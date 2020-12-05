Son Dakika | Galatasaray'da sürpriz gelişme! Fatih Terim'in 11'i...

Süper Lig'de son 5 maçından 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkaran Galatasaray, formunu Hatayspor karşısında da sürdürmek istiyor.Galatasaray, son iki maçta rakip ceza sahasında toplam 85 defa topla buluşurken, 23’ü isabetli 48 şut çekti ve kalesine yalnızca bir tane isabetli şut izni verdiFatih Terim'in kaleci Fatih dahil son iki maçta sezonun en iyi oyunlarını oynayarak istatistikleri alt üst eden kadroyu bozmamaması bekleniyor.Hafta içinde yapılan antrenmanda ayak bileği burkulan Taylan’dan gelen iyi haber de Terim'in yüzünü güldürdü.Galatasaray'da Arda Turan, Babel, Belhanda ve Okan iyileşti ancak bu maçta ilk 11'de çıkmaları beklenmiyor.Konuk takım Hatayspor'da ise son yapılan Kovid testleri pozitif çıkan 3 oyuncu sahada olamayacak.Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;