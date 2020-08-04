Son Dakika | Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Harcama limitlerinin açıklanmasının ardından...
Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-21 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımların harcama limitlerini belirledi. Transfer savaşı kızıştı.
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Süper Lig'de önümüzdeki sezonun harcama limitleri belli oldu. Galatasaray yaklaşık 500 bin TL'lik bütçesiyle zirvede yer alırken rakiplerine fark attı. Bu farkın ardından transferde işler değişti. İşte detaylar...
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Geçtiğimiz sezon arka arkaya yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşmış ve üst üste 3. kez şampiyonluk yaşama şansını kaçırmıştı.
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Hal böyle olunca gözünü gelecek sezona diken sarı-kırmızılıların transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve yaşananlar..
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Sarı-kırmızılılar ilk olarak, bu sezon sonunda Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı kadrosuna katmıştı.
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Yeni sezonun yeni isimlerinden biri de Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan... Başarılı oyuncu da gelecek yıllarda Galatasaray forması giyecek.
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Alt ligleri de taramaya devam eden sarı-kırmızılılar, TFF 3. Lig'de 24Erzincanspor ile müthiş bir performans sergileyen ve takımının 2. lige yükselmesinde büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu ile de büyük oranda anlaşmış durumda.
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Yunan ekibi Olympiakos'tan ayrılan Omar Elabdellaoui ile de 2+1 yıllık anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların gelecek günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
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Tüm bu transferlerin yanı sıra sarı-kırmızılı taraftarları ikiye bölen, her gün hakkında birçok haber çıkan eski yıldız Arda Turan için de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray, eski kaptanına kavuşuyor. Arda Turan, Galatasaray'la kesin olarak anlaştı.
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olmak için Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, 6 ay gecikmeli bir şekilde yuvasına dönüyor.
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Arda Turan'ın 25 bin Euro'ya yakın bir maç başı ücret alacağından bahsediliyordu ancak son görüşmelerde bu ücret 15 bin Euro'ya düşürüldü.
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2+1 yıllık anlaşma sağlandı ve sözleşmede garanti ücret yok. Arda Turan, 2+1 yıllık anlaşmaya imza attı ve yeni sezonda Muslera'yla birlikte Galatasaray'ın kaptanlarından biri olacak.
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Arda Turan'ın aynı zamanda birtakım şampiyonluk ve başarı bonusları da var.
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Galatasaray, Arda Turan'ın ardından bir başka eski futbolcusunu daha yeniden kadrosuna katıyor.
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Caner Erkin'inle arada çok küçük pürüzler kaldığı ve görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında.
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Caner Erkin'in de sözleşmesi 2 yıllık olacak ve şu anda küçük pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Caner Erkin de muhtemelen yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.
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Gökhan Gönül ile anlaşan Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Caner Erkin'den süre istediği belirtilmişti. Caner Erkin'de mutlu sona Galatasaray daha yakın.