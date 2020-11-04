Son Dakika | Galatasaray'dan sezonun transferi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

"KULÜBÜN BİZE ULAŞMASI YETERLİ" "Galatasaray yönetimi ile bir temasımız olmadı; fakat birkaç aracı aradı. Ancak biz doğrudan kulüple görüşme istiyoruz. Fatih Terim hoca bizi zaten iyi tanıyor. Böyle bir şey olursa kulübün bize ulaşması yeterli. Gereken yapılır.