Son Dakika | Galatasaray'dan Marcao kararı! İtalya, İngiltere'ye transfer olması beklenirken...

Transfer döneminde özellikle İtalya'nın Roma takımının ciddi ilgi gösterdiği Marcao için Galatasaray kararını verdi.
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SÖZLEŞMESİNE ZAM
Galatasaray'da transfer döneminin gözde isimlerinden Marcao'nun sözleşmesi uzatılıyor... Yaz transfer döneminde İtalya ve İngiltere'den ciddi teklifler alan Brezilyalı futbolcunun sözleşmesine zam yapılacak.
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2024'E KADAR...
850 bin euro maaş ile takımın en az kazanan oyuncularından biri olan Marcao'nun zamla beraber yeni sözleşmesinin 1.5 milyon euroya çıkması bekleniyor. 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcunun sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatılacak.
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Sarı kırmızılı takım, Marcao'nun sözleşmesini zamlı uzatarak futbolcuyu motive etmek istiyor. Bir yandan da bonservisinin arttırılması amaçlanıyor.
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BONSERVİSİ 9 MİLYONA ÇIKTI
2018-19 sezonunun devre arası transfer döneminde 4 milyon euroya Chaves'ten Galatasaray'a transfer olan Marcao'nun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euroya çıkmış durumda.
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Newcastle United, Lyon ve Roma’nın transferin son günlerinde ciddi şekilde istediği Marcao, Fatih Terim’in de isteğiyle takımda tutulmuştu.
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TEKLİFLER GELİYOR AMA...
Avrupa kulüplerinin ciddi şekilde radarında bulunan Marcao için 13-15 milyon Euro arası rakamlar gözden çıkartılıyor. Ancak ilerleyen süreçte 24 yaşındaki solak savunmacıya daha yüksek teklifler gelebilir.
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Galatasaray, bonservisinin daha da artacağına inandığı Marcao için 18 milyon euro talep etmişti.
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SERBEST KALMA MADDESİ OLACAK MI?
Takımın en az kazananlarından olan Marcao’nun iyileştirilmiş mukavelesinde serbest kalma bedelinin olup olmayacağı ise merak konusu.
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Bu sezon toplam 7 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu 1 gol ve 1 asist ile mücadele etti.
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Sezon başından beri formunu yukarı taşıyan Marcao'nun son haftalarda %15 maaş kesintisi nedeniyle oldukça mutsuz olduğu belirtiliyordu.