Son Dakika | Galatasaray'da yeni kriz! Radamel Falcao derken o isim gidiyor...

Sezon başında takıma dönen 26 yaşındaki stoper bir kez daha milli takımdan sakat döndü ve sonrasında da kulübeden çıkamadı. Rize deplasmanı öncesi oynayabilecek duruma gelmesine rağmen kulübede kalan Luyindama’nın sezon başından bu yana bir hazırlık maçı ile iki idmana zamanında gelmediği için Fatih Terim’in tepkisini çektiği öğrenildi.