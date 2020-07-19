Son Dakika | Galatasaray'da yeni dönem! Fatih Terim resmen açıkladı...

FATİH TERİM'E TEŞEKKÜR ETTİ" "Aylarca düşündüm. Hocamızla da istişare ettik. Kolay olmadı ancak böyle bir karar aldık. Bu vesileyle başlangıçta yanımda olan şu an giderken de yanımdan olan hocama bana göstermiş olduğu sevgiden ve verdiği değerden dolayı teşekkür ederim. "