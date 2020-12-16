Son Dakika | Galatasaray'da yeni kriz! Radamel Falcao derken o isim gidiyor...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'nin 1-0 mağlup ederek tur atlayan Galatasaray'da yeni bir kriz patlak verdi.
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray ile Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan sarı kırmızılı ekip, adını son 16 turuna yazdırdı.
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43. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sekidika, Mahmuthan Samet'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada topun başına geçen Belhanda, meşin yuvarlak ile kaleci Gürkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 1-0.
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Galatasaray'ın genç oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın oyunun son dakikalarında maça girebilmesi için süre yetmedi. İlk kez sarı-kırmızılı ekibin resmi maçında kadroya giren 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın uzatma bölümünde değişiklik için kenara geldi. Ancak değişiklik yapılamadan hakem maçı sonlandırdı. Kariyerinde ilk kez A takımda maça çıkma şansı yakalayan Bartuğ, sürenin yetmemesi üzerine bunu gerçekleştiremedi.
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Galatasaray’ın 70.dakikada kazandığı frikikte iki futbolcu topu paylaşamadı. Oyuna sonradan dahil olan Emre Akbaba, serbest vuruşu kullanmak istedi. Ancak Belhanda frikik için hazırlanan Emre’ye müsaade etmeyip topu elinden aldı. Emre’ye çıkışan Belhanda "Ben kullanacağım" diyerek topu kendi aldı ve takım arkadaşına izin vermedi. Etebo iki oyuncu arasında tansiyonun yükselmemesi adına araya girerken Emre, Belhanda’nın tavrına tepki gösterdi.
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İlginç sekanslara sahne olan mücadelenin ardından tur atlayan ve Süper Lig'de bir sondaki haftanın planlarını yapmaya başlayan Galatasaray'da kadro konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Son olarak Radamel Falcao'nun bir türlü takıma dönememesinin ardından Fatih Terim, Kolombiyalı futbolcunun tavırlarına kızmış ve takımdan gönderilmesine karar vermişti. Başkan Mustafa Cengiz'le bu konuyu görüşen teknik direktör Fatih Terim'in sert ifadeler kullandığı öne sürülmüştü.
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Deneyimli teknik adamın, "Bu konudan herkes bıktı. Dünya para verdiğimiz futbolcudan bir türlü yararlanamıyoruz. Eğer oynayacaksa kalsın ancak oynamayacaksa gönderelim" dediği öne sürülmüş ve Falcao'nun da Ocak ayında MLS'e gideceği ortaya çıkmıştı.
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Sarı kırmızılı ekipte Radamel Falcao'nun ardından bu kez Cristian Luyindama'nın Fatih Terim'in sabrını taşırdığı iddia edildi. Deneyimli stoperin biletinin kesildiği ve yeni takımının Premier Lig devi olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
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Cristian Luyindama Ocak 2019’da Belçika’nın Standard Liege takımından kiralanmış, Marcao ile birlikte kısa sürede yakaladığı uyumla şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Demekratik Kongolu oyuncu, milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle geçen sezonun ikinci yarısında forma giyememişti.
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Sezon başında takıma dönen 26 yaşındaki stoper bir kez daha milli takımdan sakat döndü ve sonrasında da kulübeden çıkamadı. Rize deplasmanı öncesi oynayabilecek duruma gelmesine rağmen kulübede kalan Luyindama’nın sezon başından bu yana bir hazırlık maçı ile iki idmana zamanında gelmediği için Fatih Terim’in tepkisini çektiği öğrenildi.
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Sivas deplasmanı öncesi sakatlığı tam geçmemesine rağmen Saracchi’nin oynamak istemesinden oldukça memnun kalan ve “Bana böyle adamlar lazım” diyen deneyimli teknik adamın, uyarılara rağmen çalışmalara geç kalan stoperi gözden çıkardığı bildirildi.
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3 Eylül’de Hatayspor ile oynanan hazırlık maçı için toplanma saatinde Türk Telekom’da olmayan Luyindama, ilk 11’den çıkarılmıştı. Hatta bu olay kulübün sosyal medya hesabından duyurulmuştu.
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Demokratik Kongolu oyuncunun maçın ardından bir idmana daha geç kaldığı ve ciddi şekilde uyarıldığı kaydedildi. Buna rağmen Sarı-Kırmızılı oyuncunun Rize maçının hazırlıkları sırasında da bir idmana zamanında gelmediği bildirildi.
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Yaşananlardan sonra Terim’in 26 yaşındaki stoperin satışına onay verdiği ve yönetime “İyi bir teklif gelirse satın” dediği öğrenidi. 3 milyon Euro kiralama, 5 milyon Euro da bonservis ödenerek alınan Luyindama için yönetim kısa bir süre önce 12 milyon Euro bonservis belirlemişti.
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Premier Lig ekibi Everton’ın takibindeki Luyindama için yönetim şimdi resmi teklif bekliyor. (Fanatik)