Son Dakika | Galatasaray'dan dev takas! Eski Fenerbahçeli yıldız...

Giuliano'nun önümüzdeki sezon Al Nassr'dan ayrılması halinde teknik direktör Rui Vitoria'nın tüm hesapları karışacak.
6
Abone Ol
AL NASSR BELHANDA'YI İSTİYOR
Al Nassr yönetimi ise Giuliano'nun yerine Belhanda'yı kadrosuna katmak için hareket edecek. Giuliano'nun ayrılması durumunda henüz alternatif isim bulamayan Al Nassr'ın listesindeki bir numaralı ismin Belhanda olduğu öğrenildi.
7
Abone Ol
GIUILANO FIFA'DAN KARARI BEKLİYOR
Maaşını alamadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu öğrenilen Giuliano'nun yanıtı beklediği ve kulüpte hala 4 aylık alacağı olduğu kaydedildi.
8
Abone Ol
BELHANDA-GIULIANO TAKASI GÜNDEMDE!
Ayrıca Galatasaray ile Al Nassr arasında Belhanda ve Giuliano takası da bir diğer formül olarak düşünülüyor.
9
Abone Ol
Giuliano bu sezon Al Nassr formasıyla ligde oynadığı 20 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı. Brezilyalı yıldız tüm kulvarlarda 27 maçta 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Giuliano'nun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
10
Abone Ol
Belhanda ise Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 28 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.
11
Abone Ol
'Yıllardır Belhanda’nın gitmesini isteyen taraftarlar vardı duaları kabul olacak'
Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceği ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.