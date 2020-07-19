Son Dakika | Galatasaray'da yeni dönem! Fatih Terim resmen açıkladı...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamayla müjdeyi verdi. İşte sarı kırmızılı ekipte yeni dönem...
YENİ PROJE Mİ?
Sezonu beklentilerin uzağında tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yeni sezonun planlamalarına şimdiden başladı.
WESLEY SNEIJDER'İN İSMİ BİLE YAZILDI
Türk basınında Albert Riera, Johan Elmander ve Mario Jardel gibi isimler gündeme gelirken, Hollanda ise Wesley Sneijder'in İstanbul'a antrenör olarak döneceğini iddia etmişti.
KENDİ KİTABINDA YAZDI
Hollandalı futbolcu biyografisinde de bu arzusunu gizlememiş ve "Burada temel hedefimi ifade ediyorum: iyi bir kulübün baş antrenörü olmak. Ve bu kulübü zaten tanıyorum: Bir gün Galatasaray'da çalışmak istiyorum. Ve bu da olacak. " satırlarını yazmıştı.
"SOMUT BİR ŞEY YOK"
"Galatasaray'da çalışmak isterim. Ben Galatasaray'da çok mutlu günler geçirdim. Fatih Terim gibi büyük bir hocanın altında Galatasaray'a hizmet etmek isterim. Birtakım dedikodular duyuyorum ancak şu anda somut bir şey yok."
YENİ KARİYER PLANLAMASI
Milli yıldızın makul bir bedel karşılığında sarı kırmızılı ekibe imza atacağı ve futbolu Galatasaray'da bıraktıktan sonra da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olacağı iddia edilmişti.
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