Son Dakika | Galatasaray'da transfer operasyonu! 6 isim imza aşamasında...

2- MERT HAKAN YANDAŞ Sivasspor kulübü ile sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki hücuma yönelik orta saha ile Fenerbahçe de ilgileniyor. Ancak ipler erken davranan Aslan'ın elinde. Hem 10 hem de 8 numara oynayabilmesi, temposu ve fiziksel özellikleri nedeniyle önemli bir transfer olabilir.