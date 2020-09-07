Son Dakika | Galatasaray'dan orta sahaya çifte transfer!

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR Fatih Terim'in transfer edilmesini çok istediği Okay Yokuşlu için Galatasaray, Celta Vigo ile görüşme halinde. Sarı kırmızılı ekip, Okay için Celta Vigo'ya bir yıllık kiralama teklifinde bulunurken iki takım arasında transfer görüşmeleri sürüyor.