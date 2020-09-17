Son Dakika | Galatasaray'dan Neftçi Bakü maçÄ± öncesi flaÅŸ karar! MeÄŸer Peter Etebo...
Galatasaray'da NeftÃ§i BakÃ¼ maÃ§Ä± Ã¶ncesi Fatih Terim kararÄ±nÄ± verdi... GeÃ§en sezon Jean-Michel Seri ve Mario Leminaâ€™nÄ±n gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± orta sahanÄ±n gÃ¶beÄŸine transfer edilen Peter Etebo gerÃ§eÄŸi de ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yarÄ±n Azerbaycan temsilcisi NeftÃ§i'ye konuk olacak. BaÅŸkent BakÃ¼'deki BakÃ¼ Olimpiyat StadÄ±'nda yapÄ±lacak mÃ¼sabaka, TSÄ° 19.00'da baÅŸlayacak.Â
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