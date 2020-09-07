Son Dakika | Galatasaray'dan orta sahaya çifte transfer!
Sarı-kırmızılılar bombaları art arda patlatacak! Sıcak saatler...
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Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp iki ismi bitirmek üzere...
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Bu transfer döneminde kadrosunu Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile güçlendiren Sarı-kırmızılı ekipte gündem orta saha transferi.
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Geçen sezon Galatasaray forması giyen Mario Lemina ve Seri için yeniden kiralama teklifi kabul görmeyen Galatasaray, orta saha için bombaları art arda patlatacak.
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ETEBO İLE ANLAŞILDI
Galatasaray, aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu! Sarı kırmızılı ekip Stoke City'nin orta sahası Oghenekaro Etebo ile anlaştı
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BEDELSİZ KİRALANACAK
24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzalanacak.Sarı kırmızılı ekip, bu transfer için Stoke City'e kiralama ücreti ödemeyecek.
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İSTANBUL'A GELDİ
Nijeryalı orta saha İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın resmi uygulaması da yeni transferin yolda olduğuna dair bir paylaşımda bulunulmuş ve paylaşımda uçak bileti olması dikkat çekmişti.
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YAPILAN HABERİ BEĞENDİ
Nijeryalı gazeteci Kelechi Nkoro, 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha Oghenekaro Etebo'nun Galatasaray'a transfer olacağını yazmıştı. Etebo ise sosyal medya hesabından bu paylaşımı beğenmişti.
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KAP'A BİLDİRİLDİ
Galatasaray, Nijeryalı orta saha Oghenekaro Peter Etebo'nun transferi için Stoke City ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
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SIRADA OKAY YOKUŞLU VAR
Stoke City'nin 24 yaşındaki Nijeryalı orta sahası Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'ın, Milli futbolcu Okay Yokuşlu ile de 1 haftadır temas halinde olduğu ortaya çıktı.
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GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Fatih Terim'in transfer edilmesini çok istediği Okay Yokuşlu için Galatasaray, Celta Vigo ile görüşme halinde. Sarı kırmızılı ekip, Okay için Celta Vigo'ya bir yıllık kiralama teklifinde bulunurken iki takım arasında transfer görüşmeleri sürüyor.
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OKAY SICAK BAKIYOR
26 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtilirken transferin sonlandırılması için iki takım arasında yapılan kiralama ücreti pazarlıkları bekleniyor.
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2018'de Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon euro karşılığında transfer olan Okay Yokuşlu, geçen sezon İspanyol ekibinde 26 maçta forma giyip 2 asist yapmıştı.