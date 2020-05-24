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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Hasan Şaş yerine büyük sürprizi duyurdular!
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Futbol
Haber Giriş: 24 Mayıs 2020 - 15:22,

Son Dakika | Galatasaray'da Hasan Şaş yerine büyük sürprizi duyurdular!

Galatasaray'da Hasan Şaş'ın ayrılığı ile boşalan yardımcı antrenör koltuğu için sürpriz bir isim ortaya atıldı.

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Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından yeni yardımcı antrenörün kim olacağı merak konusu olmuştu.

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Hasan Şaş'ın istifasının ardından Fatih Terim'in teknik ekibine Galatasaray'da daha önce forma giymiş yabancılar oyuncuların getirileceği iddia edilmişti.

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Bu koltuk için Albert Riera ve Johan Elmander'in ismi ön plana çıkmıştı.

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Son olarak ise Mario Jardel'in ismi de Fatih Terim'in yardımcısı olarak anılmıştı.

5SNEIJDER HAZIR
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'SNEIJDER HAZIR'

Hollanda basını ise sürpriz bir iddia ortaya attı. RTL Nieuws'in haberine göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birisinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlık yaptığı iddia edildi.

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Sneijder, futbola antrenör olarak devam etmek istediğini söylemiş hatta Hollanda'dan teklif de almıştı.

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Philip Cocu'nun yerine PSV'nin başına geçen Marc van Bommel'in teknik ekibine davet ettiği Sneijder, geçen sezon aldığı bu teklifi 'dinlenmek istiyorum' diyerek geri çevirmişti.

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Ancak Hollandalı yıldızın bir yıllık dinlenme süresinin dolduğu ve göreve hazır olduğu belirtildi.

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Wesley Sneijder, verdiği röportajlarda Fatih Terim için övgü dolu sözlerde bulunmuştu.

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Hollandalı futbolcu, 2013-17 yılları arasında Galatasaray formasını giymişti.

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Sneijder, Süper Lig'de 124 maça çıkarken 34 gol ve 32 asist üretmişti.

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