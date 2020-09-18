Son Dakika | Galatasaray'dan Azerbaycan dönüşü transfer! Orta saha beklerken işler değişti...
Azerbaycan'da Neftçi Bakü'yü eleyerek bir üst tura yükselen Galatasaray'a yollarını gözlediği dünyaca ünlü yıldızdan müjde geldi...
GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ
Galatasaray'da işler değişti ve Fatih Terim'in planı ortaya çıktı. Herkes ön libero transferi beklerken dünyaca ünlü yıldız 'evet' dedi. İşte detaylar...
DIAGNE DAMGA VURGU
Bakü Olimpiyat Stadı'nda tek maç eleme usülüne göre oynanan karşılaşmada, sarı-kırmızılı takımın gollerini Mbaye Diagne (2) ve Cristian Luyindama atarken, Neftçi'nin golünü Mamadou Mbodj kaydetti.
TERİM'İN 500. MAÇI
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi FK karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray'ın başında teknik direktör olarak 500. resmi maçına çıkmış oldu.
TRANSFER POLİTİKASI DEĞİŞTİ
Bu sezon yalnızca Süper Lig kulvarında yarışmayacak olan sarı kırmızılı ekip, Neftçi Bakü'yü eleyerek tur atlamasının ardından transfer çalışmalarına hız verdi.
HERKES ÖN LİBERO BEKLERKEN...
Galatasaray'da herkes ön libero bekliyor ancak Fatih Terim'in planları başka...
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