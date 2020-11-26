Son Dakika | Galatasaray'da transfer harekatı! Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı

Aynı şekilde Fatih hocanın çok istediği gurbetçi yıldızlar Kenan Karaman ve Yunus Mallı için de temaslar sürüyor. Hem eldeki kadrodan oyuncu satışı hem de gündemdeki bu isimlerin transferi doğrultusunda birçok menajerle masaya oturulduğu belirtiliyor.