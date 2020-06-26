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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş misillemesi! Olay transfer...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 08:27,

Son Dakika | Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş misillemesi! Olay transfer...

Geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi bu sezon da Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe ile girdikleri transfer yarışını kaybeden Galatasaray, ezeli rakibine karşı rövanşı almak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılı takım, olay yaratacak bir transfere imza atmak istiyor.

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1GALATASARAYDA SICAK SAATLER
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GALATASARAY'DA SICAK SAATLER

Süper Lig'de son ana kadar şampiyonluk yarışını kovalayacak olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

2TRANSFER OPERASYONU BAŞLADI
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TRANSFER OPERASYONU BAŞLADI

Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kurmak için çalışmalarına başlayan Cimbom, hamlelerini yapmaya başladı.

3FATİH TERİM RAPORUNU VERDİ
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FATİH TERİM RAPORUNU VERDİ

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hedefteki isimleri belirleyen Galatasaraylı kurmaylar transferde düğmeye bastı.

4TRANSFER SAVAŞI
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TRANSFER SAVAŞI

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki büyük yarış yeniden kızıştı. İki takım, geçen sezon Vedat Muriç'in transferi için karşı karşıya gelmiş, Çaykur Rize'nin de katkısıyla Kosovalı golcü, sarı-lacivertli takıma gitmişti.

5MERT HAKAN YANDAŞ ÇALIMI
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MERT HAKAN YANDAŞ ÇALIMI

Fenerbahçe bu yıl da Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ı saflarına çekmeyi başardı.

6KARŞI ATAK
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KARŞI ATAK

Bu durum Galatasaray camiasında tepkileri daha da artırdı ve ardından karşı atak geldi.

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8GALATASARAYDAN KRUSE BOMBASI
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GALATASARAY'DAN KRUSE BOMBASI

Cimbom, parasını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini fesheden ve Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'a talip oldu.

9ŞÜKRÜ HANEDAR GÖRÜŞTÜ
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ŞÜKRÜ HANEDAR GÖRÜŞTÜ

İdari menajer Şükrü Hanedar, Alman futbolcuyla bizzat görüştü. Kendisini, Galatasaray formasıyla görmeyi çok istediklerini anlattı.

10FENERBAHÇELİLER KIZACAK
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FENERBAHÇELİLER KIZACAK

Kariyerinin son yıllarında, Fenerbahçe'yle yaşayamadığı başarıları ve Avrupa mücadelesini rahatlıkla gerçekleştirebileceğinin altını çizdi.

11FIFA VE CAS SÜRECİ DESTEĞİ
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FIFA VE CAS SÜRECİ DESTEĞİ

Max Kruse'a, Fenerbahçe'ye karşı FIFA ve CAS sürecinde destek verme sözü verdi. Galatasaray'ın hukukçularının Avrupa'da ne kadar güçlü olduğu anlattı.

12İKİ YILLIK SÖZLEŞME
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İKİ YILLIK SÖZLEŞME

Ayrıca iki yıllık sözleşme önerildi. Normal şartlarda Türkiye'ye dönmeyi düşünmeyen 32 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'ın teklifinde etkilendiği ve bir sürpriz yaşanabileceği iddia edildi.

13NE OLMUŞTU
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NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Max Kruse, geçtiğimiz günlerde kendisine ödeme yapılmadığını söyleyerek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

14STUTTGART SESLERİ
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STUTTGART SESLERİ

Sarı-lacivertli kulüple mahkemelik olan Alman futbolcunun, Stuttgart ile görüştüğü de ifade edilmişti.

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Kruse, Almanya'da daha önce Werder Bremen, Mönchengladbach, Wolfsburg, St. Pauli ve Freiburg gibi takımların formalarını giydi.

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