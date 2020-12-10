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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da transfer toplantısı! Fatih Terim yönetime isimleri sıraladı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 10:30 | 

Son Dakika | Galatasaray'da transfer toplantısı! Fatih Terim yönetime isimleri sıraladı...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ve scout şefi Emre Utkucan'ın katılımıyla transfer zirvesi yapıldı. Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz'e transferde izlenmesini istediği rotayı, yolların ayrılabileceği futbolcuları iletti. Mustafa Cengiz de Terim'e söz verdi. İşte transfer zirvesinden detaylar...

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon başında istediği takviyeleri yapamazken devre arası için işi sıkı tutuyor. Tecrübeli teknik adam transferi ikiye ayırdı. İşte detaylar...

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Fatih Terim isteklerini, "olmazsa olmazlar" ve "beklenen satışlar yapılabilirse" diyerek ikiye ayırdı. Salih Uçan ve Ahmed Musa liste başı... Ayrıca Belhanda, Falcao ve Luyindama'nın satılması durumunda ise 3 oyuncu daha istiyor.

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Olmazsa olmazları: Hızlı ve gol atabilecek bir kanat oyuncusu. Ön liberoda da oynayabilecek regista özellikleri olan bir ön libero…

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Beklenen satışlar yapılabilirse: Falcao giderse Diagne ile beraber oynayacak bir forvet. Marcao'nun yanında savunmada gücünü kullanacak hava toplarına hakim bir stoper.

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Galatasaray'da transfer zirvesi yapıldı… Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile beraber Fatih Terim ve yardımcısı Levent Şahin bir araya geldi. Ayrıca scout ekibinin şefi Emre Utkucan da toplantıda yer aldı.

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Fotomaç'ın haberine göre Başkan Mustafa Cengiz, Terim'e devre arasında istediği tüm transferleri yapmak için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi. Ancak mali tablolardan da bahsetti. Çok fazla açılmalarının söz konusu olmadığından bahsetti.

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Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerle yapılan toplantıda çok net çizgiler çizdi. Falcao konusuna netlik kazandırdı. Stoper rotasyonunda kimin kalıp, kimin gitmesi gerektiğini ifade etti. İşte o toplantıdan kulislere sarkan ayrıntılar:

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Marcao veya Luyindama kaynak sağlanması için satılabilir. İki oyuncudan Marcao kalırsa daha faydalı olur.

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Falcao'ya talip çıkarsa gönderilsin.

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Muslera ile bir an önce yeni sözleşme imzalayalım.

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda'nın durumunu netleştirelim.

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Feghouli ve Babel için gelen tekliflere göre yol alınsın.

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Saracchi'nin bonservisini alalım. Olmuyorsa, çalışmalarımıza ona göre başlayalım.

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Etebo'yu gönderebilirsek yerine Michael Seri veya onun tarzında bir regista alalım.

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