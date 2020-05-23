MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'dan Süper Lig formülü: "İstanbul'da oynayalım"
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan Süper Lig formülü: "İstanbul'da oynayalım"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 10:10,

Son Dakika | Galatasaray'dan Süper Lig formülü: "İstanbul'da oynayalım"

Abdurrahim Albayrak'ın Nihat Özdemir'e yaptığı 5 maddelik teklif...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Spor Arena | Ali Naci KÜÇÜK
Abone Olgoogle-news

Spor Arena | Ali Naci KÜÇÜK

Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF Yönetim Kurulu’nun önceki gün İstanbul’da yaptığı ve 18 takımın tamamının ‘Süper Lig’i 12 Haziran’da başlatalım’ görüşünde birleştiği toplantıda, sezonun devamı için Galatasaray’dan önemli bir öneri geldiği ortaya çıktı...

2
Abone Olgoogle-news

Sarı kırmızılı kulüp adına toplantıya katılan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Süper Lig’in Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi tek bir şehirde oynanması formülünü gündeme getirdi.

3
Abone Olgoogle-news

Bu format için en uygun şehrin İstanbul olduğunu söyleyen Albayrak, bu düşüncelerinin sebebini maddeler halinde şöyle anlattı:

4
Abone Olgoogle-news

1- İstanbul’da Süper Lig maçlarının oynanabileceği niteliklere sahip 7 tane stat var.

5
Abone Olgoogle-news

2- Kentte 4-5 yıldızlı onlarca otel var ve bunların neredeyse tamamı şu anda boş.

6
Abone Olgoogle-news

3- Galatasaray Kulübü olarak biz, İstanbul dışından gelecek takımların antrenman yapmaları için Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki iki sahamızı tahsis etmeye hazırız.

7
Abone Olgoogle-news

4- Bu formül kabul edilirse, İstanbul dışındaki şehirlerin takımlarına haksızlık olmaması ve kimsenin lehine avantaj oluşmaması adına, maçların hangi statta oynanacağını ‘kura çekerek’ belirleyelim. Kura sonucu hangi maç hangi stada düşerse, karşılaşma orada oynansın.

8
Abone Olgoogle-news

5- Maçları tek şehirde oynarsak, takvimi daha da kısaltır ve sezonu 1.5 ayda bitirebiliriz.

9Başka kentte bu olanaklar yok
Abone Olgoogle-news

'Başka kentte bu olanaklar yok'

Galatasaray'ın bu önerisine en büyük destek, şampiyonluk adayı Medipol Başakşehir’den geldi.

10
Abone Olgoogle-news

Turuncu lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, “Biz fikstür gereği Galatasaray ile kendi stadımızda oynayacağız. Ancak bu formül son derece uygun ve mantıklı. Kura sistemi ile biz de bu maçı hangi stat denk gelirse oynamayı kabul ederiz” dedi.

11
Abone Olgoogle-news

‘Maçların tamamı İstanbul’da oynansın’ görüşünü destekleyen kulüp yöneticileri, şehirdeki otellerin ve statların kalitesine dikkat çekerek, Türkiye’de başka hiçbir kentin bu olanaklara sahip olmadığını ifade etti.

12
Abone Olgoogle-news

Abdurrahim Albayrak, toplantıdaki konuşmasının devamında TFF Başkanı Nihat Özdemir’e, “Bu formül kabul edilir ve uygun görülürse, İstanbul’a gelecek takımların seyahat ve otel masrafları TFF tarafından karşılansın” dedi.

13Ağaoğlu: Maçları Karadenizde yapalım
Abone Olgoogle-news

Ağaoğlu: Maçları Karadeniz'de yapalım

Birçok kulübün sıcak baktığı ‘maçlar tek şehirde oynansın’ önerisine karşı çıkan isimlerin başında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu geldi.

14
Abone Olgoogle-news

Ağaoğlu’nun, “Madem öyle bir düşünceniz var, o zaman maçları Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun’da oynayalım” diye konuştuğu belirtildi.

15
Abone Olgoogle-news

TFF Başkanı Özdemir, daha önce yaptığı açıklamalarda, Süper Lig’in sağlıklı bir şekilde tamamlanmasına yönelik bütün önerileri değerlendireceklerini söylemişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi