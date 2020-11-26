MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'da transfer harekatı! Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da transfer harekatı! Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 10:05 | 

Son Dakika | Galatasaray'da transfer harekatı! Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı

Galatasaray'da olağanüstü seçimin koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle erteleneceğinin anlaşılmasının ardından Florya'da transfer toplantısı yapıldı. Abdurrahim Albayrak ile görüşen Fatih Terim, listesini yönetime sundu. İşte Fatih Terim'in Ocak ayı hedefleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'da artık tek gündem transfer... Seçim sürecinin kongre yasakları sebebiyle askıya alınma ihtimalinin çok yüksek olmasından dolayı, Sarı-Kırmızılılar'da yeni bir yol haritası çizildi.

2
Abone Olgoogle-news

Önceki akşam yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, Florya'da bir araya geldi.

3
Abone Olgoogle-news

İkilinin gündeminde yine transfer çalışmaları vardı. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin göreve devam edeceğinin neredeyse kesinleşmesiyle, kollar yeniden sıvandı.

4
Abone Olgoogle-news

Fatih hocanın ara transferde kadrosunda görmek istediği oyuncularla ilgili olarak, Albayrak'ın söz verdiği ve yönetim olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söylediği öğrenildi.

5
Abone Olgoogle-news

Vakit kaybeden çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde çok önemli isimler var.

6
Abone Olgoogle-news

İlk olarak bonservisi elinde olan Hırvat golcü Mario Mandzukic'e yönelen Galatasaray, eski oyuncusu Onyekuru'nun peşini de bırakmış değil.

7
Abone Olgoogle-news

Monaco'da aradığı şansı bulamayan ve ayrılmak isteyen Nijeryalı yıldızın yeniden kiralanması için görüşmeler yapılıyor.

8
Abone Olgoogle-news

Aynı şekilde Fatih hocanın çok istediği gurbetçi yıldızlar Kenan Karaman ve Yunus Mallı için de temaslar sürüyor. Hem eldeki kadrodan oyuncu satışı hem de gündemdeki bu isimlerin transferi doğrultusunda birçok menajerle masaya oturulduğu belirtiliyor.

9
Abone Olgoogle-news

Sadece hücum hattı değil, orta saha için de bazı girişimler olacak. Ancak Terim, özellikle ileri uçta bitiricilik ve zaman zaman da hız konusunda sıkıntı yaşadıklarını düşünüyor.

10
Abone Olgoogle-news

Öncelik forvetlere verildikten sonra, Seri'nin Fulham'dan kiralanması konusunda girişimler devam edecek. Fatih hocanın kafasında Taylan, Seri ve Belhanda'lı bir orta saha hattı, ileride de Onyekuru, Mandzukic ve Kenan Karaman gibi bir üçlü düşündüğü ifade ediliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi