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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan Azerbaycan dönüşü transfer! Orta saha beklerken işler değişti...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Eylül 2020 - 08:05 | 

Son Dakika | Galatasaray'dan Azerbaycan dönüşü transfer! Orta saha beklerken işler değişti...

Azerbaycan'da Neftçi Bakü'yü eleyerek bir üst tura yükselen Galatasaray'a yollarını gözlediği dünyaca ünlü yıldızdan müjde geldi...

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1GALATASARAYA EVET DEDİ
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GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ

Galatasaray'da işler değişti ve Fatih Terim'in planı ortaya çıktı. Herkes ön libero transferi beklerken dünyaca ünlü yıldız 'evet' dedi. İşte detaylar...

2TEMSİLCİMİZ TUR ATLADI
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TEMSİLCİMİZ TUR ATLADI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü'yü 3-1'lik skorla eleyerek, 3. eleme turuna yükseldi.

3DIAGNE DAMGA VURGU
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DIAGNE DAMGA VURGU

Bakü Olimpiyat Stadı'nda tek maç eleme usülüne göre oynanan karşılaşmada, sarı-kırmızılı takımın gollerini Mbaye Diagne (2) ve Cristian Luyindama atarken, Neftçi'nin golünü Mamadou Mbodj kaydetti.

4100. GALİBİYET SEVİNCİ
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100. GALİBİYET SEVİNCİ

Galatasaray, Neftçi galibiyetiyle Avrupa kupalarındaki 100. kez sahadan zaferle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 286. maçta 100 galibiyet, 75 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı.

5TERİMİN 500. MAÇI
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TERİM'İN 500. MAÇI

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi FK karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray'ın başında teknik direktör olarak 500. resmi maçına çıkmış oldu.

6RAKİP BELLİ OLDU
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RAKİP BELLİ OLDU

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşı karşıya gelecek. Müsabaka 24 Eylül Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

7TRANSFER POLİTİKASI DEĞİŞTİ
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TRANSFER POLİTİKASI DEĞİŞTİ

Bu sezon yalnızca Süper Lig kulvarında yarışmayacak olan sarı kırmızılı ekip, Neftçi Bakü'yü eleyerek tur atlamasının ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

8SÜRPRİZ HAMLE GELİYOR
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SÜRPRİZ HAMLE GELİYOR

Teknik Direktör Fatih Terim, birden fazla kulvarda yarışacak takım için sürpriz bir rota belirledi.

9HERKES ÖN LİBERO BEKLERKEN...
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HERKES ÖN LİBERO BEKLERKEN...

Galatasaray'da herkes ön libero bekliyor ancak Fatih Terim'in planları başka...

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İŞTE O SÖZLER

Sadece orta saha transferi peşinde olmadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Eksik yerlerimiz şu anda sadece bahsi geçen o mevki de değildir. Zor sezonu karşılayabilecek bir takımı sayısal olarak, ben de istiyorum. Her mevkinin iki adamı da hazır olsun veya birbirine yakın olsun ki seviyeli bir rekabet içinde sezonu götürelim" açıklaması yaptı.

11HÜCUMA YÖNELİK ORTA SAHA İSTİYOR
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HÜCUMA YÖNELİK ORTA SAHA İSTİYOR

Fatih Terim'in Emre Akbaba'nın sakatlığı nedeniyle özellikle hücuma yönelik bir orta saha oyuncusunu da istediği öğrenildi.

12İSTANBULA GELMEYE SICAK BAKIYOR
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İSTANBUL'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Sarı kırmızılı ekibin bu plan doğrultusunda kadrosuna katmak istediği ve İstanbul'a gelmeyi kabul eden isim ortaya çıktı.

13MARIO GOTZE EVET DEDİ
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MARIO GOTZE 'EVET' DEDİ

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mario Götze'nin Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği ve şu an sarı kırmızılı kulüpten haber beklediği öne sürüldü.

142 YILLIK SÖZLEŞME
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2 YILLIK SÖZLEŞME

Bonuslarla beraber 4.5 milyon avroya oynayan Younes Belhanda'nın yerine alınması düşünülen Götze'yle 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor.

15BELHANDA BEKLENİYOR
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BELHANDA BEKLENİYOR

Ancak Belhanda'nın Al Hilal ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alınamaması nedeniyle adım atılamıyor.

161 MİLYON EURO FARK VAR
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1 MİLYON EURO FARK VAR

Arap takımı yıllık 4 milyon euro önerirken Faslı yıldız, 5 milyon euro talep etti ve pazarlıklar devam ediyor. (Fotomaç)

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