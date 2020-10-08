Son Dakika | Galatasaray'dan Alex Telles transferi için açıklama! 'Harika olacak'

TÜM KALBİMLE SÖZ VEREBİLİRİM "Kariyerinizde buralara gelmek için çok çalışmanız gerekiyor. Şu anda Manchester'dayım. Burada başarılı olmak için her şeyi yapacağıma tüm kalbimle söz verebilirim. Porto'da çok kupa kazandım ve buna United'da devam etmek istiyorum. Forma giymek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.