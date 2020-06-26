MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika! Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş atağı! 38.4 milyon TL...
GeriFutbol Son Dakika! Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş atağı! 38.4 milyon TL...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 07:36,

Son Dakika! Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş atağı! 38.4 milyon TL...

Galatasaray, Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş için harekete geçti. Sarı kırmızılıların bu atağı çok konuşulacak...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Spor Arena - Ali Naci Küçük
Abone Olgoogle-news

Spor Arena - Ali Naci Küçük

Galatasaray - Mert Hakan Yandaş - Fenerbahçe üçgeninde bomba bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı ekip gözünü kararttı ve harekete geçti.

2HUKUK SAVAŞI BAŞLIYOR
Abone Olgoogle-news

HUKUK SAVAŞI BAŞLIYOR

Ve Mert Hakan Yandaş transferi mahkemeye taşınıyor! Galatasaray ön protokol imzaladığı futbolcunun Fenerbahçe ile anlaşması üzerine hukuki yollara başvurma kararı aldı.

35 MİLYON AVROLUK TAZMİNAT DAVASI
Abone Olgoogle-news

5 MİLYON AVROLUK TAZMİNAT DAVASI

Sarı kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş’a tam 5 milyon Euro’luk tazminat davası açacak.

4TRANSFERİN PERDE ARKASI
Abone Olgoogle-news

TRANSFERİN PERDE ARKASI

İşte Hürriyet’in ulaştığı bu flaş gelişme ile alakalı detaylar ise şu şekilde...

5
Abone Olgoogle-news

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN EMRE KILINÇ'A TEKLİF: GEL, FENERBAHÇE'YE BİRLİKTE GİDELİM...

6ÖN PROTOKOL YAPILMIŞTI
Abone Olgoogle-news

ÖN PROTOKOL YAPILMIŞTI

Galatasaray, Aralık ayında Mert Hakan ile anlaştı ve oyuncu ile ön protokol dahi yapıldı.

7CEZAİ HÜKÜMLER BELLİYDİ
Abone Olgoogle-news

CEZAİ HÜKÜMLER BELLİYDİ

Menajeri Erkan Afacan ile birlikte yapılan sözleşmede Mert Hakan’ın alacağı ücretten, imza parasına hatta cezai hükümler dahi yer aldı.

8MENAJERE 150 BİN TL
Abone Olgoogle-news

MENAJERE 150 BİN TL

Ve sarı kırmızılılar anlaşmanın ardından menajerine 150 bin TL’lik bir ödeme yaptı.

9HAZİRANDA 500 BİN AVRO İMZA PARASI
Abone Olgoogle-news

HAZİRAN'DA 500 BİN AVRO İMZA PARASI

Ancak imzalanan protokole göre Galatasaray’ın futbolcuya Haziran'da 500 bin Euro’luk imza parası yatırması gerekiyordu.

10GALATASARAY İMZA PARASINI ÖDEMEDİ
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY İMZA PARASINI ÖDEMEDİ

Sarı kırmızılılar koronavirüs pandemi nedeniyle sezon devam ettiği için bu durumun ‘etik’ olmayacağını belirterek parayı sezon bitiminde menajeri Erkan Afacan’a ödemek istedi.

11FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Menajeri ise Fenerbahçe’nin girişimi üzerine Galatasaray’dan yeni teklif ve kontrat şartlarına iyileştirme yapıp yapmayacağını sordu.

12GALATASARAY ŞARTLARI İYİLEŞTİRMEDİ
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY ŞARTLARI İYİLEŞTİRMEDİ

Sarı kırmızılılar ise buna imzalanan ön protokol ve el sıkıştıklarını ifade edip olumsuz yanıt verdi.

13FENERBAHÇE İLE ANLAŞINCA HAREKETE GEÇİLDİ
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE İLE ANLAŞINCA HAREKETE GEÇİLDİ

Mert Hakan’ın da bu durum ve cazip teklifi üzerine tercihini değiştirip Fenerahçe ile anlaşması Galatasaray’ı harekete geçirdi.

14KULÜP AVUKATLARI ARAŞTIRDI
Abone Olgoogle-news

KULÜP AVUKATLARI ARAŞTIRDI

Sarı kırmızılılar, kulüp avukatları ile görüştü ve sözleşme detayları en ince ayrıntısına kadar incelendi, araştırıldı.

15CEZAİ HÜKÜMLER DEVREYE SOKULACAK
Abone Olgoogle-news

CEZAİ HÜKÜMLER DEVREYE SOKULACAK

Mert Hakan ve menajeri Erkan Afacan ile yapılan ön protokoldeki cezai hükme devreye sokma kararı aldı.

1638.4 MİLYON TLLİK TAZMİNAT
Abone Olgoogle-news

38.4 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT

Galatasaray’ın Mert Hakan Yandaş’a tam 5 milyon Euro’luk tazminat davası açacağı ortaya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi