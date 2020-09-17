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Futbol
Haber GiriÅŸ: 17 Eylül 2020 - 14:11 | 

Son Dakika | Galatasaray'dan Neftçi Bakü maçÄ± öncesi flaÅŸ karar! MeÄŸer Peter Etebo...

Galatasaray'da NeftÃ§i BakÃ¼ maÃ§Ä± Ã¶ncesi Fatih Terim kararÄ±nÄ± verdi... GeÃ§en sezon Jean-Michel Seri ve Mario Leminaâ€™nÄ±n gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± orta sahanÄ±n gÃ¶beÄŸine transfer edilen Peter Etebo gerÃ§eÄŸi de ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yarÄ±n Azerbaycan temsilcisi NeftÃ§i'ye konuk olacak. BaÅŸkent BakÃ¼'deki BakÃ¼ Olimpiyat StadÄ±'nda yapÄ±lacak mÃ¼sabaka, TSÄ° 19.00'da baÅŸlayacak.Â

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D Smart platformundaki Spor Smart'tan canlÄ± yayÄ±nlanacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Spor Arena'dan da anbean takip edebileceksiniz.

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TEK MAÃ‡ ÃœZERÄ°NDEN

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle UEFA'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karar gereÄŸi bu sezon eleme turlarÄ± tek maÃ§ Ã¼zerinden oynanÄ±yor. RÃ¶vanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± olmayacaÄŸÄ± iÃ§in bu akÅŸamki mÃ¼sabakayÄ± kazanan ekip, 3. eleme turuna yÃ¼kselecek.

4YENÄ° TRANSFER OÄžULCAN LÄ°STEDE DEÄžÄ°L
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YENÄ° TRANSFER OÄžULCAN LÄ°STEDE DEÄžÄ°L

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte yeni transferler OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan ve Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu'nun yanÄ± sÄ±ra Emre Akbaba, Ahmet Ã‡alÄ±k, Emre TaÅŸdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor UEFA'ya bildirilen kadroya yazÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

5TERÄ°MDEN FLAÅž KARAR
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TERÄ°M'DEN FLAÅž KARAR

Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terimâ€™in bu akÅŸam oynanacak NeftÃ§i karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda bazÄ± as futbolcularÄ±nÄ± dinlendirmesi bekleniyor. TecrÃ¼beli teknik adamÄ±n hafta sonunda oynanacak olan BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek, NeftÃ§i BakÃ¼ maÃ§Ä±nda ilk 11â€™de rotasyona gideceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

6FATÄ°H Ã–ZTÃœRK
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FATÄ°H Ã–ZTÃœRK

Fatih Terim, bu maÃ§ta kalede Fatih Ã–ztÃ¼rk'e ÅŸans verecek.

7LÄ°NNES, MARCAO, LUYÄ°NDAMA, SARACCHÄ°
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LÄ°NNES, MARCAO, LUYÄ°NDAMA, SARACCHÄ°

Savunma hattÄ± Linnes, Marcao, Luyindama ve Saracchi'den oluÅŸacak

8RYAN DONK
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RYAN DONK

Fatih Terim'in orta alanda 6 numara pozisyonunda Ryan Donk'a ÅŸansÄ± vermesi bekleniyor.

9JÄ°MMY - Ã–MER BAYRAM
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JÄ°MMY - Ã–MER BAYRAM

Jimmy Durmaz ve Ã–mer Bayram bu maÃ§ta orta alanda gÃ¶rev yapmasÄ± beklenen diÄŸer isimler

10BELHANDA - EMRE KILINÃ‡
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BELHANDA - EMRE KILINÃ‡

Belhanda ve Emre KÄ±lÄ±nÃ§ hÃ¼cum bÃ¶lgesine en yakÄ±n isimler olaracak.

11FORVETTE BABEL
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FORVETTE BABEL

Bu maÃ§ta Falcao'nun dinlendirilip Ryan Babel'e ÅŸans verilmesi bekleniyor.

12ETEBO FÄ°ZÄ°K OLARAK GERÄ°DE
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ETEBO FÄ°ZÄ°K OLARAK GERÄ°DE

GeÃ§en sezon Jean-Michel Seri ve Mario Leminaâ€™nÄ±n gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± orta sahanÄ±n gÃ¶beÄŸine transfer edilen Peter Eteboâ€™nun fizik olarak istenilen seviyede olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

13YÃœKSEK TEMPOLU Ä°DMAN YAPMADI
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YÃœKSEK TEMPOLU Ä°DMAN YAPMADI

Stoke Cityâ€™den kiralanan NijeryalÄ± futbolcunun, 15 Haziranâ€™dan bu yana yÃ¼ksek tempolu antrenman yapmadÄ±ÄŸÄ± ve bundan dolayÄ± kendisine 10 gÃ¼n boyunca Ã¶zel Ã§alÄ±ÅŸma programÄ± uygulanacaÄŸÄ± belirtildi.

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Galatasaray'Ä±n ABDâ€™li kondisyonu Scott Piri tarafÄ±ndan Ã¶zel olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak Etebo bugÃ¼nkÃ¼ maÃ§ta da kadroda yok.

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