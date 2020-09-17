YÃœKSEK TEMPOLU Ä°DMAN YAPMADI Stoke Cityâ€™den kiralanan NijeryalÄ± futbolcunun, 15 Haziranâ€™dan bu yana yÃ¼ksek tempolu antrenman yapmadÄ±ÄŸÄ± ve bundan dolayÄ± kendisine 10 gÃ¼n boyunca Ã¶zel Ã§alÄ±ÅŸma programÄ± uygulanacaÄŸÄ± belirtildi.