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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan Alex Telles transferi için açıklama! 'Harika olacak'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 18:32 | 

Son Dakika | Galatasaray'dan Alex Telles transferi için açıklama! 'Harika olacak'

Porto'dan Manchester United'a transfer olan Alex Telles için Galatasaray'dan flaş bir açıklama geldi.

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Galatasaray'ın uzun süredir beklediği Alex Telles'in transferi geçtiğimiz günlerde resmileşmişti.

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Galatasaray, Alex Telles'i 2014 yılında Gremio'dan 6,15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmiş ve 2016'da Porto'ya 7,35 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 10 pay ile göndermişti.

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Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz transfer döneminde Telles'in Porto'dan ayrılarak Manchester United'a transfer olmasıyla kasasına 1.3 milyon euro koymuştu.

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Telles transferiyle ilgili "Manchester United prestijli bir kulübe katılmak benim için büyük bir onurdur.

5TÜM KALBİMLE SÖZ VEREBİLİRİM
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TÜM KALBİMLE SÖZ VEREBİLİRİM

"Kariyerinizde buralara gelmek için çok çalışmanız gerekiyor. Şu anda Manchester'dayım. Burada başarılı olmak için her şeyi yapacağıma tüm kalbimle söz verebilirim. Porto'da çok kupa kazandım ve buna United'da devam etmek istiyorum. Forma giymek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray'dan Alex Telles'in Porto'dan Manchester United'a transferi sonrası önemli açıklamalar geldi.

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Galatasaray Scout Şefi Emre Utkucan, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Emre Utkucan, Telles için "2-3 yıldır çok üst düzey seviyede futbol oynuyordu. Bu transfer daha önce neden olmadı, bilemiyorum.

9BU SEVİYEYİ HAK EDİYORDU
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BU SEVİYEYİ HAK EDİYORDU

Sanırım transfer piyasasının durumu ve Porto'nun istediği para nedeniyle böyle oldu. Ancak o özellikle son 2 yıldaki formu nedeniyle bu seviyeyi hak ediyordu. Bir sol bek için hücum özellikleri dikkat çekici." ifadelerini kullandı.

10HARİKA ŞEYLER YAPACAK
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HARİKA ŞEYLER YAPACAK

Emre Utkucan sözlerini, "Manchester United çok büyük bir kulüp ve standartlar daha farklı.

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Premier Lig de fiziksel bir lig ve adaptasyon için zamana ihtiyacı olacaktır ancak Telles'i, mental gücünü ve özelliklerini biliyorum. Eminim harika şeyler yapacak." şeklinde tamamladı.

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Porto kariyerinde 195 maça çıkarak 26 gol atan Alex Telles, 57 de asist yapmıştı.

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