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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 13:07 | 

Son Dakika | Galatasaray'dan sezonun transferi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

Yaz transfer döneminde sessiz kalan Galatasaray, bombaları Ocak'ta patlatmayı hedefliyor. Sarı kırmızılılar, Garry Rodrigues'in ardından bir başka eski Fenerbahçeli için kiralama teklifi hazırladı.

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1TRANSFER KAZANI KAYNIYOR
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TRANSFER KAZANI KAYNIYOR

Süper Lig'de Fenerbahçe beraberliği sonrası arka arkaya alınan Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetlerinin ardından Galatasaray'da transfer söylentileri hareketlenmişti.

2BELHANDA VE FEGHOULI AYRILIĞIN EŞİĞİNDEYDİ
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BELHANDA VE FEGHOULI AYRILIĞIN EŞİĞİNDEYDİ

Yönetimle kriz yaşayan Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile yol ayrımına gelinirken aynı süreçte alınan BB Erzurumspor ile MKE Ankaragücü galibiyetleri sonrasında her iki oyuncunun yeniden takıma kazandırılması gündeme gelmişti.

3OCAK AYINDA ŞAMPİYONLUK TAKVİYELERİ
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OCAK AYINDA ŞAMPİYONLUK TAKVİYELERİ

Devre arasına kadar mevcut kadrosuyla maksimum puanı toplamayı hedefleyen Galatasaray'ın Ocak ayında büyük bir transfer operasyonuna başlayacağı ve şampiyonluk için takviyeler yapacağı belirtilmişti.

4YUNUS MALLI VE ONYEKURU DERKEN...
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YUNUS MALLI VE ONYEKURU DERKEN...

Bu doğrultuda Galatasaray'ın Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı ve sarı kırmızılı ekibin eski yıldızı Henry Onyekuru'nun yanı sıra eski Fenerbahçeli oyuncunun transferi için harekete geçtiği ortaya çıktı.

5AMCASI YEŞİL IŞIK YAKTI
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AMCASI YEŞİL IŞIK YAKTI

Radyospor'a konuşan Yunus Mallı'nın amcası ve menajeri İlhan Mallı, yeğeninin Wolfsburg'da istediği kara süre alamadığının altını çizmiş ve teknik direktör Oliver Glasner ile yıldızının barışmadığını hatırlatarak transfere yeşil ışık yakmıştı.

6MUTLU DEĞİL
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"MUTLU DEĞİL"

"Yunus, Wolsfburg'ta pek fazla süre alamıyor. Teknik direktör Oliver Glasner'le yıldızı barışmadı. Elinden geleni yapıyor; her zaman hazır. "Hazır olduğunu teknik heyet de söylüyor; ama bir türlü süre vermiyorlar. Yunus, 28 yaşında ve en verimli çağında, oynamak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Önümüze bakacağız."

7KULÜBÜN BİZE ULAŞMASI YETERLİ
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"KULÜBÜN BİZE ULAŞMASI YETERLİ"

"Galatasaray yönetimi ile bir temasımız olmadı; fakat birkaç aracı aradı. Ancak biz doğrudan kulüple görüşme istiyoruz. Fatih Terim hoca bizi zaten iyi tanıyor. Böyle bir şey olursa kulübün bize ulaşması yeterli. Gereken yapılır.

8HER ZAMAN GÖRÜŞMEYE HAZIRIM
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"HER ZAMAN GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

"Yunus her zaman bir gün Türkiye'de futbol oynamak istediğini söyledi. Belki o gün gelmiştir. Fatih Terim ile Yunus'un teması var. Zaman zaman görüşürler; ama transfer konusunda görüşmek isterlerse, her zaman görüşmeye hazırım."

9ELJİF ELMAS SÜRPRİZİ
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ELJİF ELMAS SÜRPRİZİ

Takvim'de yer alan habere göre ocak ayında kadrosuna takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Yunus Mallı ve Henry Onyekuru'nun yanı sıra Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas'ı gözüne kestirdi.

10ORTA SAHAYA TAKVİYE
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ORTA SAHAYA TAKVİYE

Seri ve Lemina'yı kaybettikten sonra orta sahada zayıf kalan Galatasaray, zirve yarışını sürdürmek için bu bölgeyi kesinlikle güçlendirmeyi hedefliyor. Eljif Elmas da böyle bir hamle olacak.

11SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK
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SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK

Bu sezon ilk 11'de şans bulamayan ve forma giydiği 3 maçta da 2. yarıda oyuna dahil olan Eljif Elmas için Serie A ekibi Napoli'ye, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifi yapılacak.

12YANINA ONYEKURU
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YANINA ONYEKURU

Sarı-kırmızılılar orta sahaya Eljif Elmas takviyesi ile birlikte sol kanada da Onyekuru'yu almak istediği zaten biliniyordu.

13SERI İÇİN PUSUDALAR
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SERI İÇİN PUSUDALAR

Bu arada Galatasaray, Fildişi Sahilli yıldız Jean Michael Seri için de pusuda beklemeye devam ediyor.

14GARRY RODRIGUES GÜNDEME GELMİŞTİ
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GARRY RODRIGUES GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Galatasaray'ın, Fenerbahçe'den bir başka oyuncu olan Garry Rodrigues'i de kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.

15DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
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DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Yetenekli oyuncunun eski kulübüne dönmeye sıcak baktığı iddia edilmişti.

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