Son Dakika | Galatasaray'dan dev takas! Eski Fenerbahçeli yıldız...

AL NASSR BELHANDA'YI İSTİYOR Al Nassr yönetimi ise Giuliano'nun yerine Belhanda'yı kadrosuna katmak için hareket edecek. Giuliano'nun ayrılması durumunda henüz alternatif isim bulamayan Al Nassr'ın listesindeki bir numaralı ismin Belhanda olduğu öğrenildi.