Son Dakika | Galatasaray'da transfer operasyonu! 6 isim imza aşamasında...
Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda 6 futbolcu ile anlaşan sarı-kırmızılılar, kısa süre içerisinde anlaşmaları resmiyete dökecek.
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Galatasaray, son yıllarda önemli transferlerini hep son dakikaya bıraktığı gerekçesiyle çok eleştiriliyordu.
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Hatta gelen futbolcuların uyum sağlayamaması nedeniyle takım birçok kez ocak ayında yeniden kuruldu.
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Bu sezon başında bile Falcao, Lemina ve Andone gibi yıldızlar yaz transfer döneminin son gününde takıma dahil oldu.
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Sezon içerisinde takım iskeletinde bulunan isimlerin, sezon başında kamplara katılamaması da takımı olumsuz yönde çok etkiliyordu.
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Teknik direktör Fatih Terim, sezonun ilk yarısındaki maçlardan sonra bu sıkıntıdan bahsediyor ve "FFP yüzünden transfer yapamıyoruz. Gelenler de son güne kaldığı için beraber çalışamadık" açıklamasında bulunmuştu.
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Yönetim hem yaşlı futbolcu transfer etmemek hem bonservise para vermeden takımın kalitesini korumak hem de sezon başında tam kadro çalışmak için bu kez elini çabuk tuttu.
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Transfer düğmesine erken bastığı belirtilen sarı kırmızılı ekibin imza aşamasına geldiği 6 futbolcu da ortaya çıktı...
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6- OĞULCAN ÇAĞLAYAN
Çaykur Rizespor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki 1.88'lik forvet Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'ın yerli operasyonunda gündeme gelen bir başka isim. Genç forvet gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek.
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5- ERDOĞAN YEŞİLYURT
İstanbul devlerini peşinden koşturan üçüncü isim Erdoğan Yeşilyurt'un da Sivasspor ile mukavelesi bitiyor. Bu sezon hem Galatasaray'a hem de Beşiktaş'a gol atmayı başaran 26 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-kırmızılı yönetim çok istekli.
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4- NAZIM SANGARE
Mariano'nun ayrılacak olması, Linnes ile Şener'in yetersiz performansı nedeniyle sağ beke futbolcu arayan Galatasaray, Antalyasporlu Nazım Sangare'yi istiyor. Yönetim, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu için hamle yapacak.
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3- EMRE KILINÇ
Onun da Sivasspor'la kontratı sezon sonu bitiyor. Solak olan ve ters kanatta görev yapan Emre, hızlı hücumlara yatkınlığı, çalım becerisi ve savunma arkasına yaptığı koşularla Galatasaray'a müthiş bir tempo kazandırabilecek özellikte.
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2- MERT HAKAN YANDAŞ
Sivasspor kulübü ile sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki hücuma yönelik orta saha ile Fenerbahçe de ilgileniyor. Ancak ipler erken davranan Aslan'ın elinde. Hem 10 hem de 8 numara oynayabilmesi, temposu ve fiziksel özellikleri nedeniyle önemli bir transfer olabilir.
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1- ARDA TURAN
Devre arasında dönmeyi çok istediği yuvasından haber beklerken, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in şerh koymasıyla evde kaldı. Ancak buzları erittiği hocası Fatih Terim onu yine çok istiyor. Yönetim bu kez Terim'in ricası geri çevirmeyecek. (Sabah)