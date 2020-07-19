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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Temmuz 2020 - 08:06,

Son Dakika | Galatasaray'da yeni dönem! Fatih Terim resmen açıkladı...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamayla müjdeyi verdi. İşte sarı kırmızılı ekipte yeni dönem...

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1YENİ PROJE Mİ
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YENİ PROJE Mİ?

Sezonu beklentilerin uzağında tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yeni sezonun planlamalarına şimdiden başladı.

2ESKİ ÖĞRENCİLERİNDEN YENİ EKİP
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ESKİ ÖĞRENCİLERİNDEN YENİ EKİP

Özellikle Hasan Şaş'ın görevinden ayrılmasının ardından kendisine yeni bir ekip kurmak için kollarını sıvayan deneyimli teknik adamın eski öğrencilerini bir araya getireceği öne sürülmüştü.

3WESLEY SNEIJDERİN İSMİ BİLE YAZILDI
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WESLEY SNEIJDER'İN İSMİ BİLE YAZILDI

Türk basınında Albert Riera, Johan Elmander ve Mario Jardel gibi isimler gündeme gelirken, Hollanda ise Wesley Sneijder'in İstanbul'a antrenör olarak döneceğini iddia etmişti.

4HOLLANDA BASINI DUYURMUŞTU
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HOLLANDA BASINI DUYURMUŞTU

RTL Nieuws’in haberine göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birisinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlık yaptığı ifade edilmişti.

5KENDİ KİTABINDA YAZDI
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KENDİ KİTABINDA YAZDI

Hollandalı futbolcu biyografisinde de bu arzusunu gizlememiş ve "Burada temel hedefimi ifade ediyorum: iyi bir kulübün baş antrenörü olmak. Ve bu kulübü zaten tanıyorum: Bir gün Galatasaray'da çalışmak istiyorum. Ve bu da olacak. " satırlarını yazmıştı.

6RIERA İNKAR ETMEDİ
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RIERA İNKAR ETMEDİ

İstanbul'a gelerek sarı kırmızılı yönetimle görüştü dahi söylenen Albert Riera ise temasları doğrulamış ancak somut bir gelişme yaşanmadığını ifade etmişti.

7SOMUT BİR ŞEY YOK
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"SOMUT BİR ŞEY YOK"

"Galatasaray'da çalışmak isterim. Ben Galatasaray'da çok mutlu günler geçirdim. Fatih Terim gibi büyük bir hocanın altında Galatasaray'a hizmet etmek isterim. Birtakım dedikodular duyuyorum ancak şu anda somut bir şey yok."

8ARDA TURAN SÜRPRİZİ
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ARDA TURAN SÜRPRİZİ

Bu isimlerin ardından Fatih Terim'in yardımcısı olacağı konuşulan son isim, yeni sezonda Galatasaray forması giyme ihtimali bulunan Arda Turan olmuştu.

9YENİ KARİYER PLANLAMASI
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YENİ KARİYER PLANLAMASI

Milli yıldızın makul bir bedel karşılığında sarı kırmızılı ekibe imza atacağı ve futbolu Galatasaray'da bıraktıktan sonra da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olacağı iddia edilmişti.

10SELÇUK İNAN FUTBOLU BIRAKTI VE İDDİALAR ALEVLENDİ
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SELÇUK İNAN FUTBOLU BIRAKTI VE İDDİALAR ALEVLENDİ

Galataaray kaptanı Selçuk İnan, 3-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından düzenlediği basın toplantısında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

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"HER ŞEYİN SONU VAR"

9 sezondur forma giydiği sarı kırmızılı kulüpte 5’i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 kupa kaldıran Selçuk İnan, ''Her şeyin bir sonu var maalesef.... Bitiyor, bu da bitti.'' ifadelerini kullandı.

12FATİH TERİME TEŞEKKÜR ETTİ
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FATİH TERİM'E TEŞEKKÜR ETTİ"

"Aylarca düşündüm. Hocamızla da istişare ettik. Kolay olmadı ancak böyle bir karar aldık. Bu vesileyle başlangıçta yanımda olan şu an giderken de yanımdan olan hocama bana göstermiş olduğu sevgiden ve verdiği değerden dolayı teşekkür ederim. "

13BENİM İÇİN BİR ONURDU
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"BENİM İÇİN BİR ONURDU"

"Onun bende yeri ayrı. Onu çok seviyorum. Bu bağlamda çocukluk hayalim olan Galatasarayda futbol oynamak, bu formayı terletmek ve kaptanlığını yapmak benim için onurdu. "

14TARAFTARA MESAJ
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TARAFTARA MESAJ

"Galatasaray taraftarını çok seviyorum. Onlarla büyük başarılar yakaladım. Onlardan ayrılmak biraz zor olacak ama dışarıda göstermiş oldukları sevgi, saygı benim için hiçbir şeye değişilmez. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Onları hiçbir zaman unutmayacağım. "

15YENİ GÖREV SİNYALLERİ
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YENİ GÖREV SİNYALLERİ

Selçuk İnan bu sözlerle emekli olduğunu ifade ederken yeni kariyeri için verdiği sinyaller dikkatlerden kaçmadı.

16GALATASARAYA HİZMET ETMEK İÇİN BURADA OLACAĞIM
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"GALATASARAY'A HİZMET ETMEK İÇİN BURADA OLACAĞIM"

35 yaşındaki Selçuk İnan, "İnşallah ne görev verirlerse her zaman Galatasaraya hizmet etmek için burada olacağım." diyerek yeni macerasının fitili ateşledi.

17FATİH TERİM NET ŞEKİLDE DUYURDU
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FATİH TERİM NET ŞEKİLDE DUYURDU

Fatih Terim'in teknik ekibine katılması beklenen Selçuk İnan için en net açıklama ise hocasından geldi. Terim, Selçuk İnan'ın yeni görevini böyle duyurdu.

18GALATASARAYA LAYIK BİR KAPTAN
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"GALATASARAY'A LAYIK BİR KAPTAN"

"Selçuk İnan, Galatasaray'a çok önemli hizmetler yaptı. Hiç problemi olmadı. Galatasaray'a layık bir kaptan şeklinde futbol adına son sözlerini söyledi. "

19BUNDAN SONRA BENİM YANIMDAKİ YERİNİ ALACAK
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"BUNDAN SONRA BENİM YANIMDAKİ YERİNİ ALACAK"

"Ancak bundan sonra benim yanımdaki yerini alacak. O da Galatasaray'da başladı, Galatasaray'da bitirdi diyebiliriz, son kulübü olarak. Diğer şekline de açıkçası ben müsaade etmezdim, etmedim de."

20EKİBİN GERİ KALANI MERAK EDİLİYOR
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EKİBİN GERİ KALANI MERAK EDİLİYOR

Fatih Terim'in yeni sezondaki teknik heyetinin hangi eski öğrencilerinden oluşacağı ve Selçuk İnan'ın yanında başka kimlerin görev alacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

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