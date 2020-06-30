MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'dan dev takas! Eski Fenerbahçeli yıldız...
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan dev takas! Eski Fenerbahçeli yıldız...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 10:08,

Son Dakika | Galatasaray'dan dev takas! Eski Fenerbahçeli yıldız...

Yola devam etmeyi düşünmediği yıldız isimleri takasta kullanmak isteyen Galatasaray, hedef olarak ise Fenerbahçe'nin eski yıldızını belirledi. İşte detaylar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. (Sabah)

2
Abone Olgoogle-news

Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında eksik bölgeleri belirleyen Galatasaray'dan Giuliano bombası... Transferde hareketli günler yaşanıyor...

3
Abone Olgoogle-news

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da forma giyen Giuliano, önümüzdeki sezon takımdan ayrılma kararı aldı.

4
Abone Olgoogle-news

Ülke basını, Giuliano'nun kulüp yönetimiyle maaş konusunda sorun yaşadığını ve bu sebeple bu yaz transfer döneminde ayrılmak istediğini yazdı.

5GIULIANO AYRILIRSA VITORIANIN HESAPLARI KARIŞACAK
Abone Olgoogle-news

"GIULIANO AYRILIRSA VITORIA'NIN HESAPLARI KARIŞACAK"

Giuliano'nun önümüzdeki sezon Al Nassr'dan ayrılması halinde teknik direktör Rui Vitoria'nın tüm hesapları karışacak.

6AL NASSR BELHANDAYI İSTİYOR
Abone Olgoogle-news

AL NASSR BELHANDA'YI İSTİYOR

Al Nassr yönetimi ise Giuliano'nun yerine Belhanda'yı kadrosuna katmak için hareket edecek. Giuliano'nun ayrılması durumunda henüz alternatif isim bulamayan Al Nassr'ın listesindeki bir numaralı ismin Belhanda olduğu öğrenildi.

7GIUILANO FIFADAN KARARI BEKLİYOR
Abone Olgoogle-news

GIUILANO FIFA'DAN KARARI BEKLİYOR

Maaşını alamadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu öğrenilen Giuliano'nun yanıtı beklediği ve kulüpte hala 4 aylık alacağı olduğu kaydedildi.

8BELHANDA-GIULIANO TAKASI GÜNDEMDE
Abone Olgoogle-news

BELHANDA-GIULIANO TAKASI GÜNDEMDE!

Ayrıca Galatasaray ile Al Nassr arasında Belhanda ve Giuliano takası da bir diğer formül olarak düşünülüyor.

9
Abone Olgoogle-news

Giuliano bu sezon Al Nassr formasıyla ligde oynadığı 20 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı. Brezilyalı yıldız tüm kulvarlarda 27 maçta 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Giuliano'nun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

10
Abone Olgoogle-news

Belhanda ise Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 28 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.

11
Abone Olgoogle-news

'Yıllardır Belhanda’nın gitmesini isteyen taraftarlar vardı duaları kabul olacak'

Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceği ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi