bu formül son derece uygun ve mantıklı. Kura sistemi ile biz de bu maçı hangi stat denk gelirse oynamayı kabul ederiz” dedi.