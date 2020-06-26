Son Dakika | Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş misillemesi! Olay transfer...
Geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi bu sezon da Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe ile girdikleri transfer yarışını kaybeden Galatasaray, ezeli rakibine karşı rövanşı almak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılı takım, olay yaratacak bir transfere imza atmak istiyor.
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GALATASARAY'DA SICAK SAATLER
Süper Lig'de son ana kadar şampiyonluk yarışını kovalayacak olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
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TRANSFER OPERASYONU BAŞLADI
Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kurmak için çalışmalarına başlayan Cimbom, hamlelerini yapmaya başladı.
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FATİH TERİM RAPORUNU VERDİ
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hedefteki isimleri belirleyen Galatasaraylı kurmaylar transferde düğmeye bastı.
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TRANSFER SAVAŞI
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki büyük yarış yeniden kızıştı. İki takım, geçen sezon Vedat Muriç'in transferi için karşı karşıya gelmiş, Çaykur Rize'nin de katkısıyla Kosovalı golcü, sarı-lacivertli takıma gitmişti.
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MERT HAKAN YANDAŞ ÇALIMI
Fenerbahçe bu yıl da Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ı saflarına çekmeyi başardı.
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KARŞI ATAK
Bu durum Galatasaray camiasında tepkileri daha da artırdı ve ardından karşı atak geldi.
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GALATASARAY'DAN KRUSE BOMBASI
Cimbom, parasını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini fesheden ve Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'a talip oldu.
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ŞÜKRÜ HANEDAR GÖRÜŞTÜ
İdari menajer Şükrü Hanedar, Alman futbolcuyla bizzat görüştü. Kendisini, Galatasaray formasıyla görmeyi çok istediklerini anlattı.
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FENERBAHÇELİLER KIZACAK
Kariyerinin son yıllarında, Fenerbahçe'yle yaşayamadığı başarıları ve Avrupa mücadelesini rahatlıkla gerçekleştirebileceğinin altını çizdi.
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FIFA VE CAS SÜRECİ DESTEĞİ
Max Kruse'a, Fenerbahçe'ye karşı FIFA ve CAS sürecinde destek verme sözü verdi. Galatasaray'ın hukukçularının Avrupa'da ne kadar güçlü olduğu anlattı.
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İKİ YILLIK SÖZLEŞME
Ayrıca iki yıllık sözleşme önerildi. Normal şartlarda Türkiye'ye dönmeyi düşünmeyen 32 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'ın teklifinde etkilendiği ve bir sürpriz yaşanabileceği iddia edildi.
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NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Max Kruse, geçtiğimiz günlerde kendisine ödeme yapılmadığını söyleyerek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.
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STUTTGART SESLERİ
Sarı-lacivertli kulüple mahkemelik olan Alman futbolcunun, Stuttgart ile görüştüğü de ifade edilmişti.
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Kruse, Almanya'da daha önce Werder Bremen, Mönchengladbach, Wolfsburg, St. Pauli ve Freiburg gibi takımların formalarını giydi.