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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan Mert Günok hamlesi!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 09:01,

Son Dakika | Galatasaray'dan Mert Günok hamlesi!

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığ sonrası kale Okan Koçuk'a emanet edildi ancak işler pek de beklendiği gibi gitmedi...

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1MERT GÜNOK OPERASYONU
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MERT GÜNOK OPERASYONU

Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Mert Günok için hareketli saatler yaşanıyor. İşte detaylar...

2GALATASARAY MEMNUN DEĞİL
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GALATASARAY MEMNUN DEĞİL

Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi Okan Kocuk'a emanet eden Galatasaray, 24 yaşındaki file bekçisinden hiç memnun kalmadı.

3UNVAN KAYBEDİLDİ
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UNVAN KAYBEDİLDİ

Muslera sonrası kaleye gelen topların büyük bölümü gol olunca, hem ligin en az gol yiyen takımı unvanı gitti hem de puan kayıpları sürdü.

4TAKVİYE ŞART
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TAKVİYE ŞART

6 aydan önce dönmesi beklenmeyen Uruguaylı eldivenin yerine mutlaka takviye yapılması isteniyor.

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DIDIER DESCHAMPS, MERT GÜNOK'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

6MERT GÜNOK İDDİASI
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MERT GÜNOK İDDİASI

Yabancı kuralının da revize edilmesiyle bu bölgeye yerli isim arayışına giren Cimbom'un gündemine Volkan Babacan ve Sinan Bolat'tan sonra bir isim daha geldi: A Milli Takım kalecisi Mert Günok.

7FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR
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FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR

A Spor'un iddiasına göre; Başakşehir'de harika bir sezon geçiren 31 yaşındaki file bekçisini Teknik Direktör Fatih Terim çok istiyor.

812 MAÇTA GOL YEMEDİ
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12 MAÇTA GOL YEMEDİ

2023 yılına kadar kontratı bulunan yıldız kaleci, bu sezon 42 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 43 gol yiyen Mert, tam 12 maçta kalesini kapattı.

9LİGİN EN AZ GOL YİYEN KALECİSİ
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LİGİN EN AZ GOL YİYEN KALECİSİ

Ligin en az gol yiyen takımının kalesini koruyan Mert Günok, ayak hakimiyeti ve topu oyuna sokmasıyla da büyük takdir topluyor.

10ARAYA İSİMLER SOKULUYOR
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ARAYA İSİMLER SOKULUYOR

A Milli Takım'ın da birinci kalecisi konumunda bulunan Mert için araya isimlerin sokulduğu belirtildi.

11OKAN İLE UNVAN GİTTİ
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OKAN İLE UNVAN GİTTİ

Ligin 26. haftasına kadar 20 golle ligin en az gol yiyen ekibi olan Galatasaray, Okan Kocuk'tan sonra bu unvanı kaybetti.

12SALGIN SONRASI DAĞILDI
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SALGIN SONRASI DAĞILDI

24 yaşındaki kaleci ilk yarıdaki Başakşehir maçında 1 gol yemişti. Salgın sonrası ise oynadığı 5 maçta ağlardan 13 top çıkardı.

13UNVAN BAŞAKŞEHİRE GEÇTİ
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UNVAN BAŞAKŞEHİR'E GEÇTİ

Ligin en az gol yiyen takımı unvanı Başakşehir'e geçti. Okan, Türkiye Kupa'sında 4 maçta 6 gol yemişti.

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