MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Harcama limitlerinin açıklanmasının ardından...
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Harcama limitlerinin açıklanmasının ardından...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 14:00,

Son Dakika | Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Harcama limitlerinin açıklanmasının ardından...

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-21 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımların harcama limitlerini belirledi. Transfer savaşı kızıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de önümüzdeki sezonun harcama limitleri belli oldu. Galatasaray yaklaşık 500 bin TL'lik bütçesiyle zirvede yer alırken rakiplerine fark attı. Bu farkın ardından transferde işler değişti. İşte detaylar...

2
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz sezon arka arkaya yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşmış ve üst üste 3. kez şampiyonluk yaşama şansını kaçırmıştı.

3
Abone Olgoogle-news

Hal böyle olunca gözünü gelecek sezona diken sarı-kırmızılıların transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve yaşananlar..

4
Abone Olgoogle-news

Sarı-kırmızılılar ilk olarak, bu sezon sonunda Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı kadrosuna katmıştı.

5
Abone Olgoogle-news

Yeni sezonun yeni isimlerinden biri de Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan... Başarılı oyuncu da gelecek yıllarda Galatasaray forması giyecek.

6
Abone Olgoogle-news

Alt ligleri de taramaya devam eden sarı-kırmızılılar, TFF 3. Lig'de 24Erzincanspor ile müthiş bir performans sergileyen ve takımının 2. lige yükselmesinde büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu ile de büyük oranda anlaşmış durumda.

7
Abone Olgoogle-news

Yunan ekibi Olympiakos'tan ayrılan Omar Elabdellaoui ile de 2+1 yıllık anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların gelecek günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

8
Abone Olgoogle-news

Tüm bu transferlerin yanı sıra sarı-kırmızılı taraftarları ikiye bölen, her gün hakkında birçok haber çıkan eski yıldız Arda Turan için de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

9
Abone Olgoogle-news

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray, eski kaptanına kavuşuyor. Arda Turan, Galatasaray'la kesin olarak anlaştı.

10
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olmak için Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, 6 ay gecikmeli bir şekilde yuvasına dönüyor.

11
Abone Olgoogle-news

Arda Turan'ın 25 bin Euro'ya yakın bir maç başı ücret alacağından bahsediliyordu ancak son görüşmelerde bu ücret 15 bin Euro'ya düşürüldü.

12
Abone Olgoogle-news

2+1 yıllık anlaşma sağlandı ve sözleşmede garanti ücret yok. Arda Turan, 2+1 yıllık anlaşmaya imza attı ve yeni sezonda Muslera'yla birlikte Galatasaray'ın kaptanlarından biri olacak.

13
Abone Olgoogle-news

Arda Turan'ın aynı zamanda birtakım şampiyonluk ve başarı bonusları da var.

14
Abone Olgoogle-news

Galatasaray, Arda Turan'ın ardından bir başka eski futbolcusunu daha yeniden kadrosuna katıyor.

15
Abone Olgoogle-news

Caner Erkin'inle arada çok küçük pürüzler kaldığı ve görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında.

16
Abone Olgoogle-news

Caner Erkin'in de sözleşmesi 2 yıllık olacak ve şu anda küçük pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Caner Erkin de muhtemelen yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

17
Abone Olgoogle-news

Gökhan Gönül ile anlaşan Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Caner Erkin'den süre istediği belirtilmişti. Caner Erkin'de mutlu sona Galatasaray daha yakın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi