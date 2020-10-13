Son Dakika | Galatasaray'dan Marcao kararı! İtalya, İngiltere'ye transfer olması beklenirken...

2024'E KADAR... 850 bin euro maaş ile takımın en az kazanan oyuncularından biri olan Marcao'nun zamla beraber yeni sözleşmesinin 1.5 milyon euroya çıkması bekleniyor. 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcunun sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatılacak.